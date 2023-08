Mercúrio Retrógrado em Leão: tudo o que você precisa saber

Este é um guia para você entender como é passar pelo trânsito de Mercúrio Retrógrado em Leão. Com Mercúrio neste signo, as palavras ficam cheias de criatividade, orgulho e glamour. Quando a gente abre a boca, as pessoas param para escutar o que vamos dizer, porque somos ousados e tomamos risco na forma como nos expressamos.

Porém, o cenário muda com acontece Mercúrio Retrógrado em Leão. Ou seja, não tome como verdade aquilo que você ouvir inicialmente, ainda que as palavras sejam muito convincentes e carismáticas. Pergunte-se: “Isso tudo é só brilho e exibicionismo ou realmente existe algo de valor por trás disso?”

Como Leão também é o signo da autoexpressão e da criatividade, essa retrogradação nos dará a chance de refinar a forma como comunicamos quem realmente somos e o que realmente pensamos.

Porém, durante o período de retrogradação, as revisões e as dúvidas nos farão censurar o que dizemos. O propósito final é colocar aquelas ideias à prova uma segunda e até uma terceira vez. Isso porque, quando Mercúrio ficar direto, aquelas ideias possam estar sustentadas sobre um pilar firme e tenham sido aperfeiçoadas.

O dia a dia de Mercúrio Retrógrado em Leão

O signo de Leão acrescenta algumas características específicas ao período de Mercúrio retrógrado. Leão é um signo de fogo regido pelo Sol, e é associado à autoexpressão, criatividade, liderança e confiança.

Quando Mercúrio está retrógrado em Leão, isso pode refletir na maneira como nos comunicamos e expressamos a nós mesmos de forma mais apaixonada e criativa. Pode haver tendência a rever projetos criativos ou reavaliar como nos apresentamos ao mundo.

No entanto, também pode haver um desafio com a tendência de Leão para o orgulho e a teimosia. Durante esse período, as pessoas podem sentir a necessidade de se expressar de maneira mais assertiva, mas também podem ser mais propensas a mal-entendidos ou a não ouvir os outros de forma adequada.

É importante ter cautela ao lidar com situações delicadas e evitar conflitos desnecessários.

Em geral, durante um período de Mercúrio retrógrado em Leão, é aconselhável ter um pouco mais de paciência e cuidado ao se comunicar e ao lidar com projetos criativos ou assuntos importantes.

Rever e refletir sobre as coisas antes de tomar decisões definitivas é uma abordagem sábia durante esse período. Lembre-se de que a astrologia é uma crença pessoal e interpretativa, e nem todos a consideram como um guia preciso para a vida cotidiana.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com