O que dizem as casas astrológicas? Guia para você refletir sobre sua vida

As casas astrológicas destacam-se como pontos de revelação que oferecem um olhar detalhado sobre todas as esferas da sua vida. Por isso, agora, vamos mergulhar na riqueza sobre o que dizem as casas astrológicas e como você pode explorá-las para ganhar perspectivas profundas sobre a sua vida.

Isso porque cada uma das 12 casas representa uma faceta única da sua jornada, desde a sua identidade até os relacionamentos e do seu trabalho à espiritualidade.

Casas são Espelhos da sua Vida

Cada uma das doze casas astrológicas representa um conjunto de temas, ou seja, um aspecto específico da sua vida, abrangendo desde a sua identidade pessoal até relacionamentos, carreira, saúde e espiritualidade.

As casas são organizadas em um círculo, começando pelo Ascendente, ou seja, pelo signo que estava subindo no horizonte leste no momento do seu nascimento.

Por fim, as casas se sucedem em ordem no sentido anti-horário, cobrindo todas as áreas da sua existência.

O que dizem as casas astrológicas? Perguntas Poderosas para sua Autoanálise

À medida que você explora as casas astrológicas compreende mais profundamente como diferentes áreas da sua vida estão se desdobrando e, além disso, quais aspectos precisam de mais atenção.

Assim, preparamos algumas perguntas reflexivas que você pode fazer a si mesma (o) para analisar como estão os assuntos de cada casa em relação a sua vida:

1. Casa da Personalidade (Ascendente)

Nesta casa, a sua identidade pessoal bem como a forma como você se apresenta ao mundo são destacadas. Portanto, pergunte a você:

Como tenho expressado minha individualidade? Estou tendo autenticidade em minhas interações? Quais são os meus objetivos pessoais e, desse modo, como estou trabalhando para alcançá-los? Estou confiante na minha imagem pública?

2. Casa das Finanças e Valores

Esta casa está relacionada às suas finanças, mas também valores pessoais e autoestima.

Como estou administrando meu dinheiro e, portanto, meus recursos materiais? Meus valores estão alinhados com minhas ações financeiras? Estou buscando satisfação material em detrimento do que realmente valorizo? Como posso cultivar maior sensação de segurança financeira?

3. Casa das Comunicações e Relacionamentos Próximos

A terceira casa trata de comunicação, aprendizado, mas também relações próximas.

Como estou me comunicando com as outras pessoas, mas também comigo mesma (o)? Estou ouvindo atentamente as outras pessoas? Como estão minhas relações com irmãos, vizinhos e amigos próximos? Estou investindo tempo em aprender e expandir meus horizontes?

4. Casa do Lar e da Família

Esta casa diz respeito à sua base emocional, bem como lar e relações familiares.

Como me sinto em relação ao meu lar e às minhas raízes familiares? Estou equilibrando minhas responsabilidades com a necessidade de cuidar de mim? Minhas relações familiares são saudáveis e de apoio? Como posso criar um ambiente de segurança e conforto em minha casa?

5. Casa da Criatividade e do Prazer

A quinta casa ilumina a sua expressão criativa, mas também paixões e relacionamentos amorosos. Desse modo, é bom refletir sobre:

Como estou expressando minha criatividade e paixões? Dou abertura para o amor e a alegria em minha vida? Como estou nutrindo meus relacionamentos românticos e criativos? Por fim, estou dando espaço para a minha criança interior brilhar?

6. Casa da Saúde e do Trabalho

Na sexta casa, a saúde e a rotina diária entram em foco. Mas o trabalho do dia a dia também é um tema desta casa, porém não confunda com sua carreira.

Estou cuidando bem do meu corpo e da minha saúde mental? Minha rotina diária está alinhada com o meu bem-estar? Como está o meu ambiente de trabalho bem como a relação com os colegas? Estou encontrando equilíbrio entre as demandas do trabalho e do autocuidado?

7. Casa dos Relacionamentos e Parcerias

A sétima casa trata de parcerias e colaborações. Ou seja, fala dos seus relacionamentos afeitivos, mas também amorosos e/ou de negócios.

Estou me relacionando com as outras pessoas de maneira equilibrada? Estou buscando relacionamentos que são genuinamente saudáveis e construtivos? Como posso cultivar a harmonia e a compreensão em minhas parcerias? Consigo me comprometer e colaborar de forma justa?

8. Casa da Transformação e do Compartilhar

Nesta casa, a transformação pessoal, a intimidade bem como a profundidade ficam em destaque. Assim, reflita sobre o que diz essa casa perguntando:

Como estou abraçando a mudança e a transformação em minha vida? Consigo a explorar os aspectos mais profundos em mim e nas outras pessoas? Como está a minha relação com questões como a morte e a renovação? Por fim, estou cultivando sentido de poder pessoal e autodisciplina?

9. Casa do Conhecimento e da Expansão

A nona casa revela a busca por conhecimento. Isso porque trata desde a espiritualidade e até as grandes viagens. Assim, reflita:

Como estou expandindo meus horizontes através da aprendizagem e da exploração? Tenho abertura para novas perspectivas bem como para crenças espirituais? Como está a minha relação com a busca por significado e propósito? Estou aproveitando as oportunidades de viajar e, desse modo, ampliar minha visão de mundo?

10. Casa da Carreira e do Status

Na décima casa, a carreira, a reputação e o status social são destacados, mas também inclui o seu propósito de vida e sua reputação.

Como estou alinhando a minha carreira com os meus objetivos de longo prazo? Estou construindo uma reputação sólida e autêntica? Como estou lidando com responsabilidades e ambições profissionais? Estou encontrando equilíbrio entre as demandas da carreira e a vida pessoal?

11. Casa dos Sonhos e das Amizades

A décima primeira casa trata dos sonhos, das aspirações bem como das amizades.

Estou cultivando amizades autênticas e que, portanto, apoiam o meu crescimento? Estou trabalhando ativamente em direção aos meus objetivos e sonhos? Como estou contribuindo para a comunidade e para causas maiores? Tenho abertura para novas ideias e perspectivas que possam enriquecer a minha vida?

12. Casa da Espiritualidade e do Inconsciente

Por fim, a última casa. A décima segunda, foca na espiritualidade, no inconsciente bem como no recolhimento interior.

Como estou cultivando a minha espiritualidade e conexão interior? Estou dando espaço para o autoconhecimento e a introspeção? Como estou lidando com os aspectos mais profundos e inconscientes da minha psique? Estou praticando o autocuidado e o recolhimento para recarregar minhas energias?

