Você é do tipo que come muito quando tá com ansiedade? Ou acaba passando dos limites por pura felicidade? Cada pessoa tem uma relação diferente com a alimentação. Se você quer saber mais sobre os seus hábitos, te contamos a seguir o que pode fazer cada signo exagerar na comida.

Mas não é sobre o signo solar que estamos falando. Isso porque ansiedade e felicidade, para ficar nos exemplos citados, são emoções. Por isso, o signo que indica como cada um de nós reage emocionalmente é o signo lunar.

Afinal, a Lua é o planeta relacionado às nossas emoções na Astrologia. Seja quando está em trânsito pelo céu e age sobre o nosso humor (veja aqui onde a Lua está agora), seja no nosso Mapa Astral, nos mostrando como reagimos emocionalmente e nos nutrimos.

Neste artigo, te contamos como cada signo lunar pode exagerar na comida. Mas se você quer ir além, descobrir de onde vêm os seus hábitos alimentares e como pode promover mudanças significativas na sua vida, conheça aqui o curso de Astrologia e Alimentação.

Descubra seu signo lunar

Primeiro, você precisa conferir o seu signo lunar. Siga o passo a passo abaixo:

– Acesse seu Mapa Astral grátis do Personare aqui.

– Então, inclua seus dados de nascimento, caso você ainda não tenha cadastro.

– Veja no seu Perfil Astrológico, na esquerda, a lista de planetas e signos do seu Mapa.

– Por fim, veja em qual signo você tem a Lua.

– No exemplo ao lado, perceba que a pessoa tem a Lua em Aquário na Casa 2.

Agora que você já sabe o seu signo lunar, a gente pode passar para a análise do que pode fazer cada signo exagerar na comida.

Lembre-se de que esse é apenas um pequeno passo para entender como sua alimentação tem relação com o seu Mapa Astral. A Lua pode fazer aspectos com outros planetas que também vão trazer reflexões importantes.

O que faz cada signo exagerar na comida

LUA EM ÁRIES: Impaciência e irritabilidade podem levar a comer demais. LUA EM TOURO: Recorre à comida quando falta afeto e/ou prazer em sua vida. LUA EM GÊMEOS: Pode usar o cigarro como moderador de apetite e forma de controlar a ansiedade. LUA EM CÂNCER: Pode querer buscar colo, carinho e aconchego na comida. LUA EM LEÃO: Pode descontar na comida quando seus vínculos/relacionamentos não vão bem. LUA EM VIRGEM: Sobrecarga de trabalho pode afetar a forma como se alimenta, descontando na comida. LUA EM LIBRA: Pode descontar na comida quando tem desequilíbrio nas relações ou quando não conseguir lidar com conflitos. LUA EM ESCORPIÃO: Quando o emocional não está bem, pode acabar descontando na comida. LUA EM SAGITÁRIO: Quando sente que a vida está chata, desconta na comida! LUA EM CAPRICÓRNIO: Cansaço, sobrecarga e não admitir que precisa de ajuda pode resultar em questões alimentares. LUA EM AQUÁRIO: O nervosismo pode influenciar a alimentação, levando a não querer comer ou a comer demais pra reduzir a ansiedade e o nervosismo. LUA EM PEIXES: Pode comer em excesso em momentos de sensibilidade, carência e desproteção.

Se precisar, busque ajuda

É fundamental ressaltar que problemas alimentares são complexos e desafiadores, e o acompanhamento de especialistas é essencial para o tratamento adequado.

As informações astrológicas aqui apresentadas servem como ferramentas para o autoconhecimento, mas não substituem a orientação médica e nutricional.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com