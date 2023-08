Resumo astrológico de agosto de 2023: saiba o que vem por aí

Começamos um mês cheio de eventos astrológicos significativos. Para começar, agosto 2023 começa e termina com Superlua. No entanto, ainda terá o início de Urano e Mercúrio retrógrado. Vem que a gente te conta o resumo astrológico de agosto de 2023!

Sabendo dos trânsitos positivos e dos mais desafiadores com antecedência, você pode se programar para aproveitá-los da melhor forma. Mas não esqueça também de ficar de olho no Horóscopo Personalizado, que mostra as previsões específicas para você.

Resumo astrológico de agosto de 2023

01 de agosto – Superlua cheia em Aquário e mais

A Superlua em Aquário (saiba tudo aqui) vai atingir seu ápice às 6h32min desta terça-feira. Como o Sol ainda está em Leão, podemos ter uma dinâmica interessante entre onde queremos brilhar (Leão) e como se conectar com os grupos (Aquário).

Logo depois da Superlua incrível, temos um trígono de Marte e Júpiter em signos de Terra. É hora de ter foco e se organizar para concretizar planos.

Mercúrio oposto a Saturno pede: não se julgue tanto, nem às situações. Olhe um pouco para o alto!

06 de agosto – Quadratura Sol/Júpiter

Com Sol em Leão em quadratura a Júpiter em Touro, existe a vontade de colocar o bloco na rua, mas precisaremos contornar alguns excessos. É preciso focar no que é prático, usando nossa criatividade.

13 de agosto – Sol e Vênus se encontram em Leão

Uma explosão de paixão: pela vida, por nós, pelo outro. Permita-se deixar levar pelo calor e alegria leoninos. Mas atenção: Vênus retrógrado em Leão pergunta: onde você precisa reencontrar o prazer e a alegria de viver?

15 de agosto – Quadratura Sol/Urano

Com Sol em Leão em quadratura com Urano em Touro, algum obstáculo pode surpreender na vida prática. Mas nossa autenticidade pode ser o diferencial para as mudanças materiais necessárias.

23 de agosto – Sol em Virgem e Mercúrio retrógrado

O Sol vai entrar no signo de Virgem, portanto, entraremos em uma fase mais moderada onde a busca pela disciplina, ajuste e cura entram em ação. Mãos à obra!

No mesmo dia, toquem as sirenes que Mercúrio fica retrógrado também em Virgem (até 15/09). Será preciso fazer ajustes de calendários e checklists para colocar a cabeça e a vida em ordem.

27 de agosto – Marte em Libra e Oposição Sol/Saturno

As ações se tornam mais diplomáticas e a busca pelo equilíbrio em todas as relações se estabelece. Cuidado com o excesso de condescendência. Ainda assim, precisaremos tomar decisões e agir.

Com Sol em Virgem oposto a Saturno em Peixes, a vida chama para a prática, mas existe algo maior dizendo que as coisas não são bem assim. Vamos precisar de paciência, responsáveis e cuidadosos com nossas saúdes (física, emocional, energética etc).

28 de agosto – Urano retrógrado

Urano em Touro começa seu movimento retrógrado, que vai até 27/01/2024. Nesse período, observe em qual casa no seu Mapa Astral está o signo de Touro e analise as mudanças que Urano já está causando nessa área e quais ainda você precisa fazer.

Há uma revisão geral de valores coletivos também em andamento. Atentos às questões materiais, financeiras, principalmente relacionadas ao consumo!

31 de agosto – Superlua cheia em Peixes

Normalmente, temos apenas uma Lua Cheia por mês. Mas em agosto, como ela começa no dia 1º, teremos outra no dia 31 — que, para os amantes lunares, também será uma Superlua e recebe o apelido de Lua Azul.

Por Peixes ser um signo voltado às emoções e ao lado espiritual, este é um ótimo momento para trabalharmos a nossa fé (independentemente de religião). Veja aqui uma prática para fazer na Superlua.

