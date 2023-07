Tudo sobre a Superlua de 1º de agosto e o que significa para o seu signo

Agosto de 2023 começa e termina com Superlua. Neste artigo, te contamos tudo sobre a primeira delas, a Superlua de 1º de agosto, que será em Aquário, e o que isso significa para o todos os signos.

Normalmente, temos apenas uma Lua Cheia por mês. Mas em agosto, como ela começa no dia 1º, teremos outra no dia 31 — que, para os amantes lunares, também será uma Superlua e recebe o apelido de Lua Azul.

Portanto, das quatro Superluas de 2023 (veja as datas aqui), duas acontecem neste mês. Vem saber tudo!

O que é uma Superlua?

Uma Superlua ocorre quando a Lua chega bem próxima da Terra, parecendo maior e mais brilhante. O fenômeno atrai a atenção de muitas pessoas quando pode ser visto aqui da Terra, que ocorre na Lua Cheia, que será o caso desta Superlua de 1º de agosto.

No entanto, também podemos ter Superlua na fase da Lua Nova. A diferença é que o fenômeno não é visível. Você pode ver aqui o Calendário Lunar de 2023 completo, com todas as datas e signos das fases lunares.

Quando será a próxima Superlua?

A Superlua de 1º de agosto vai atingir seu ápice às 6h32min da terça-feira. Portanto, se as condições do tempo permitirem, será possível ver esse belo fenômeno no Céu.

Os melhores momentos para isso são um pouco antes de a Lua se pôr no horizonte ou minutos após ela surgir no céu, no início da noite.

Por que o apelido Lua de Esturjão

Esta Lua Cheia de agosto (independentemente de ser Superlua ou não) é conhecida como Lua de Esturjão.

Isso porque as Luas Cheias têm apelidos criados por povos nativos norte-americanos em referência a períodos de colheita ou tradições próprias deles.

O apelido Lua de Esturjão, especificamente, se refere a um peixe chamado esturjão, que geralmente era capturado durante esse período do ano nos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos.

Também é possível ver a Lua Cheia de agosto ser chamada de Lua da Colheita, Lua do Milho e Lua do Arroz.

O que significa Superlua em Aquário?

Embora o tamanho de uma Superlua seja impressionante e realmente bonito, ela não tende a ter repercussão no seu humor mais do que uma Lua Cheia “normal”.

E Lua Cheia, sabemos, é o ápice da lunação, e pode intensificar outros trânsitos astrológicos que estejam ocorrendo alguns dias antes ou depois da Superlua.

A Superlua de 1º de agosto vai acontecer no signo de Aquário, enquanto o Sol está em Leão e enquanto vivemos o trânsito Vênus retrógrado em Leão.

Por isso, o nosso lado leonino pode aflorar, nos perguntando onde queremos brilhar. Mas também temos de olhar para o grupo e o coletivo, temas de Aquário.

Ou seja, esta Superlua pode trazer à tona uma interessante dinâmica:

entre a expressão pessoal (Leão) e o papel que desempenhamos nos grupos e no coletivo (Aquário) entre viver a nossa individualidade (Leão) sem perder a conexão com os grupos (Aquário).

Além disso, temos Júpiter (o planeta da expansão e dos exageros) em Touro (signo ligado às finanças). Por isso, esta Superlua de 1º de agosto pode intensificar gastos com conforto, comida e coisas que abastecem o nosso emocional.

Previsões da Superlua para a sua vida

Além das previsões gerais mencionadas, esta Superlua pode se destacar em uma parte específica da sua vida, onde estará o seu foco, brilho e desejo de realização.

Para saber que área é essa, é só conferir que parte do seu Mapa Astral estará sendo ativada pelo Sol nesta terça-feira, no ápice da Superlua.

E como ver isso? Siga o passo a passo:

Abra o seu Horóscopo Personalizado gratuito. Observe no meu com os trânsitos ativos, em qual Casa astrológica o Sol está. No exemplo abaixo, a pessoa está com o Sol na Casa 3. Anote a Casa que aparece no seu Horóscopo e então volte aqui para ver quais temas podem ser destacados na sua vida.

O que a Superlua de 1º de agosto significa para o seu signo

Sol caindo na Casa 1: novos rumos e mudanças pessoais. Um grande foco em si mesmo! Sol caindo na Casa 2: destaque para assuntos financeiros, valores pessoais e autoestima. Sol caindo na Casa 3: novas ideias, contatos e novidades, aprendizados e comunicação. Sol caindo na Casa 4: destaque para lar, família, raízes, intimidade e vida pessoal. Sol caindo na Casa 5: temáticas de amores, filhos, lazer, criatividade e identidade. Sol caindo na Casa 6: ter mais clareza e melhoras no trabalho, rotina e saúde. Sol caindo na Casa 7: momento importante para relacionamentos e parcerias. Sol caindo na Casa 8: assuntos financeiros em conjunto, partilhas, transformações e sexo. Sol caindo na Casa 9: mobilização de questões acadêmicas, jurídicas ou ligadas a algum projeto de expansão. Sol caindo na Casa 10: novidades e alterações na carreira, imagens e objetivos. Sol caindo na Casa 11: ativações envolvendo amigos, grupos e questões ligadas ao seu futuro. Sol caindo na Casa 12: mexidas no inconsciente e em assuntos que estavam ocultos. Uma boa hora para terapia.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com