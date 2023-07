Superlua marca as previsões da semana de 30 de julho a 05 de agosto

As previsões de 30 de julho a 05 de agosto de 2023 chegam já com um acontecimento marcante: a Superlua em Aquário! Esse é um fenômeno astrologicamente intenso, mas teremos outros trânsitos bem importantes que podem gerar imprevistos nesta e nas próximas semanas.

Confira o resumo astrológico da semana:

Superlua cheia em Aquário na terça-feira (01) Até sexta-feira (04), Mercúrio em oposição a Saturno Sol em quadratura com Júpiter a partir da terça-feira (01) Ao longo de toda a semana, Marte faz trígono com Júpiter e Vênus em quadratura com Urano

Siga lendo o artigo para entender o que cada trânsito pode significar e as dicas para aproveitá-lo da melhor forma.

No entanto, para entender como podem agir na sua vida, confira o seu Horóscopo Personalizado. Afinal, ele conversa com o seu Mapa Astral, sugerindo tendências ainda mais assertivas.

Terça é dia de Superlua

Das quatro Superluas de 2023 (veja as datas aqui), duas acontecem neste mês. A primeira delas vai ser nesta terça-feira (01). No entanto, por ser uma Lua Cheia, que representa a metade e o ápice da lunação, seus efeitos podem ser sentidos pelas próximas duas semanas.

Essa poderosa conjunção da Lua Cheia em Aquário com o Sol em Leão pode trazer à tona uma interessante dinâmica entre a expressão pessoal (Leão) e o papel que desempenhamos nos grupos e no coletivo (Aquário).

Desse modo, questões que podem surgir na próxima quinzena são:

Como posso brilhar mais e me destacar nos grupos dos quais faço parte? Como conciliar minha vida pessoal com as demandas do coletivo?

Especificamente aqui no Brasil, esta Superlua pode colocar em pauta questões financeiras versus lazer e diversão.

Com Júpiter em destaque (como veremos a seguir), podemos ter semanas mais propícias a exageros. Por isso, cuidado com os gastos desnecessários e endividamento.

A partir de terça: Sol quadra Júpiter

A partir da terça-feira (01), o Sol em Leão faz uma quadratura (aspecto tenso) com Júpiter em Touro nas previsões de 30 de julho a 05 de agosto.

Como Júpiter é, por excelência, o planeta do superlativo, é importante ter cautela com os excessos, especialmente relacionados a conforto, prazeres, compras e comida, que são temas taurinos.

Podemos sentir esse desejo de “meter o pé na jaca” em relação a coisas que nos fazem sentir abastecidos. Será preciso, por isso, administrar a ansiedade em todos os sentidos.

Tenha atenção, também, com expectativas inflacionadas, seja sobre negócios ou relações, pois pode ser que algumas coisas não se realizem como o esperado.

Até sexta: Mercúrio oposto a Saturno

Até sexta-feira (04), temos Mercúrio em Virgem em oposição a Saturno em Peixes.

Este é um aspecto que tende a estar relacionado com chatices, preocupações e obstáculos do dia a dia. Também pode indicar negativas ou uma desilusão em alguma notícia esperada.

Como Mercúrio é o planeta da comunicação, é possível haver problemas com Internet e meios de comunicação no geral, bem como com o trânsito. Tudo pode demorar mais.

Além disso, sabe aquela demanda importante e um tanto burocrática que parece surgir do nada e exige uma resposta? Podem surgir nesta semana. Os famosos relatórios para preencher e temas mais árduos. Ou uma chamada do chefe, ou de alguma figura de autoridade.

Pode ser importante, para alguns, tomar cuidado com pessimismo, rabugice e reclamação, algo bastante saturnino.

Semana toda: Marte em trígono com Júpiter

Ao longo da semana, Marte em Virgem faz um trígono com Júpiter em Touro.

Este aspecto, que começou na semana anterior, sugere momentos de energia, ousadia e coragem, fomentando o desejo de vencer os obstáculos do caminho.

Sabe aquela hora em que você acredita em si e nas suas ideias? Aquela vontade de fazer acontecer? É exatamente essa sensação que este trígono sugere, de fé e exuberância.

Assim, pode ser um momento excelente para lançar projetos, mas não aqueles que dependerem diretamente de público, pois Vênus está retrógrado até 03 de setembro.

Portanto, atenção: como Mercúrio está em Virgem em oposição com Saturno, pode ser necessário haver uma ênfase no aperfeiçoamento das ideias para amarrar bem os detalhes. Nada aqui vai poder sair na correria, apesar do entusiasmo típico deste belo trígono.

Semana toda: Vênus quadra Urano

Tanto nas previsões de 30 de julho a 05 de agosto quanto na próxima semana, Vênus retrógrado em Leão faz quadratura com Urano.

Este aspecto já aconteceu com Vênus direto, de 27 de junho a 05 de julho deste ano, e foi uma fase mais agitada para finanças e relacionamentos.

Agora, ele se repete agora na primeira quinzena de agosto, mas com Vênus em movimento retrógrado (saiba tudo sobre aqui).

Por isso, é possível que percebamos muitas polêmicas e uma certa volatilidade no ar. No mundo, esse aspecto indica protestos e chance de mexidas nas bolsas de valores.

Urano é, por excelência, o planeta dos imprevistos. Assim, pode haver a sensação de demandas que surgem “do nada”, especialmente relacionadas a dinheiro, relacionamentos e parcerias, pois são temas de Vênus.

É possível que entes queridos passem por sustos nas próximas duas semanas, que eles venham com demandas que nos surpreendam ou vice-versa.

O foco, agora, é no desejo de mudança uraniana e a vontade de brilhar leonina. Por isso, este é um momento de movimento e descobertas, com uma dose de adrenalina e questionamento.

Turbulências no amor

Com Vênus (planeta do amor) retrógrado, pode haver uma busca por mais liberdade e estímulo na vida amorosa. Quem está em busca, é um bom momento para conhecer e criar novos contatos.

É possível, ainda, que seja uma fase de rompimentos de relações estremecidas ou de volta de ex-casais.

Além do amor, duplas (como na música) e parcerias (de negócios ou entre países) podem sofrer rupturas.

A tendência é de que, nas próximas duas semanas, muitas mudanças podem ocorrer.

E aí, gostou de saber mais sobre essa semana agitada e cheia de possibilidades? Pronto para usar a energia suplementada de Marte/Júpiter a seu favor?

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com