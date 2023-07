Momentos tensos e esperança nas previsões de 23 a 29 de julho

As previsões de 23 a 29 de julho ainda reverberam três aspectos difíceis da semana anterior, mas chegam com espaço para otimismo e expansão. Vai ser necessário continuar a ter cautela nas ações e nas falas para lidar melhor com os momentos de crise.

No entanto, na sexta-feira (28), vamos ter o início do trânsito do planeta Mercúrio em Virgem, signo regido por ele.

Isto significa que podemos perceber uma tendência ao aumento da praticidade e objetividade, algo excelente para o plano mental e também no dia a dia.

Confira o resumo astrológico da semana:

Sol em oposição com Plutão até terça-feira (25): potencial de perdas, tensões, conflitos e ameaças na vida coletiva e particular; Marte em oposição com Saturno até terça-feira (25): possível sensação de estresse e cansaço em excesso, bem como lentidão e travamento; Mercúrio em quadratura com Urano até terça-feira (25): possibilidade de imprevistos e notícias surpreendentes; Mercúrio em conjunto em Vênus a partir de terça-feira (25): atmosfera mais habilidosa para conversas e reconciliações; Marte faz trígono com Júpiter a partir de quarta-feira (26): momento de recobrar a força e o otimismo na vida, além de uma alta de produtividade; Mercúrio ingressa em Virgem na sexta-feira (28): cabeça no lugar, com mais racionalidade e atenção aos detalhes.

Para entender como esses trânsitos vão agir na sua vida, se será com maior ou menor intensidade, confira o seu Horóscopo Personalizado! Afinal, ele conversa com o seu Mapa Astral, sugerindo tendências ainda mais assertivas.

Continuidade das crises com Sol oposto a Plutão

O Sol faz oposição a Plutão até terça-feira (25), sendo um dos três aspectos astrológicos complicados da semana passada que permanecem nesta.

Assim, continuamos com a percepção de crises internas e familiares nas nossas vidas, além de podermos sentir um certo clima de desconfiança ou tensão no ar. Há, ainda, o potencial de perdas ou ameaças.

Também poderemos notar a presença de mais assuntos pesados no coletivo (como mais mortes de pessoas ou até de alguém famoso, que seja uma referência), além de aumento da violência e um momento bastante difícil em termos de relações entre países.

Sobrecarga e cobrança no ar com Marte oposto a Saturno

Outro aspecto complicado que vem da semana passada, Marte permanece oposto a Saturno também até terça-feira (25).

Neste momento, é possível sentirmos no ar uma sensação coletiva de estresse e cansaço. Parece que os obstáculos para a realização do que desejamos se multiplicam ou muita coisa vai devagar, ou empaca. Ou há mais trabalho do que mãos para realizar.

Além disso, no cenário internacional, também deverá ser possível que percebamos um aumento nos casos de disputas acirradas e forte polarização.

Assim, nessa conjuntura delicada e cheia de conflitos, é importante ter cuidado especial com a sua saúde: se possível, preste atenção especial ao estresse no dia a dia. Nos relacionamentos, tenha moderação.

É bom prestar atenção, também, a como dar vazão à raiva ou irritabilidade acumulados. Sabe aquele famoso “contar até 10”? Pode ajudar bastante! Aqui você pode conferir como a meditação pode te auxiliar nisso.

Mais imprevistos a caminho com Mercúrio em quadratura com Urano

O terceiro aspecto astrológico ainda presente na nossa semana é Mercúrio em quadratura com Urano, também até terça-feira (25). Aqui você pode entender melhor sobre o que é uma quadratura.

Este aspecto sugere a tendência a um dia a dia mais agitado e mais repleto de imprevistos. Podem surgir notícias inesperadas por todos os lados, além de falhas em equipamentos e trânsito mais sujeito a problemas.

Assim, é importante procurar se precaver no que for possível tendo o famoso “plano B”. Desse modo, começamos a semana com um clima fatigante no ar.

Podemos ter uma sensação de bastante peso e tensão até terça. Mas vamos ter fatores para amenizar, como você verá!

Momento de mais doçura nas palavras com Mercúrio em conjunção com Vênus

Por outro lado, também a partir de terça-feira (25), temos o aspecto astrológico de Mercúrio em conjunção com Vênus.

Este é um aspecto bem positivo, que ajuda bastante nos diálogos. Isto, em um contexto bastante difícil para o plano das relações, já vem desde semana passada.

Assim, podemos sentir uma tendência a uma atmosfera mais suave para as conversas: sabendo ouvir e conversar de maneira mais tranquila, aumentam as chances de conciliação nos relacionamentos.

Vênus sugere essa ternura no falar. É possível que você considere utilizar da sua capacidade de adoçar para convencer, em vez de ir por caminhos mais duros e impositivos.

Além disso, é também um ótimo aspecto para apreciar cultura e entretenimento, especialmente porque essa combinação acontece no signo de Leão, que ama um lazer!

Que tal buscar um evento para se divertir?

Otimismo após semana tensa com Marte fazendo trígono com Júpiter

Mais boas notícias: Marte faz trígono com Júpiter a partir de quarta-feira (26).

É hora de recobrar a força e o otimismo após situações tensas, empacadas ou cansativas. Este bom aspecto sugere a tendência à expansão de novas ideias e movimentos.

Pode ser um momento em que, por exemplo, você sente que um problema que você pensava ser insolúvel começa a melhorar.

O que está preso na sua vida pode começar a se liberar. E após ter a vitalidade derrubada desde a semana passada, você pode começar a se reerguer e se reenergizar.

Assim, esse é um momento bastante propício para a prática de atividade física ao ar livre, como andar de bicicleta e corrida. Confira aqui um guia de exercícios físicos para cada signo.

Esta sensação de expansão diz respeito também a esticar os músculos e estar fora de casa. Grandes planos também podem surgir agora, mas é preciso colocar em prática.

Foco nas soluções com o ingresso de Mercúrio em Virgem

A partir de sexta-feira (28), Mercúrio, o planeta do intelecto, ingressa em Virgem. Ele fica neste signo até 04 de outubro.

Este é um tempo longo para os padrões deste planeta, que em 20 dias muda de signo. Desta vez, o motivo de ficar tanto tempo será a retrogradação de Mercúrio a partir de 23 de agosto. Você pode conferir todas as datas de Mercúrio Retrógrado 2023 aqui.

Mercúrio fica muito bem em Virgem, já que é o planeta regente deste signo. Nesta semana de tensões, este trânsito pode ajudar a organizar muita coisa, seja no mental ou em relação a questões mais práticas

Assim, podemos sentir mais facilidade em trazer nossos planos para o real, podendo aumentar a produtividade ou eficiência.

Por sua capacidade técnica e analítica, este é um trânsito excelente para o trabalho, sugerindo boas soluções.

Ademais, podemos sentir a cabeça mais fria e menos reativa do que com o fogoso Mercúrio em Leão, posicionamento anterior.

E aí, gostou de saber mais sobre essa semana tensa, mas com pontos interessantes de apoio e expansão? Vem comigo!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com