O que cada signo precisa saber sobre a Temporada de Leão

Anote na agenda: neste sábado, dia 22 de julho, às 22h50, o Sol entra no Signo de Leão. A Temporada de Leão 2023 tem um significado bem relevante para sua vida, porque convida você a tomar consciência da sua importância e valor pessoal.

Qualquer que seja o seu signo solar, todos nós temos um pedacinho de Leão no nosso mapa astral. É nessa área que nossos talentos se destacam e são compartilhados com as pessoas de um jeito muito especial — o nosso jeito.

Se o seu signo solar é Leão, este é o momento perfeito para fazer a sua Revolução Solar, uma ferramenta que pode ajudar você a ter mais clareza neste novo ciclo. Faça a sua Revolução Solar aqui e veja as tendências e dicas para os seus próximos 12 meses.

Mas mesmo que você não tenha nascido sob a influência do Sol em Leão, verá neste artigo como este signo desempenha um papel importante na sua identidade. Além disso, aprenderá como se sentir confiante de que está no comando da sua vida.

O que significa Sol em Leão

Em um mundo onde muita coisa parece mais do mesmo e a maioria das pessoas está querendo copiar fórmulas de felicidade e sucesso, a Temporada de Leão 2023 é o momento de (re)descobrir o que faz de você uma pessoa única e especial.

Assim, um bom começo é identificar os assuntos, temas e experiências que fazem seu coração bater mais forte.

Quando o Sol sai de Câncer e entra em Leão, é como se saíssemos de uma noite escura e introspectiva para acordar em um dia claro e ensolarado.

E se na “noite” de Câncer (signo regido pela Lua) nós passamos um tempo com nossos pensamentos e sentimentos, a “manhã” de Leão (signo regido pelo Sol) nos convida a levantar, tomar um café da manhã reforçado e sair para o mundo.

O que esperar da Temporada de Leão 2023

Por isso, a pergunta-chave a se fazer neste momento é: “O que eu quero?“

Mais especificamente:

Quais são os objetivos, situações e relações que você realmente quer que aconteçam? O que leva você a levantar da cama com coragem, disposição e alegria todos os dias?

Se ainda não tem essas respostas, meu conselho é que você olhe para a área da vida onde tem o signo de Leão (faça seu Mapa Astral aqui).

Localize no seu Mapa Astral em que Casa Leão aparece para você (confira aqui o que significa cada Casa astrológica). Esta será provavelmente a área em que você reconhece a sua importância, e por ela recebe o reconhecimento dos outros.

É nessa área que você tem as pistas do que te move e do que alimenta a sua paixão. Da mesma forma, esta é a área da vida onde você sente que faz a diferença.

Até os obstáculos e desafios vividos ficam mais fáceis de serem superados, porque é a sua porção leonina a que melhor cria possibilidades e soluções. É aqui que mora a sua criatividade.

É fato que, para a gente se tornar consciente da nossa contribuição e manter essa chama sempre acesa, é preciso que os outros reconheçam o nosso valor. Afinal, de que adianta subir no palco se não houver uma plateia?

Por isso, você tem necessidade de mais atenção na sua Casa de Leão do que em qualquer outra esfera da sua vida.

Mas cuidado com a “pegadinha”. Quem não se conhece bem pode confundir as coisas. Por isso, responda à seguinte pergunta:

Você está se dedicando a algo porque realmente gosta e sente prazer nisso, ou está procurando aprovação nos elogios das pessoas?

Dicas para todos os signos na temporada leonina

A chegada do Sol ao signo de Leão é um dos melhores momentos do ano para tomar consciência das suas motivações e abraçar sua autenticidade.

Em 2023, o fato de o Sol chegar a Leão em bom aspecto com Netuno nos lembra da importância da conexão com nossa intuição e criatividade.

Essa combinação pode inspirar uma explosão de ideias e visões inovadoras, abrindo caminhos inesperados para alcançar suas metas.

Por outro lado, a oposição do Sol com Plutão pode trazer transformações e desafios. É de se imaginar que, para viver uma vida mais autêntica, talvez seja preciso abandonar velhas formas de ser e viver.

Sendo assim, este pode ser um daqueles momentos na vida em que você precisará bater no peito e dizer a que veio. Ninguém disse que seria fácil, mas certamente será libertador!

Para te ajudar nessa tarefa, pense em como você pode viver o melhor deste momento, seguindo as cinco dicas a seguir:

1. Ouse mais

A energia de Leão nos encoraja a abraçarmos nossa coragem interior. Portanto, não tenha medo de correr riscos ou de se destacar. Este é um excelente momento para agarrar oportunidades e se lançar em novos projetos.

2. Mantenha o foco

A determinação fixa de Leão pode nos ensinar a persistência. Então, seja qual for o objetivo ou sonho que você está perseguindo, mantenha o foco e continue avançando, não importam os obstáculos.

3. Exercite a liderança

Este é um ótimo momento para desenvolver ou aprimorar essa competência. Mas, para isso, é importante que você assuma a autorresponsabilidade por sua vida.

4. Busque a autenticidade

Leão nos encoraja a sermos verdadeiros com quem somos. Dessa forma, honre sua individualidade e não tenha medo de ser quem você é. Lembre-se de que cada um de nós tem algo único para oferecer.

5. Elogios abrem portas

Aprecie seus próprios triunfos, mas também saiba reconhecer e valorizar os talentos alheios. Você não imagina o quanto um elogio (sincero, é claro) é capaz de lhe abrir portas.

Previsões para você na Temporada de Leão 2023

Mesmo que você não seja do signo de Leão, o Sol sempre está iluminando uma parte da sua vida. Para você saber qual é a área da sua vida que o Sol está destacando agora, veja no passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personare grátis . Assim, veja os trânsitos que você tem ativos, como na imagem abaixo. Perceba que, no exemplo, a pessoa está vivendo um trânsito de Sol pela Casa 1. É para essa casa que ela vai ler as previsões para a Temporada de Leão 2023.

O Horóscopo Personare é diferente de ler apenas as previsões para o seu signo. A nossa ferramenta conecta o céu de hoje, ou seja, a posição de cada um dos planetas no céu agora, com o seu Mapa Astral.

O Personare traz para você uma previsão personalizada para cada trânsito astrológico que você está vivendo.

Ou seja, se você é de Escorpião, por exemplo, suas previsões serão totalmente diferentes de outra pessoa do mesmo signo porque vocês têm mapas diferentes!

E o melhor: é gratuito!

Agora que você já viu seu Horóscopo e sabe por qual casa o Sol está transitando na sua vida, veja as suas previsões para a Temporada de Leão 2023:

Trânsito de Sol na Casa 1

Você brilha por quem você é e como se apresenta ao mundo. Com o Sol transitando pela Casa 1, o foco está totalmente em você, na sua personalidade e na sua autoimagem.

Então, aqui vão algumas dicas para aproveitar ao máximo a Temporada de Leão 2023:

Cuide da sua imagem pessoal: é uma ótima oportunidade para dar uma renovada no visual, seja com um novo corte de cabelo, roupas ou um estilo diferente. O importante é que a mudança reflita a sua verdadeira essência. Assuma seus desejos: é o momento de agir de acordo com o que você realmente quer. Em vez de esperar a aprovação dos outros, siga seus instintos. Não tenha medo de se colocar em primeiro lugar, porque é tempo de honrar suas necessidades e desejos. Se jogue: a Casa 1 também está associada a novos inícios. Portanto, aproveite a obstinação de Leão para iniciar novos projetos ou para se dedicar àqueles que façam seu coração vibrar.

Sol passando pela Casa 2

Você brilha pelo que você valoriza e possui. Com o Sol transitando pela Casa 2, o foco está nos seus recursos, tanto materiais quanto intangíveis.

Aqui estão três dicas para você aproveitar ao máximo este momento:

Faça um balanço financeiro: esta é uma ótima oportunidade para organizar suas finanças. Pode ser o momento de criar um orçamento, investir em algo que você deseja há tempos ou simplesmente entender melhor para onde seu dinheiro está indo. Reconheça seus talentos: a Casa 2 também está ligada aos seus dons e habilidades. Dessa forma, talvez você possa explorar uma habilidade esquecida ou investir mais tempo e energia no desenvolvimento de um talento que você ama. Valorize o que você tem: reflita e aprecie o que você já possui — seja em termos materiais, emocionais ou espirituais. Este exercício de gratidão pode trazer uma nova perspectiva e ajudar a reavaliar o que realmente é importante para você.

Trânsito de Sol na Casa 3

Você brilha por meio de suas ideias e poder de comunicação. Com o Sol iluminando a sua Casa 3, este é um momento para se concentrar na troca de ideias, no aprendizado e nas relações do dia a dia.

Então, aqui estão três dicas para você tirar o máximo proveito da Temporada de Leão 2023:

Melhore sua comunicação: é um excelente momento para focar em como você se expressa. Talvez você queira começar a escrever um diário, lançar um blog ou simplesmente fazer um esforço consciente para expressar suas paixões e prazer. Aprenda algo novo: a Casa 3 está relacionada com aprendizado e conhecimento. Aproveite este trânsito para se inscrever em um curso, começar a ler um novo livro ou apenas explorar um novo interesse ou hobby. Faça pequenas viagens: se possível, explore um pouco mais sua cidade, faça uma pequena viagem de fim de semana ou descubra novos lugares que você ainda não conhece. Isso também pode ser uma maneira interessante de trabalhar a criatividade.

Sol em trânsito pela Casa 4

Você brilha na intimidade e no prazer que tem em cuidar das pessoas que ama. Ou seja, com o Sol iluminando a sua Casa 4, a Temporada de Leão 2023 é um momento para se concentrar em sua vida doméstica e pessoal.

Aqui estão três dicas para você aproveitar ao máximo esse momento:

Faça do seu espaço um lar: onde quer que você resida, aproveite este momento para tornar seu espaço mais acolhedor. De uma simples faxina a uma reforma completa, isso pode te dar uma sensação de aconchego e segurança. Conecte-se com sua família: a Casa 4 também rege as relações familiares. Portanto, este pode ser um ótimo momento para se reconectar com familiares distantes, passar mais tempo com seus entes queridos ou até mesmo começar a sua própria família. Explore suas raízes: também é um ótimo momento para explorar a sua história familiar ou ancestral. Converse com membros mais velhos da família, pesquise a sua árvore genealógica ou reflita sobre o que a “casa” e a “família” significam para você.

Trânsito de Sol na Casa 5

Você brilha por meio de sua criatividade e de tudo o que permite você expressar a sua autenticidade. Com o Sol iluminando a sua Casa 5, este é um momento para se concentrar naquilo que te dá prazer e permite que você se apresente como verdadeiramente é.

Então, confira a seguir três dicas para você aproveitar ao máximo a Temporada de Leão 2023:

Dê asas à sua criatividade: use este tempo para deixar a sua criatividade fluir, em alguma atividade que permita você se expressar. Pintura, escrita, culinária… as opções são infinitas! Não se preocupe em buscar a perfeição, apenas divirta-se no processo. Busque atividades prazerosas: a Casa 5 está ligada ao lazer e ao prazer. Portanto, permita-se fazer mais do que lhe dá prazer! Expresse seu amor: este é também um momento propício para o romance. Se você está em uma relação, pense em maneiras de reacender a chama com seu par. Se você está só, este pode ser um bom momento para se abrir para um novo amor.

Trânsito de Sol na Casa 6

Você brilha pelo prazer que extrai da sua rotina diária e bem-estar. Portanto, com o Sol iluminando a sua Casa 6, este é um momento para se concentrar naquilo que mantém você saudável e com produtividade.

Aqui estão três dicas para você aproveitar ao máximo a Temporada de Leão 2023:

Revise seus hábitos diários: examine sua rotina e identifique quais hábitos estão te servindo bem e quais precisam ser ajustados. Talvez você possa incorporar uma nova prática de exercícios, alterar seu horário de trabalho ou criar um ritual matinal. Foque na saúde e bem-estar: preste atenção no que o seu corpo está te dizendo. Você pode querer mudar sua dieta, tentar uma nova prática de cuidados pessoais ou mesmo marcar aquela consulta médica que tem adiado. Otimize seu ambiente de trabalho: seja no escritório ou em casa, a forma como o seu ambiente de trabalho está organizado pode afetar significativamente a sua produtividade. Use este tempo para tornar o seu espaço de trabalho mais criativo e inspirador.

Trânsito de Sol na Casa 7

Você brilha por meio das parcerias e valorização dentro das suas relações pessoais. Com o Sol iluminando a sua Casa 7, a Temporada de Leão 2023 é a hora de se concentrar nas suas conexões com as outras pessoas.

Aqui estão três dicas para você aproveitar ao máximo esse período:

Fortaleça suas parcerias: dedique tempo e energia aos seus relacionamentos mais importantes, seja no âmbito pessoal ou profissional. Comunique-se abertamente, tenha empatia e faça um esforço para entender o ponto de vista do outro. Busque equilíbrio: a Casa 7 se relaciona com o equilíbrio entre o “eu” e o “outro”. Por isso, reflita sobre como você pode criar uma maior harmonia nas suas relações. Talvez seja necessário fazer algumas concessões, ou talvez você precise se afirmar mais. Abra-se para novas pessoas: se você está só, este pode ser um bom momento para se abrir para novos relacionamentos. Mesmo se não estiver procurando um par romântico, você pode encontrar novas amizades ou conexões profissionais.

Trânsito do Sol pela Casa 8

Você renova o seu brilho ao mergulhar no autoconhecimento. Com o Sol iluminando a sua Casa 8, o palco está montado para uma temporada de mudança profunda e significativa.

Confira três dicas para aproveitar ao máximo a Temporada de Leão 2023:

Explore o autoconhecimento: A Casa 8 é o lugar das grandes transformações, por isso, dedique algum tempo para a introspecção. Bom momento para terapia ou qualquer atividade que coloque você em contato com seus sentimentos mais profundos. Reavalie seus recursos compartilhados: esta casa também rege as finanças conjuntas, heranças e investimentos. Dessa forma, seria oportuno revisar seus acordos financeiros, talvez renegociar termos ou se organizar para um investimento futuro. Abra-se para a vulnerabilidade: abrace a vulnerabilidade e tome consciência da sua sombra. Isso pode ser desconfortável, mas é através dessas experiências que a verdadeira transformação ocorre.

Sol em trânsito na Casa 9

Você brilha quando se permite ampliar seus horizontes. Quando o Sol transita pela sua Casa 9, é um convite para explorar novos territórios, sejam eles físicos, mentais ou espirituais.

Aqui estão três dicas para aproveitar ao máximo esse período:

Investigue novas ideias: a Casa 9 é o território da aprendizagem e do conhecimento superior. É o momento ideal para se aventurar em novas áreas de estudo, ler aquele livro que você vem adiando, ou talvez iniciar um curso online que sempre te interessou. Planeje uma aventura: pode ser um ótimo momento para planejar uma viagem. Não precisa ser necessariamente para longe. Até uma viagem curta pode proporcionar uma mudança de perspectiva e estimular seu crescimento pessoal. Explore sua espiritualidade: a Casa 9 também está associada à espiritualidade e à filosofia de vida. Meditação, yoga ou qualquer prática espiritual que lhe interesse pode ser especialmente transformadora agora.

Trânsito do Sol pela Casa 10

Você brilha por meio da sua profissão e extrai seu prazer da valorização que recebe pelo seu papel social. Por isso, quando o Sol ilumina sua Casa 10, é um convite para você assumir seu lugar de destaque na carreira e na sociedade.

Confira três dicas para aproveitar ao máximo a Temporada de Leão 2023:

Defina suas metas profissionais: se há um momento ideal para definir ou redefinir suas ambições profissionais, é agora. Estabeleça metas de longo prazo que refletem seu verdadeiro propósito. Demonstre sua liderança: a Casa 10 é associada à autoridade e à liderança. Não importa o cargo que você ocupa, este é um momento para demonstrar iniciativa, coragem e capacidade de direção. Considere sua reputação: como quer que os outros percebam você no mundo profissional e social? Use esse tempo para trabalhar sua imagem pública e certifique-se de que ela esteja alinhada com quem você realmente é.

Trânsito de Sol na Casa 11

Você brilha por sua conexão com os outros e seus ideais de futuro. Quando o Sol ilumina sua Casa 11, ele traz à tona seu lado mais sociável e visionário.

Seguem três dicas para aproveitar ao máximo a Temporada de Leão 2023:

Faça networking: amplie suas conexões com pessoas que compartilham dos mesmos ideais que você. Participe de eventos, encontros e atividades sociais. Você nunca sabe onde pode encontrar pessoas que irão impactar sua vida de maneira significativa. Contribua para a comunidade: Leão tem um coração generoso e, neste momento, ele está no setor do seu mapa que representa a sociedade. Então, que tal colocar essa energia em prática? Você pode se envolver com projetos sociais ou voluntariado. Revise seus sonhos e esperanças: use este período para revisar e reavaliar seus objetivos de longo prazo. O Sol em Leão irá lhe dar a confiança e a energia para perseguir esses sonhos.

Sol em trânsito pela Casa 12

Você brilha por sua intuição e capacidade de se conectar com o seu eu mais profundo. Quando o Sol ilumina a Casa 12, é o momento de voltar o olhar para dentro, reconhecer e abraçar a sua luz interna.

Aqui estão três dicas para aproveitar ao máximo a Temporada de Leão 2023.

Dedique tempo à reflexão: esta fase é um convite ao autoconhecimento. Permita-se momentos de reflexão, seja com meditação, escrita no diário, ou até mesmo longas caminhadas em silêncio. Deixe que seu coração leve a você as respostas de que precisa. Cuide da sua saúde emocional: a Casa 12 também está associada à cura e ao descanso. Durante este trânsito, cuide de si com carinho. Pratique atividades que te relaxem e façam bem, como yoga, meditação ou terapias alternativas. Conecte-se com sua espiritualidade: este pode ser um momento de grande despertar espiritual. Procure práticas que conectam você ao divino, seja qual for sua crença. A fé pode ser uma grande fonte de força e tranquilidade neste período.

