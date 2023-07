A ansiedade é uma condição emocional cada vez mais presente em nossas vidas. É importante entender os gatilhos para tentar contornar os impactos negativos. Nesse sentido, a Astrologia pode ajudar. Te contamos a seguir o que causa mais ansiedade em cada signo.

A relação entre Astrologia e ansiedade

Algumas características astrológicas podem conduzir à ansiedade aparecem no Mapa Astral de cada pessoa. Mas não apenas no nosso signo solar, mas Ascendente, planetas e Casas astrológicas também devem ser levados em conta.

Por isso, faça o seu Mapa Astral gratuito aqui e deixe ele aberto aí pertinho. Então, veja a seguir os posicionamentos que podem representar diferentes tipos de ansiedade.

Ao compreender o que causa mais ansiedade em cada signo (na verdade, signos, no plural, porque ninguém é só um signo) podemos obter insights valiosos sobre os gatilhos emocionais e os caminhos para a superação dessa condição.

O que causa mais ansiedade em cada signo?

Áries

Pessoas com Sol, Ascendente ou Lua em Áries tendem a sentir ansiedade relacionada à pressa, agitação e irritabilidade. Assim como o fato de estarem sempre aceleradas, correndo de um lado para o outro, e a dificuldade em lidar com a impaciência.

✨Dicas: praticar atividade física, organizar melhor sua agenda e evitar fatores que causem irritabilidade. Meditação é muito importante — veja aqui o guia para começar.

Touro

Pessoas com bastante Touro no Mapa (planetas no signo ou em outros do Elemento Terra, como Virgem e Capricórnio) podem sentir ansiedade quando se trata de segurança financeira e estabilidade. Além disso, podem se preocupar excessivamente com trabalho.

✨Dicas: muita organização, estabelecer prioridades e delegar tarefas é importante! Além disso, respeitar limites de sono e de horário, veja mais dicas aqui.

Gêmeos

Se você tem Ascendente, Sol, Mercúrio e Lua em Gêmeos, o excesso de estímulos, como redes sociais e televisão, pode ser um fator de ansiedade. Fazer tudo ao mesmo tempo pode bagunçar seu emocional e trazer dificuldade de organização.

✨Dicas: ter momentos para se desligar de redes sociais e estímulos. Que tal fazer um retiro espiritual em casa? Saiba como aqui.

Câncer

Pessoas com Ascendente, Sol e Lua em Câncer são propensos à ansiedade causada por medos e apreensões indefinidas, e eventualmente fantasias negativas quanto ao futuro. Ou seja, sentimentos que geram muita angústia.

✨Dicas: pode ser muito interessante fazer terapias convencionais e alternativas para lidar com essas questões (confira as consultas online do Personare aqui).

Leão

Pessoas com muitos planetas em Leão podem estar em constante estado de aceleração, sempre correndo e demonstrando impaciência. Embora a agitação seja comum hoje em dia, essas pessoas podem transformar a pressa em um hábito arraigado.

✨Dicas: sair com mais antecedência para compromissos e evitar gatilhos de irritabilidade é importante. Respire, literalmente — veja dicas legais aqui.

Virgem

Pessoas com Ascendente, Sol ou Lua em Virgem podem se sentir pressionadas profissionalmente ou por filhos e parentes, sentindo que não dão conta do recado, o que pode levar à ansiedade.

✨Dicas: estabelecer metas e prioridades para a semana, além de respeitar os limites de sono e alimentação, é muito importante. Conheça aqui o curso que ajuda a entender seus hábitos a partir do seu Mapa.

Libra

Se você tem Ascendente, Sol, Mercúrio ou Lua em Libra, pode sentir ansiedade por causa de indecisão. Ao empacar, acaba criando uma pressão interna. Somado a isso, a agitação e impaciência podem piorar o estado emocional.

✨Dicas: buscar terapias e recursos que ajudem a sair de longas fases de indecisão e entender os gatilhos disso é bem importante. Veja aqui as consultas do Personare aqui.

Escorpião

Pessoas com Ascendente, Sol e Lua em Escorpião podem sentir ansiedade devido a medos indefinidos em relação ao futuro. Esses sentimentos podem gerar muita angústia e desconforto.

✨Dicas: autoconhecimento é uma palavra-chave! O Mapa Astral completo é um caminho muito interessante e que pode ajudar a entender esses medos.

Sagitário

Se você tem muitos planetas no elemento Fogo, como Sagitário, pode sentir que está sempre em estado de aceleração, como se estivesse sempre correndo.

✨Dicas: organizar melhor a agenda e pensar bem em cada compromisso, como sair com mais antecedência, pode ser uma forma de reduzir o seu ritmo. Veja aqui dicas muito prátias.

Capricórnio

Pessoas com Ascendente, Sol e Lua em Capricórnio podem sentir muita culpa, sentimento que geralmente costuma caminhar lado a lado com o perfeccionismo.

✨Dicas: é importante entender (e quem sabe levar para a terapia) que pode errar e ser falível é normal, aprendendo a ser mais compreensivo consigo mesmo. Conheça mais aqui as terapias energéticas.

Aquário

Pessoas com Ascendente, Sol, Mercúrio e Lua em Aquário pode ter ansiedade tanto por excesso de estímulos, quanto por pressa, agitação e irritabilidade.

✨Dicas: organizar a sua rotina para incluir prática regular de atividade física e momentos relax é muito importante para reduzir a ansiedade – veja mais dicas aqui.

Peixes

Se você tem Ascendente, Sol e Lua em Peixes podem sofrer com divagações e fantasias negativas em relação ao futuro. Esses sentimentos podem levar a muita angústia e desconforto.

✨Dicas: terapias alternativas são super recomendadas, inclusive o uso de florais — veja aqui alguns específicos para ansiedade e medos aqui.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com