O que você ainda quer realizar em 2023? Numerologia pode te ajudar

O tempo voou e já estamos na segunda metade do ano. O que você ainda quer realizar em 2023? Se você está se perguntando se ainda dá tempo, a boa notícia é que sim, desde que você se concentre e direcione sua energia para o que realmente importa.

Muitas vezes, a gente busca por algo que seja oposto às oportunidades que temos no atual momento. Isto geralmente acontece porque não é fácil aceitar os tipos de desafios, oportunidades e aprendizados do período em que estamos vivendo.

Nesse sentido, a Numerologia pode ajudar. Ao calcular seu Ano Pessoal 2023, você entende o que está mais favorável, quais são as tendências e as melhores oportunidades. Assim, você pode direcionar a sua energia e conquistar o que deseja.

Como calcular o Ano Pessoal 2023

O Ano Pessoal começa em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro de cada ano. Ou seja, o número que rege o seu ano ainda está valendo por seis meses e aponta o que você quer (e pode) realizar em 2023.

Se você não sabe ou não lembra o seu, veja gratuitamente aqui no Mapa do Ano qual é o seu Ano Pessoal de 2023. Na versão completa, você também terá acesso a previsões abrangentes sobre amor, carreira, finanças, família e vida social para o novo ano, além de previsões mensais personalizadas.

Siga o passo a passo abaixo para descobrir o seu Ano Pessoal:

Acesse a versão gratuita do Mapa do Ano no Personare. Clique em “Faça seu Mapa – Amostra Grátis”. Insira seu nome completo, conforme consta em sua certidão de nascimento. Escolha o ano de 2023. Seu Ano Pessoal será destacado na tela.

O que você ainda quer realizar em 2023?

Agora que você já sabe seu número do ano, veja a seguir o que ainda pode realizar em 2023. Ao compreender seu Ano Pessoal, você terá uma base sólida para definir seus desejos e metas para o segundo semestre do ano novo.

Ano Pessoal 1 em 2023

Durante este ano, você pode perceber medos e limitações em relação a buscar autonomia, independência ou iniciar novas experiências.

É tempo de superar essas barreiras por meio de técnicas, cursos e processos terapêuticos de autoconhecimento, tornando-se uma pessoa mais confiante em seus próprios recursos.

Além disso, você pode ensinar às outras pessoas sobre a coragem de serem autênticas, líderes e buscar suas metas.

Ano Pessoal 2 em 2023

Este ano é uma oportunidade para rever sua maneira de se relacionar e lidar com suas emoções.

Você precisará aprender a cumprir contratos, estabelecer parcerias e lidar com relacionamentos de forma mais justa e mutuamente satisfatória.

Aproveite para ensinar sobre estratégias, poder maternal-paternal, inconsciente e amor.

Ano Pessoal 3 em 2023

A comunicação é a palavra-chave para este ano. Durante todo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, você terá a chance de refletir sobre sua maneira de lidar com o prazer.

É uma oportunidade para melhorar a forma como utiliza as palavras, brilhar e se divertir.

Além disso, você pode ensinar às pessoas sobre escrita, palestras, interação nas redes sociais e como aproveitar as coisas boas da vida.

Ano Pessoal 4 em 2023

Quais medos e limitações você tem em relação a reestruturar sua vida e lidar com responsabilidades familiares e profissionais?

Este ano é uma oportunidade para superar esses receios e alcançar um novo nível de segurança material, credibilidade profissional e estabilidade física.

Você também pode ensinar sobre esses temas, se desejar!

Ano Pessoal 5 em 2023

Mudança é a palavra-chave para este ano. Você precisará refletir sobre como melhorar sua abertura para o novo.

Trabalhe a autoaceitação para vivenciar uma renovação significativa em sua vida.

Com isso, você poderá ensinar às pessoas como serem mais receptivas às novidades, a fim de crescerem e progredirem.

Ano Pessoal 6 em 2023

É possível que você encontre medos e limitações ao lidar com conflitos, especialmente no âmbito familiar e afetivo em 2023.

Este é o momento de trabalhar para aprimorar suas habilidades de relacionamento, tornando-se parte de uma equipe e ajudando melhor as pessoas.

Use essa oportunidade para ensinar sobre amor, generosidade, prestatividade e autoestima saudável.

Ano Pessoal 7 em 2023

Por ser um Ano Pessoal com a mesma simbologia do Ano Universal (veja tudo aqui), você perceberá que 2023 será desafiador para vencer medos e limitações e se tornar uma pessoa melhor em todas as áreas da vida.

Por isso, é o momento de buscar aprimoramento pessoal, técnico e profissional.

Ano Pessoal 8 em 2023

Neste ano, você pode se deparar com medos e limitações relacionados a finanças, carreira e ao uso do seu poder pessoal.

Mas é hora de reconciliar-se com o dinheiro, com o aspecto material da vida e desenvolver uma postura mais segura ao lidar com responsabilidades.

Durante esse processo, você pode alcançar um excelente desempenho em sua jornada rumo ao sucesso e, se desejar, ensinar outras pessoas a prosperarem, serem competentes e influentes.

Ano Pessoal 9 em 2023

Este é o momento de encerrar situações ou relacionamentos que não mais lhe satisfazem e que não têm mais potencial para serem renovados.

É necessário lidar com o medo de encerrar ciclos. Portanto, é importante desenvolver desapego e sabedoria.

Aproveite a oportunidade para resolver pendências, fechar ciclos e realizar grandes sonhos, sentindo-se merecedor(a) dessas conquistas.

Além disso, você também pode ajudar as pessoas a confiarem mais em si mesmas, na vida e no futuro.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

