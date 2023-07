Semana de 16 a 22 de julho pode ser desafiadora, entenda razões

As previsões de 16 a 22 de julho de 2023 têm aspectos astrológicos bastante difíceis, com mais disputas e tensão no ar. Será preciso ter calma para saber como agir diante de possíveis crises e desafios.

Porém, no sábado (22), temos o ingresso do Sol no seu signo de domicílio, Leão. Conhecido por ser um signo caloroso e cheio de energia, a temporada leonina pode ajudar a trazer luz e vitalidade após dias tensos.

Confira o resumo astrológico da semana:

Sol em oposição com Plutão ao longo da semana: crises e intensidade na vida coletiva e na vida particular; Mercúrio em Leão em quadratura com Júpiter a partir de segunda-feira (17): dispersão no ar e tendência a discussões; Sol em sextil com Urano até terça-feira (18): saídas para questões difíceis à vista; Marte em oposição a Saturno a partir de quinta-feira (20): possíveis obstáculos no caminho e necessidade de paciência; Sol em trígono com Netuno a partir de quinta-feira (20): fé favorecida; Mercúrio em quadratura com Urano a partir da sexta-feira (21): mais agitação e imprevistos; Sol entra em Leão a partir de sábado (22): vitalidade e criatividade em alta; Vênus começa a retrogradar no sábado (22): relações em revisão.

Para entender como esses trânsitos vão agir na sua vida, se será com maior ou menor intensidade, confira o seu Horóscopo Personalizado! Afinal, ele conversa com o seu Mapa Astral, sugerindo tendências ainda mais assertivas.

Crises e violência com Sol oposto a Plutão

Na segunda-feira (17), temos uma intensa Lua Nova com o Sol ainda em Câncer em oposição a Plutão, aspecto tenso que se estende até a terça-feira da outra semana (25).

Crises, intensidade, disputas e obsessões podem surgir nos âmbitos familiar, afetivo, social, profissional, coletivo e até mesmo nas relações entre países.

O patriotismo exacerbado pode acabar gerando ou acirrando conflitos sérios ao redor do globo.

Além disso, também podemos observar fenômenos climáticos mais intensos, como, por exemplo, chuvas torrenciais e ventanias.

Em regiões potencialmente perigosas, pode haver aumento da violência, como em comunidades ou nas periferias das grandes cidades.

Portanto, tenha ainda mais cautela, pois pode haver um visível aumento de criminalidade.

Além disso, como o signo de Câncer está ligado ao emocional, à família e à casa, existe potencial de perdas, sensação de muitas crises e de que algo mexa com os nossos sentimentos ou sensação de segurança.

Por alguns dias, esta atmosfera um pouco mais fechada e de crise poderá estar presente na nossa vida privada. Mas, no coletivo, também há tendência para notícias de perdas, inclusive de figuras importantes.

Atenção ao que se fala, pois Mercúrio quadra Júpiter

Mercúrio em Leão faz uma quadratura (aspecto tenso) com Júpiter de segunda (17) até quarta-feira (19). Este trânsito rápido pode sugerir dispersão no dia a dia em vários aspectos da vida, mas especialmente nas palavras.

Por isso, é importante, especialmente nessa semana, prestar atenção no que se fala e como as coisas são ditas, para evitar bate-bocas e discussões.

Além disso, é possível termos aquela sensação de que há muito a ser feito, e nenhum tempo. A dica é ir estabelecendo prioridades!

Desapego com o Sol em sextil com Urano

Até terça-feira (18), temos o trânsito do Sol em Câncer em sextil com Urano.

Este bom aspecto nos sugere saídas em uma semana com aspectos complicados, quase como um sopro de ar e criatividade no meio da tensão.

É o momento em que podemos refletir do que podemos desapegar para deixar a vida mais leve. O aspecto de desprendimento (Urano) ganha destaque especial com esse sextil. Veja as reflexões que ele traz.

O que é possível deixar ir para ser mais feliz? Onde está a minha liberdade nesta situação ou questão? Como eu crio uma pausa ou respiro aqui?

Obstáculos pedem paciência com Marte oposto a Saturno

Temos também Marte em oposição com Saturno, fortemente presente até a terça-feira da semana que vem (25).

Esse é um aspecto tenso naturalmente relacionado à sensação de obstáculos e demora, que vai pedir paciência nesta segunda quinzena de julho.

Na oposição de Marte/Saturno, é possível sentirmos um grande cansaço físico, como se a nossa energia fosse drenada. Podemos até ter doenças ou incômodos físicos de fato, como contusões, tensões musculares e dores.

Veja aqui como aumentar a disposição para o trabalho.

Outra possibilidade é a de disputas e conflitos com autoridades de maneira geral, tanto na vida privada quanto na vida pública.

É muito comum que, sob esse aspecto, haja briga com empresas. Daí pode surgir a necessidade de resolver assuntos difíceis por meios oficiais e, assim, a necessidade de mais paciência e estratégia.

Por fim, pode haver, ainda, a sensação de muita agressividade e truculência no dia a dia. Busque ter calma e respirar antes de tomar decisões precipitadas ou reagir ao que não interessa em um clima fortemente provocativo.

Fé favorecida com trígono entre o Sol e Netuno

Um trígono (aspecto favorável) entre o Sol e Netuno ao longo da semana favorece questões relacionadas à fé.

Podemos passar por momentos de compaixão, em que podemos deixar de olhar pessoas somente pela pior faceta, com mais compreensão e menos julgamento.

Pode ser um ótimo momento para buscar o propósito de momentos complicados na vida. Em vez de apenas reclamar, é possível olhar para as situações difíceis e pensar:

O que eu preciso aprender nessa situação? Que olhar mais amplo tenho que ter?

Por falar nisso, na quarta-feira (19), o Personare fará um aulão gratuito sobre como encontrar seu propósito no Mapa Astral — inscreva-se aqui.

Agitação e imprevistos com Mercúrio quadrando Urano

Temos também Mercúrio em quadratura com Urano a partir da sexta-feira (21) nas previsões de 16 a 22 de julho, aspecto tenso que traz agitação.

Com esta quadratura, a tendência é a de muitos imprevistos e notícias surpreendentes no coletivo. Por isso, ter um plano B para lidar com surpresas é fundamental.

É um período de mudanças nas nossas ideias e de hiperativação mental, como se a vida nos obrigasse a pensar fora da caixa.

Procure desligar-se de estímulos antes de dormir para não ter insônia. Recomendo essa meditação para relaxar!

Criatividade em alta com entrada de Sol em Leão

No fim da semana, para dar uma aliviada nos trânsitos tensos, o Sol sai do emotivo Câncer e ingressa no iluminado Leão no sábado (22).

Com esse trânsito exuberante, a tendência é de que haja bastante destaque para a força da nossa criatividade perante a vida.

É como um sopro de calor, de vitalidade, de autoconfiança e autovalor, fundamental em uma semana tão difícil, com crises, cansaço e obstáculos.

Você pode sentir a necessidade de cuidar mais de si, do seu prazer e do seu interesse pela vida. Nesse momento, o holofote pode se voltar para você e para a forma que encara o que acontece ao seu redor.

Deve se fazer reflexões do tipo:

Como eu reajo perante aos eventos? Como eu mantenho a minha autoestima?

Recomendo, ainda, usar mantras para favorecer sua autoestima — veja alguns aqui.

Momento de repensar relações com Vênus retrógrado

Por fim, as previsões de 16 a 22 de julho de 2023, tem o início de Vênus retrógrado, que ocorre no sábado (22), mas já poderemos sentir sua lentidão até mesmo antes disso.

Vênus tem a ver com prazer, afeto, relacionamentos, finanças e estética. Leia em detalhes sobre a retrogradação de Vênus no signo de Leão neste artigo.

Durante a retrogradação de Vênus, que vai até 03 de setembro, as relações tendem a entrar em revisão e passar por um crivo mais exigente. É um período em que podem haver muitas discussões de relação, as famosas DRs.

É como se fosse uma auditoria das relações:

Você pode parar para pensar em como está o equilíbrio nas suas relações – o que você e o quanto recebe, o que espera da pessoa parceira, etc. Mas é preciso ter cuidado com a super exigência, já que esperar uma excelência irreal nas relações é uma utopia. Ninguém é perfeito. De toda forma, vai se pensar em como muitas coisas podem ser melhoradas e no que vale a pena ou não.

Além disso, durante Vênus retrógrado, vendas e negócios podem ficar mais emperrados. Pode ser necessário ter mais atenção ao negociar para que tudo ocorra da melhor forma.

O que achou das previsões de 16 a 22 de julho de 2023?

Que tal buscar pontos de calma e tranquilidade para enfrentar essa semana agitada? Vamos juntos!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com