O que a Lua Nova em Câncer significa para você

Às 15h31 de 17 de julho (horário de Brasília) tem início a Lua Nova em Câncer 2023. Esta será uma lunação que definitivamente marcará a transição do primeiro para o segundo semestre do ano.

Dessa forma, muitos de nós sentiremos este marco como um momento de virada, de grandes transformações internas e externas.

As previsões que você verá a seguir valem até 16 de agosto, quando começa outra Lua Nova. Confira aqui o Calendário Lunar 2023 completo.

Lembre-se de que as tendências expostas abaixo são coletivas. Mas você tem um Mapa Astral único, e os planetas no Céu conversam com os planetas do seu mapa.

Assim, o melhor é acompanhar aqui o seu Horóscopo Personare – grátis e muito fácil! – para saber como a Lua Nova e os demais Astros vão agir na sua vida.

Entenda a Lua Nova em Câncer 2023

Esta lunação ocorre no mesmo dia de um evento astrológico relevante, relacionado aos Nodos Lunares (entenda melhor aqui). O Nodo Norte migra para o Signo de Áries.

Com isso, até o final de janeiro de 2025, vamos lidar com mais ênfase com os temas do eixo Áries-Libra — que passa a ser a ênfase dos eclipses, como explicamos aqui.

Portanto, a Lua Nova em Câncer 2023 ocorrerá em quadratura aos nodos “recém-nascidos”. Isso nos indica que é chegado o momento de mergulhar fundo nas questões que nos cercam, e de lá trazer o impulso para a nova fase que se aproxima.

Mais especificamente no Brasil, a Lua Nova em Câncer 2023 cai na Casa 8, oposta a Plutão em Capricórnio na Casa 2. Podemos esperar algumas notícias que movimentem o sistema financeiro, principalmente questões envolvendo bancos e empresas de investimentos.

Há a possibilidade de as notícias estarem relacionadas ao passado, ou algo herdado de governos anteriores. Isso porque Câncer habitando a Casa 8 tem grande chance de abranger heranças dos mais diversos tipos.

Também ao nível coletivo, esta lunação pode significar a necessidade de se questionar velhos valores ultrapassados. Além disso, antigos padrões morais sobre assuntos considerados tabus podem ser quebrados ou discutidos.

Acima de tudo, é preciso lembrar que a lunação cai em Câncer, um signo regido pela própria Lua. Dessa forma, temos um reforço na busca por segurança emocional, nutrição, proteção e de respostas em nós e junto aos nossos.

Mas, ao mesmo tempo, o Nodo Norte em Áries sinaliza a necessidade de nós bancarmos a nossa individualidade, cortando o “cordão umbilical” e os elos que nos prendem ao passado.

5 perguntas para se fazer nesta Lua Nova

Quais estruturas rígidas e que temos como padrões cristalizados estão chegando ao fim? Existe alguma área da vida em que precisamos de mais maleabilidade para dar conta? Estamos emperrados em algo porque simplesmente estamos acostumados a fazer assim? Quais memórias ruins precisamos liberar para cultivar lembranças mais agradáveis a partir de novas experiências? Em que parte da minha vida preciso retomar meu poder de ação (sem passar por cima de ninguém, nem sair batendo porta)?

5 dicas para aproveitar a Lua Nova em Câncer 2023

Se você tem dificuldade em se conectar com suas emoções, considere interagir mais com o elemento água. Pode ser com banhos relaxantes ou de ervas (para quem sabe como usá-las). Uma massagem acolhedora com óleos, principalmente nos pés, pode ser uma forma de reencontrar o equilíbrio. Veja aqui quis óleos usar e como fazer a massagem. Estimular o contato com a intuição pode ajudar você a direcionar seus próximos passos. Pode ser através de oráculos, técnicas de meditação, artes criativas, anotação de sonhos… Deixe suas emoções guiarem você em um ambiente seguro. Que tal se dedicar à prática da imaginação e da manifestação? Imagine e crie o que você deseja para você e para o mundo. Por fim, pergunte-se o que nutre você de verdade. Nem sempre tem a ver com comida. Dê uma olhada nas necessidades de sua Lua Natal (veja como aqui).

Pontos fortes desta Lua Nova

Sensibilidade em alta: use a sua percepção para intuir e sentir as coisas mais do que para racionalizar. A criatividade estará rolando solta. Então, aproveite! Tenha fé: o estímulo da positividade, da esperança, do pensamento direcionado à realização estará altamente favorecido. Não tema o novo: será interessante experimentar coisas novas, adquirir novos hábitos, conhecer pessoas, fazer diferente. Pode ser que isso ajude você a eliminar os padrões que não fazem mais sentido.

Desafios da Lua Nova em Câncer 2023

Arrependimento: Vênus entra em movimento retrógrado no dia 22 de julho, o que acarretará uma revisão em gostos e valores. Cuidado com compras e procedimentos que podem depois deixar de fazer sentido. Cuidado com as palavras: precisaremos de mais controle na nossa interação com os outros. Dessa forma, evite ser uma pessoa dona da verdade. Reveja e pense melhor antes de expor sua opinião. Disciplina: Marte em Virgem oposto a Saturno em Peixes demandará atenção redobrada aos detalhes. Ou seja, evite fazer as coisas correndo, é importante seguir passo a passo. A atenção à disciplina se estende à saúde.

Como a Lua Nova em Câncer se manifesta na sua vida?

A Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante esta lunação. Se você quer ver como a Lua Nova em Câncer 2023 vai se manifestar na sua vida, é só seguir este passo a passo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você! Procure nos seus trânsitos por qual casa a Lua está no seu Céu hoje — que é diferente para cada pessoa. Veja que, no exemplo na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 11. Portanto, são os temas desta casa que estarão destacados.

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação canceriana acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Câncer 2023:

Lua Nova em trânsito na Casa 1

Com a Lua Nova caindo em seu Ascendente, suas necessidades emocionais entram em foco. Portanto, dê atenção ao que realmente nutre você em todos os sentidos. Suas relações afetivas e sociais certamente chamarão a atenção através da revisão de padrões. Outras pessoas ou grupos de interesse podem trazer a você informações importantes para o entendimento das dinâmicas relacionais. Assim, observe como você se coloca nas relações e como elas podem melhorar. Através da conexão com sua fé, estudos ou acesso a pessoas mais experientes, você obterá as respostas para as suas dúvidas mais íntimas.

Lunação em destaque na Casa 2

A Lua Nova em Câncer pode favorecer sua vida material e financeira. Seu valores e ideias vêm passando por grandes mudanças, e a busca por um sentido maior fica cada vez mais acentuada. Na sua profissão, de um lado podem surgir ideias e motivações brilhantes. De outro, pode ser um desafio equilibrar vida pessoal e profissional. Cuidado com o excesso de mensagens que chegam como sonhos, insights ou sinais: eles podem apenas gerar mais confusão. Saiba diferenciar sonho e realidade, o que é útil e o que não é.

Trânsito da Lua Nova na Casa 3

A Lua Nova em Câncer 2023 ativa sua casa do mental inferior, das comunicações, das viagens curtas, vizinhos e irmãos. Portanto, pode haver novidades nessas áreas. Também é a casa dos aprendizados. Existem entendimentos que precisam ser revistos para que os próximos passos fiquem mais claros. Existe algo mudando há tempos, e provavelmente a sua vontade de expandir seja grande. Mas cuidado ao comunicar isso, especialmente para pessoas próximas e da família. Há um vislumbre sobre o futuro que pode chegar por meio de lições envolvendo amigos e grupos de interesse.

Lua Nova em trânsito na Casa 4

A Lua Nova em Câncer 2023 ativa os assuntos domésticos e familiares. Dessa forma, estará aflorada a vontade de renovar algo nessa área. Pode haver a necessidade de mais interiorização e aprofundamento nas raízes. No âmbito profissional, alguns aprendizados podem agora se solidificar. Isso pode ser benéfico para algumas revisões de carreira, ou até mesmo fará você questionar seu propósito de vida. Cuide do seu lado psíquico e espiritual. Você vai sentir como isso será útil para evitar questões psicossomáticas em sua saúde.

Lunação passando pela Casa 5

Esta Lua Nova planta sementes na área social e de romances. Você provavelmente sentirá satisfação emocional a partir de novidades nessas áreas, ou da sua própria expressão de talentos. Para quem tem filhos, pode ser um momento de necessidade de mais atenção, devido à resolução de questões com grupos ou de identidade. Atenção à comunicação nas relações de trabalho e no dia a dia. Evite exagerar nos arroubos de autoridade. Use toda sua sensibilidade e criatividade para manifestar suas criações. Manifestações artísticas e sensíveis estão amplamente favorecidas.

Lua Nova em destaque na Casa 6

A renovação da sua segurança emocional virá dos cuidados com seu corpo, nutrição e rotina. É importante cuidar da saúde mental e espiritual, pois a Lua Nova em Câncer 2023 ativará os aprendizados dos últimos anos. Portanto, é mais uma chance de entender o que falta mudar. Cuidado com a comunicação com as pessoas mais próximas. Isso porque pode haver mal entendidos e competições sobre quem está certo ou errado. É possível alguma surpresa positiva na vida material. É interessante utilizar a criatividade e os insights no trabalho, na rotina e na saúde.

Trânsito da Lua Nova na Casa 7

Sua área dos relacionamentos será iluminada pela Lua Nova em Câncer 2023. As relações afetivas, de sociedade ou clientela tendem a lhe trazer nutrição emocional. Através do outro (dos olhos dele ou como espelho), você consegue enxergar tudo o que você tem de bom e também o quanto já mudou nos últimos anos. Não deixe que críticas (que podem até ser mal entendidas) virem gatilhos para seu sofrimento íntimo. Reveja se compreendeu bem. Use toda sua criatividade e imaginação para manifestar o que deseja receber. Tenha atenção aos sinais e mensagens que chegam no cotidiano.

Casa 8 recebendo a Lua Nova

Compreender melhor as dinâmicas de poder nas relações pode representar um momento de renovação de sua segurança emocional. Este também pode ser um momento de novidades em investimentos ou sobre como as recompensas chegam a você a partir do seu trabalho. Por enquanto, não queira ser exemplo para ninguém, apenas foque em você. É um momento de colocar a mão na massa e revisar muitos valores antes de virar modelo para os outros. Através do mergulho em seu mundo interior e das suas heranças familiares, você ainda há de entender o que falta para sua retomada de poder pessoal.

Lunação na Casa 9

A Lua Nova em Câncer 2023 gera uma renovação na sua área do conhecimento superior e aprofundado. É como se as ideias se iluminassem com a vontade de viver ou conhecer algo novo. Esta novidade pode vir atrelada a algum relacionamento afetivo, de sociedade ou clientela. No entanto, é preciso parcimônia caso você venha a lançar algo na área profissional, pois terá de atentar para a comunicação. Pode ser que o outro entenda errado a mensagem. Coloque toda a sua criatividade em seus projetos, principalmente naqueles que você pretende repassar ao mundo. Pode ser em forma de aulas ou palestras.

Lua Nova em destaque na Casa 10

Bom momento para plantar sementes no campo profissional. Olhando para frente, quebrando padrões difíceis do passado. A comunicação e a vivência em grupos pode ser mais difícil. Cuidado com gatilhos. Evite achar que sabe demais. Considere cuidar da sua higiene mental e até investir em práticas espirituais e meditativas constantes. Os benefícios à sua saúde física podem surpreender você. Esta lunação permitirá que você compreenda o quanto a cura interna promove a cura externa. O quanto cuidar de si ajuda em outras áreas da vida, inclusive a profissional

Casa 11 recebendo a Lua Nova

Você pode se revigorar ao se conectar com seus amigos e grupos de interesse. Esses grupos fortalecem suas ideias e ajudam a maturar projetos. É um bom momento para você se perguntar como você pode ser trazer mais autenticidade tanto na participação nesses grupos quanto nos demais aspectos da vida. Esta é a hora para aprender sobre seus padrões de relacionamento e crescer com eles. É importante fugir da ideia de que você sabe demais, que já aprendeu tudo sobre a vida. Há uma necessidade de se auto(re)conhecer.

Lunação em trânsito na Casa 12

Há um chamado a acionar seu mundo inconsciente para obter respostas. No entanto, você precisará ter atenção sobre como essa grande “viagem” pode impactar em sua saúde e rotina. Quanto mais você tiver disciplina e olhar com carinho para sua vida prática, mais fácil será obter o que você projeta em sua vida profissional. Cuidado com a comunicação em suas relações de trabalho. Você precisará ceder e ouvir um pouco mais antes de tomar atitudes. Será importante investir no aspecto terapêutico para entender traumas e padrões que vêm mostrando a necessidade de transformação.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

isabela.medeiros@gmail.com