A sexualidade do casal é extremamente importante para que os dois se mantenham conectados, ativando sua energia de vida e olhando para o futuro.

Mas se você está em um relacionamento longo e/ou tem filhos pequenos, sim, o sexo muitas vezes terá um dia (ou mais) na semana para acontecer. Isso se chama vida real.

Porém, isso não quer dizer que você precise olhar para o sexo como um item do seu checklist e de forma mecânica. Então, te convido a refletir como sobre a pergunta: Marcar dia para o sexo é uma boa ideia?

Desde já, fica a sugestão para você fazer aqui o seu Mapa Sexual e fazer autodescobertas sobre seu próprio universo de emoções, fantasias e tesão.

É interessante ou não marcar dia para o sexo?

Essa é uma resposta que você deve encontrar junto com a a pessoa parceira, porque depende muito do momento que vocês estão vivendo, da dinâmica da sua casa, de como vocês funcionam e de como vão reagir a um possível sexo com hora marcada.

Vamos pensar juntas.

O que pode acontecer se você marcar dia para o sexo?

Pontos positivos:

1 – Aumentar o desejo

Ao criar uma antecipação, você pode contribuir para aumentar o seu desejo sexual. Afinal, ele começa na cabeça e o fato de você saber que a data está chegando te faz pensar mais na hora H, e alimenta o desejo. Leia mais aqui sobre como despertar o desejo.

2 – Aumentar a lubrificação

Essa \”antecipação\” que alimenta seu desejo pode despertar sua excitação, assim seu corpo se prepara para a hora H, aumentando a lubrificação e, consequentemente, o prazer.

3 – (Re) acender a chama

Pode ajudar muito vocês manterem a chama acesa e a conexão no dia a dia sem desculpas. Falo mais aqui sobre frequência ideal de orgasmo.

Pontos negativos:

1 – Provocar ansiedade

Esse agendamento pode ativar sua ansiedade ao invés de te preparar de forma gostosa e te deixar com preocupação se \”vai dar conta\” na hora H. Mas isso só vai acontecer se você se relacionar com o sexo de uma maneira performática e em algo somente para agradar a outra pessoa. Pois se relaxar e focar mais em sentir a energia sexual no seu corpo e construir uma relação onde tenha verdade, não provocará ansiedade

2 – Sexo automatizado

Você pode acabar colocando isso como mais uma \”tarefa\” da sua rotina e o sexo se tornar algo automático e por obrigação. Porém, isso também não precisa acontecer se você passa a se relacionar com esse encontro como algo sagrado e que não tenha sempre o foco necessariamente de ter uma penetração. Mas, sim, como um encontro mais íntimo, de maior conexão, olho no olho, beijo de língua, etc.

Dicas de como incluir sexo na rotina

Independentemente de qual for a sua escolha, o mais importante é pensar em como vocês podem criar espaços na agenda para um encontro mais íntimo, gostoso e também erótico, assim como encontram tempo para outros encontros.

Se anda difícil por aí, veja a seguir algumas dicas de como incluir sexo na rotina sem forçar a barra, sem tornar essa uma obrigação que mereça um check no final do dia.

Priorize, dê atenção e nutra a relação se mantendo no seu lugar. Não seja a mãe do seu marido (entenda o que é isso aqui), nem terapeuta dele, etc. Seja a mulher. E por isso a sexualidade do casal é tão necessária também. Permita-se abrir mais para os pequenos momentos do dia a dia, como provocações deliciosas, que podem estimular, acender o fogo interno e trazer novidades, que são tão fundamentais para manter a chama e o erotismo do casal acesos. Conheça aqui os óleos afrodisíacos! Pense, converse, leia, faça terapia sobre sexo. Se você não tiver um olhar amadurecido sobre isso, disposição e tempo para esse encontro íntimo com mais frequência, a tendência é o afastamento do casal e muita frustração.

É por isso que, sim, precisamos muitas vezes colocar na agenda esse encontro em meio a tantos afazeres, e depende de cada um dentro da relação fazer isso acontecer.

Você aceita o convite?

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Malu Paes Leme

Malu Paes Leme é Analista Corporal, Mentora, formada em Terapia Menstrual e Sexóloga. Realiza atendimentos online e individuais, e oferece mentoria em seus cursos e Jornadas no autoconhecimento do corpo feminino que é cíclico e orgástico, e que empoderam mulheres para viver com mais autoconfiança, autonomia e poder pessoal.

malupaesleme@gmail.com