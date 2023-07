Dia Mundial do Rock: descubra qual música combina com seu signo

No dia 13 de julho, celebramos o Dia Mundial do Rock, uma data que homenageia o gênero musical que revolucionou a cultura e a atitude de várias gerações. Para fazer coro às comemorações, te contamos qual é a música de rock que combina com seu signo.

Mas não é do signo solar que estamos falando. Quando o assunto é gostos e prazeres, como a músico e o Rock são, é importante olharmos para o signo de Vênus. Então, antes de conferir a sua música, descubra aqui no seu Mapa Astral qual seu signo se Vênus.

A música de rock que combina com seu signo é…

Áries

Música: “Born to Run” – Bruce Springsteen

Pessoas com Vênus em Áries são conhecidos por sua coragem, energia e paixão. Por isso, a música “Born to Run” de Bruce Springsteen captura perfeitamente a determinação e a vontade de viver intensamente, características essenciais desse signo de fogo.

Touro

Música: “Sweet Child O’ Mine” – Guns N\’ Roses

Pessoas com Vênus em Touro são apreciadoras de prazeres sensoriais e têm um senso estético apurado. Por isso, a música “Sweet Child O’ Mine” do Guns N’ Roses, com seu riff de guitarra inconfundível e letra apaixonada, combina com a natureza romântica e estável das taurinas.

Gêmeos

Música: “Bohemian Rhapsody” – Queen

Pessoas com Vênus em Gêmeos são versáteis, curiosos e adoram experimentar coisas novas. Nesse sentido, “Bohemian Rhapsody” do Queen, que é uma obra-prima do rock que incorpora diferentes estilos musicais em uma única música, reflete a natureza eclética e comunicativa das geminianas.

Câncer

Música: “Wish You Were Here” – Pink Floyd

Pessoas com Vênus em Câncer são emocionais, sensíveis e valorizam profundamente as relações humanas. Por isso, a música “Wish You Were Here” do Pink Floyd, com suas letras melancólicas e melodia cativante, evoca a nostalgia e o desejo de conexão emocional característicos desse signo.

Leão

Música: “We Will Rock You” – Queen

Pessoas com Vênus em Leão são líderes natos, cheios de carisma e confiança. Nesse sentido, “We Will Rock You” do Queen é um hino do rock que incentiva as pessoas a se levantarem, mostrarem sua força e brilharem, uma perfeita sintonia com a natureza audaciosa e expressiva de Leão.

Virgem

Música: “Under Pressure” – Queen e David Bowie

Pessoas com Vênus em Virgem são organizadas, analíticas e têm um senso aguçado de perfeição. Nesse sentido, “Under Pressure” de Queen e David Bowie traz uma combinação única de talentos e uma letra que reflete a pressão e os desafios enfrentados pelas virginianas em busca de excelência.

Libra

Música: “Imagine” – John Lennon

Pessoas com Vênus em Libra são amantes da paz, da harmonia e da justiça. Por isso, “Imagine” de John Lennon é uma música icônica que nos convida a visualizar um mundo de igualdade e compreensão, uma perfeita representação dos ideais librianos de equilíbrio e beleza.

Escorpião

Música: “Sympathy for the Devil” – The Rolling Stones

Pessoas com Vênus em Escorpião são intensas, misteriosas e têm uma aura magnética. Nesse sentido, “Sympathy for the Devil” dos Rolling Stones evoca uma atmosfera sombria e intrigante, refletindo a profundidade e a paixão inerentes às escorpianas.

Sagitário

Música: “Don’t Stop Me Now” – Queen

Pessoas de Sagitário são aventureiras, otimistas e têm uma sede insaciável por liberdade. Por isso, “Don’t Stop Me Now” do Queen é uma música energética que transmite a sensação de euforia e alegria que acompanham as sagitarianas em suas jornadas.

Capricórnio

Música: “Stairway to Heaven” – Led Zeppelin

Pessoas com Vênus em Capricórnio são ambiciosas, disciplinadas e pacientes. Nesse sentido, “Stairway to Heaven” do Led Zeppelin é uma obra-prima do rock progressivo que captura a jornada de ascensão espiritual e o desejo de realização das capricornianas.

Aquário

Música: “Smells Like Teen Spirit” – Nirvana

Pessoas com Vênus em Aquário são visionárias, rebeldes e têm uma mente inovadora. Por isso, “Smells Like Teen Spirit” do Nirvana é um hino do grunge que expressa a insatisfação e a vontade de mudança tão características de Aquário.

Peixes

Música: “Comfortably Numb” – Pink Floyd

Pessoas com Vênus em Peixes são sensíveis, sonhadoras e têm uma profunda conexão com o mundo emocional. Nesse sentido, “Comfortably Numb” do Pink Floyd é uma música envolvente que evoca um estado de introspecção e contemplação, refletindo a natureza emocional e transcendental de Peixes.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br