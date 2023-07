Faltam 10 dias! Saiba o que fazer antes de Vênus retrógrado

Faltam 10 dias para Vênus retrógrado no signo de Leão, período em que relacionamentos, parcerias, questões estéticas e financeiras podem ter empecilhos e atrasos. Como se preparar e o que fazer antes de Vênus retrógrado? É isso que a gente te conta a seguir.

Mas já anota aí: o planeta do amor ficará retrógrado de 22/07 até 03/09. Vale acompanhar, no seu Horóscopo Personalizado, as previsões e dicas específicas para a sua vida conforme a área onde Vênus está no seu mapa e como interage com outros planetas.

O que fazer antes Vênus retrógrado

Temos 42 dias de Vênus retrógrado pela frente. Portanto, esses são cuidados importantes que você pode adotar antes da retrogradação começar para diferentes áreas da vida.

AMOR

Sugestão: adiantar ou postergar as DRs

Seria interessante ter conversas mais duras e encerrar possíveis discussões de relacionamento (DRs) antes de Vênus ficar retrógrado.

Afinal, durante a retrogradação, as pessoas podem ficar magoadas mais facilmente e qualquer coisinha pode virar um desentendimento.

O período de desaceleração de Vênus não é indicado para casamentos. Mas claro que se a data estiver marcada, não precisa desmarcar. Apenas saiba que o período logo após o casamento pode ter mais incômodos e questionamentos.

ESTÉTICA:

Sugestão: remarcar procedimentos

O período de Vênus retrógrado pode ser complicado para procedimentos estéticos não habituais, especialmente os mais intensos ou invasivos, porque os resultados podem não ser satisfatórios.

Por isso, se você puder antecipar a data para antes de 22 de julho ou deixar para depois de 3 setembro, melhor. Use esses 10 dias para remarcar.

Mas lembre-se de não marcar para a época de Mercúrio Retrógrado (veja as datas aqui), pois teremos dois no segundo semestre do ano, nem com Lua Fora de Curso (saiba quando aqui).

Porém, se for complicado mudar a data, lembre-se de se informar muito bem sobre o procedimento, o profissional, o pré e pós-cirúrgico. Além disso, deixe o mais claro possível o que você quer com o procedimento.

NEGÓCIOS

Sugestão: prestar atenção em compras

Se você for comprar ou vender algo importante, tente fazer antes de começar Vênus retrógrado ou deixe para quando o planeta retomar o movimento direto.

Se não puder evitar, se previna e tenha bom senso.

Caso contrário, a negociação pode ser complicada e até exigir investimentos posteriores não esperados.

Além disso, há possibilidade de vendas e negócios desaquecerem durante a retrogradação, assim como despesas e gastos podem aumentar.

FAMÍLIA:

Sugestão: (re)agendar encontros e viagens

Vênus retrógrado pode pegar um período de férias em família. Se der para visitar familiares ou fazer viagens antes de 22 de julho, melhor. Se não, o melhor é deixar lá para setembro.

Afinal, pode ser um período de mais incomodações e discussões nas relações. Ainda mais se houver algum parente com quem tenha dificuldades, o melhor é evitar.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com