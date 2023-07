Dormir bem é essencial para a nossa saúde e bem-estar geral. No entanto, cada um de nós tem características e necessidades únicas quando se trata de uma boa noite de sono. Neste artigo, te contamos o que cada signo precisa para dormir bem.

Quando o assunto é sono, ter uma rotina bem equilibrada e organizada é fundamental. Por isso, o ideal não é olhar o signo solar. A rotina é um tema da Casa 6, por isso é o signo que você nela que precisa ser analisado.

Principais dificuldades para dormir de cada signo

Primeiro, veja qual signo você tem na Casa 6. É só seguir o passo a passo:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare Inclua seus dados de nascimento Assim, que seu Mapa gratuito for gerado, veja o seu Perfil Astrológico, que embaixo da mandala Selecione a opção Casas Astrológicas. Veja, na lista, o signo que aparece ao lado da Casa 6 A imagem abaixo mostra um exemplo. Perceba que a pessoa tem Gêmeos na Casa 6.

Agora que você já sabe o signo da Casa 6, veja a seguir quais as principais dificuldades que você tende a enfrentar conforme o Elemento deste signo.

Áries, Leão e Sagitário (Signos de Fogo) podem ter excesso de energia e, quando não canalizada, pode trazer muita ansiedade, dificultando o relaxamento e atrapalhando o sono. Touro, Virgem e Capricórnio (Signos de Terra) podem ter o sono afetado por excesso de preocupações materiais e quando falta aterramento (contato com a natureza). Gêmeos, Libra, Aquário (Signos de Ar) podem ter a mente muito acelerada, com excesso de pensamentos e conversas mentais, que também prejudicam uma boa noite de sono. Câncer, Escorpião, Peixes (Signos de Água) podem ter excesso de expectativas emocionais e ansiedade nas relações, o que pode interferir na hora de dormir.

O que seu signo precisa para dormir bem?

Organizar a rotina te ajuda não só a dormir bem, como ter qualidade de vida e viver sua melhor potência, realizando seu propósito de vida.

Além das dicas a seguir, específicas para o sono, se você quer ajuda para encontrar seu propósito, conheça aqui a aula exclusiva e gratuita que darei sobre propósito de vida.

O Mapa Astral completo do Personare te mostra, na sessão que fala de Temperamento, como é a distribuição dos Elementos no seu Mapa, mostrando quais são mais predominantes e exercem mais influência no seu comportamento (acúmulo) e quais são ausentes (bloqueio).

Vai no seu Mapa Astral do Personare Busque o capítulo Seu temperamento: Elementos Então, veja qual ou quais elementos que você tem acúmulo. No exemplo abaixo, a pessoa tem acúmulo de Terra e Água. Veja os seus e então confira a seguir as dicas para estes Elementos.

Com base no seu Mapa e onde você tem acúmulo de elementos, veja as dicas:

Signos de Fogo: devem tentar aquietar o corpo, principalmente após as 18h, para ir relaxando e conseguir ter uma boa noite de sono. Signos de Terra: é importante cuidar da sua segurança material, organizando bem as finanças para que as preocupações não impeçam de dormir bem. Signos de Ar: devem tentar criar uma rotina para acalmar a mente, incluindo práticas de meditação e Mindfulness. Signos de Água: é importante cuidar das suas emoções, de preferência incluindo técnicas terapêuticas, para ter tranquilidade e conseguir descansar.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

