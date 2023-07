Quer saber como transformar hábitos nocivos em atitudes positivas? É comum a gente querer mudar hábitos que nos prejudicam e que podem afetar nossa saúde física, mental e emocional, mas nem sempre é fácil.

Porém, quando nos tomamos consciência desses comportamentos nocivos, fica mais fácil dar o primeiro passo e fazer as mudanças necessárias para a nossa vida ir pra frente.

Sendo seres em constante crescimento e evolução, muitas vezes nos acostumamos a tomar decisões que nos trazem alívio ou prazer no momento, mas têm consequências prejudiciais a longo prazo.

Muitas vezes, é a resposta automática para uma situação que já experienciamos e estamos reagindo no formato que funcionou anteriormente, mas que não necessariamente funciona agora! Que entender como transformar hábitos nocivos em atitudes positivas? Vamos lá.

O que é um hábito nocivo?

Hábitos nocivos são ações e atitudes que geram impactos negativos em nossas vidas. Seja em nossa saúde física, mental, emocional e até energética, e que geralmente se repete automática ou inconscientemente. Geralmente, reproduzimos esses hábitos prejudiciais como forma de buscar algum tipo de compensação e satisfação imediata.

Na origem, ele se forma muitas vezes para satisfazer algum sentimento ou até mesmo como compensação.

Não temos comportamentos e hábitos nocivos porque nos falta força de vontade para mudar, mas sim como uma forma, uma maneira de nos acalmar e lidar com determinadas angústias. É instintivo, humano, e não moral.

Entender o que são e como funciona a formação desses hábitos é útil, inclusive para mudá-los. Vejamos alguns hábitos nocivos mais comuns e entender o melhor caminho para promover uma mudança.

Exemplos de hábitos nocivos

Arrumar desculpas para adiar algo importante ou saudável, uma falta de organização ou rotina que acarreta perdas, atrasos e autossabotagens; Estar sempre disponível, ou a variação desse tema: “dar conta” de coisas e situações que não são suas, se sobrecarregar ~ e não reservar um tempo para fazer algo importante para você; Se comparar com alguém que não tem o mesmo contexto, mesmas condições, histórico de vida etc. — ou melhor dizendo, como se colocar em posição de perder sempre, perde-se por não ver o percurso, falta gratidão pelo seu próprio processo e visão mais positivista, reconhecer-se um todo com qualidades e falhas que podem ser diminuídas; Não saber dizer “não” para se proteger. O ideal seria conhecer e estipular limites mais claros, para si e para outros; Usar o celular antes de dormir ou dormir com a TV ligada, atordoa e nos deixa em estado hipnótico.

Perceba que se tem uma justificativa ou motivo para cada um dos hábitos nocivos permanecerem na nossa rotina. Aliás, o hábito em si, a princípio, foi o jeito que melhor conseguimos para lidar com algo, conflito, situação ou desconforto.

O hábito pode ter sido criado para proteger algo em nós. MAS não é por sua “boa intenção” que vamos deixar assim não é? Identifique e siga para ação!

Dicas para mudar hábitos ruins

Se você identificou alguns dos hábitos nocivos que listamos anteriormente, agora é hora de tomar consciência e partir para a ação.

1 – Tenha foco

Ter foco é importante! Se soubermos que o hábito está ajudando a lidar com algo, vamos buscar alternativas menos piores e cada vez menos nocivas, até lidar melhor com a situação.

2 – Busque a ampliar a sua consciência

Mais consciência e escolhas saudáveis são fundamentais no processo. Lembre-se que até mesmo um passinho de formiguinha já te coloca em outro lugar. E… escolhas felizes valem por três! E a melhor terapia, técnica ou ferramenta é aquela que você faz!

3 – Observe sua respiração

Perceba seu corpo e principalmente sua respiração: respiração curta ou na parte superior do peito? Sinal de estar no automático, mude!

Volte a sua atenção a lidar com a busca da satisfação, compensação ou proteção que o hábito está sinalizando, e tire a atenção e energia do hábito. Lide de forma menos nociva ou alternativa assim que perceber, e repita o mesmo processo na próxima e na próxima…

4 – Mude de ambiente

Que tal ler, ir em um lugar diferente, ouvir uma boa música… Mude de ambiente, de assunto, seja qual for a possibilidade diferente, faça, para não cair no repeteco do hábito.

5 – Busque ferramentas terapêuticas

Ferramentas terapêuticas como Tameana podem te tirar de uma frequência repetitiva, um campo atrator nocivo ou mais denso, ou seja, um estado que agrega mais do mesmo para um de maior frequência vibratória. E por falar em frequência vibratória, saiba como elevar a sua neste artigo.

O segredo é cuidar da autoestima

A maior dica de como transformar hábitos nocivos em atitudes positivas é trabalhar o amor-próprio! Assim, qualquer ferramenta para começar um novo hábito mais saudável terá o amor-próprio como seu próprio suporte.

Entender o que é, e como praticar o amor-próprio no dia a dia, pode mudar sua relação com você mesmo, proporcionando um senso maior de cuidado, carinho, aceitação e respeito consigo mesmo.

Se você sentir dificuldade em qualquer estágio, vale a pena procurar o auxílio de um especialista. Técnicas de terapia vibracional, por exemplo, podem elevar e manter sua frequência mais alta e dar suporte a essa mudança interna.

Ajuda profissional pode ajudar a identificar e oferecer diferentes estratégias e ferramentas necessárias para que você melhore, com um atendimento especializado e pessoal, focado no seu processo.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com