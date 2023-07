Como se acalmar em apenas 7 minutos

Ao acalmar sua mente, você pode aceitar melhor as condições do meu dia a dia e até se permitir ter uma nova postura e mais disposição para continuar nadando em direção aos seus objetivos.

O mundo está repleto de elementos para nos distrair de nós mesmos a cada olhar. Por isso, meditar é essencial nos dias de hoje. O esforço nunca é em vão. Se quiser aprender como meditar, clique aqui.

Como acalmar sua mente

Agora eu lhe proponho: que tal passar alguns minutos de seu dia prestando atenção à sua respiração?

Ouça, abaixo, uma Meditação rápida para colocar em práticas nas suas manhãs e siga também as dicas de respiração:

Encontre um lugar confortável para seu corpo físico, de preferência sentado com a coluna ereta. A proposta é se tratar bem, e deve começar pela sua coluna. Esta postura fará você ficar atento e desperto. Então, respire profundamente e solte toda a tensão muscular. Observe se ainda está contraindo alguma parte de seu corpo. Pescoço, parte inferior da coluna, pés, mãos, ombros são sempre os mais teimosos e resistentes ao relaxamento Relaxe! Respire profundamente outra vez, agora já mais consciente de você mesmo. Com os olhos fechados ou semi-abertos, comece observando sua respiração livre. Mantenha-se neste propósito durante o tempo que achar necessário para acalmar seus pensamentos. Este procedimento é só um artifício para dominar sua mente tagarela. Assim você estará vivendo no agora, e é neste momento que os milagres acontecem.

Se comprometa a fazer isso durante um mês, todos os dias, por no mínimo vinte minutos. Exercite-se e quando menos esperar se tornará um hábito. Se precisar de ajuda, estou aqui.

Eu faço esse exercício a qualquer momento. Não importa onde ou com eu esteja, o que vale é o bem-estar que sinto.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Faz atendimentos online no Personare. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação.

sanatkumara.tera@gmail.com