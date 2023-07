Previsões de 09 a 15 de julho: cuide com a negatividade e foque nas tarefas

As previsões de 09 a 15 de julho nos convidam a explorar diferentes aspectos de nossas vidas, com destaque para o plano mental, a empatia, a inspiração e a dedicação ao trabalho.

No entanto, é importante estarmos ciente dos desafios que podem surgir, como paranoias e pensamentos negativos. Portanto, vamos mergulhar nas previsões astrológicas da semana e descobrir como aproveitar ao máximo as energias presentes.

A seguir, veja o resumão dos principais trânsitos astrológicos da semana, que serão detalhados com muitas dicas ao longo do texto.

Mercúrio faz trígono com Netuno a partir de domingo (09): mais empatia e momentos inspiradores; Marte entra em Virgem na segunda-feira (10): dedicação ao trabalho e deveres em alta; Sol faz sextil com Urano a partir de terça-feira (11): bom momento para espairecer e quebrar padrões; Mercúrio em Leão a partir de terça-feira (11): ​tendência ficarmos mais vibrantes e com criatividade, mas também mais afiados. ​Mercúrio se opõe a Plutão até quinta-feira (13): é preciso ter cuidado para não alimentar paranoias e negatividade;

Para entender como esses trânsitos vão agir na sua vida, se será com maior ou menor intensidade, confira o seu Horóscopo Personalizado! Afinal, ele conversa com o seu Mapa Astral, por isso sugere tendências ainda mais assertivas.

Mercúrio/Netuno: inspiração em alta com

Já no início da nossa semana, de domingo (09) e terça-feira (11), Mercúrio faz trígono com Netuno. Este bom aspecto sugere um up na nossa intuição, inspiração e empatia.

É como se um lado nosso mais doce aflorasse com este trânsito, capaz de amenizar o tom das palavras e relaxar a tensão nas conversas.

Preste bastante atenção em sonhos e sinais (veja dicas aqui!). Pode ser que tenha bons insights para a sua vida real vindos direto do seu inconsciente.

Além disso, pode ser que você sinta mais inspiração por meio de música e arte por estes dias. Aproveite essas fontes que muitas vezes temos acesso gratuito e online.

Mercúrio/Plutão: cuidado com a paranoia e palavras duras

Teremos um clima de mais recolhimento em relação à semana anterior, especialmente com o início da fase minguante da Lua a partir deste domingo (09).

Lua Minguante é sempre um período que pede mais introspecção e reflexão. Você pode conferir todas as datas e signos da Lua em 2023 aqui.

No entanto, vamos precisar colocar um para-raio no plano mental, pois Mercúrio se opõe a Plutão a partir da segunda-feira (10).

Esse trânsito sugere que podemos ver mais notícias densas e difíceis, assim como paranoias e obsessões de todo tipo.

Com essa atmosfera mais densa, é importante saber blindar a mente contra os pensamentos negativos e visões catastróficas. Afinal, podemos nos sentir especialmente atingidos por palavras duras ou conversas difíceis e alarmistas.

Existe uma tendência mais reativa e desconfiada no ar. Por isso, ao discutir sobre algo, é preciso tomar cuidado para não passar dos limites.

Podemos, ainda, ter a sensação de alto impacto em diferentes áreas da vida a partir de detalhes. Por exemplo: você vai ao médico e ele levanta uma suspeita, mas, em vez de aguardar mais investigações e exames, você já se desespera e crava um diagnóstico.

Mais uma vez, é preciso ter cuidado para não deixar a paranoia tomar conta. A vantagem do conhecimento da Astrologia é esta, saber o que está acontecendo para lidar melhor com situações.

Sol/Urano: desapego e novidades

A partir de terça-feira (11), o Sol em Câncer faz sextil com Urano em Touro, sugerindo a tendência a mudanças rápidas – e favoráveis! – nas nossas atitudes e no cotidiano.

Podemos sentir também mais vontade de liberar certos assuntos, resolver questões e desapegar de coisas que não nos servem mais. Tipo “virar a página”, sabe? Há uma energia de renovação no ar!

Além disso, especialmente com uma semana em que podemos estar com a mente obsessiva, é importante dar uma espairecida, procurar relaxar um pouco e exercer a nossa liberdade como nosso principal ativo diante da vida.

Aliás, no dia 13 de julho, temos o Dia do Rock, que tem tudo a ver com esse aspecto: se sentir que a vida está estagnada, não esqueça de dar umas sacudidas! Este poder está sempre nas suas mãos.

Mercúrio em Leão: mais criatividade

O planeta do intelecto estava em Câncer desde 26 de junho. A partir de terça-feira (11) e até quase o final de julho, Mercúrio transita por Leão.

Na fase canceriana, tivemos tendência a um plano mental mais emotivo e sensível. Agora, pensamentos e palavras ficam mais calorosos e firmes, uma vibe bem leonina.

Só preste a atenção com a contundência verbal, para não parecer o dono da verdade – algo que pode acontecer quando Mercúrio transita nos signos do elemento Fogo, como Leão.

Você também deve pensar mais em si e agir de forma mais criativa e exuberante na sua comunicação. Aproveite!

Mais dedicação ao trabalho com trânsito de Marte em Virgem

A partir de segunda-feira (10) e até quase o final de agosto, Marte transita por Virgem. Antes disso, o planeta estava em Leão, período em que as nossas ações ficam muito ligadas ao prazer, lazer e diversão. Você percebeu isso?

​Agora, com Marte em Virgem, temos um novo momento. É hora de se dedicar bastante ao trabalho, aos afazeres e também à saúde. Talvez você sinta que a vida está cobrando ações mais meticulosas e mais atenção às tarefas.

Momento de fazer agenda, sistematizar mais e ser mais racional ao lidar com as suas tarefas. Crie rotinas.

Aproveite este trânsito, que vai até 27 de agosto, para render mais no seu trabalho e se organizar melhor, pois tudo isso vai compensar ma​​i​s​ adiante.

Excelente momento, ainda, para cuidar da saúde e fazer exames.

E aí? Gostou de saber mais sobre a semana? Vamos juntos!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

