Portal 07/07/2023 em Ano 7: um dia de maior conexão espiritual

Esta sexta-feira é chamada de Portal 07/07/2023. O número 7 é um dos mais místicos e espirituais na Numerologia e fica reforçado nesse dia, porque estamos vivendo um Ano 7 (entenda melhor aqui).

Na perspectiva da Astrologia, esta sexta-feira também tem aspectos favoráveis ao aprofundamento emocional. A seguir, a gente te explica os significados do Portal 07/07/2023 a partir dos dois estudos.

Mas vale reforçar que cada um pode acreditar no que faz sentido para si. Esse é o ponto de partida para cada um poder se conectar com a sua energia e a espiritualidade que escolheu viver.

Os significados do Portal 07/07/2023

Já o dia 07/07/2023 tem a repetição do número 7, reforçada por estarmos no Ano 7, porque é o resultado da soma dos dígitos do ano: 2+0+2+3.

Estamos, portanto, no Ano Universal 7, mas cada pessoa também tem o número do seu Ano Pessoal, que pode ser calculado no Mapa do Ano.

A simbologia do número 7 está ligada ao sagrado, tanto pelo lado positivo, de buscar mais conexão e sintonia com a espiritualidade e a vida, quanto pelo lado negativo, do misticismo exacerbado e da superstição.

Ou seja, o 7 está associado à busca pelo conhecimento, à introspecção e ao desenvolvimento espiritual. Ele carrega uma energia de sabedoria e conexão com o divino, nos convidando a refletir sobre questões mais profundas e a buscar respostas internas.

No entanto, como sempre, o excesso também pode ser negativo. Afinal, a linha entre a superstição e a conexão espiritual é tênue. É preciso cuidarmos com promessas de milagres, falsos gurus e curadores alternativos ou espirituais.

Essa dinâmica está reforçada pelo fato de estarmos com a Lua Cheia em Peixes fazendo um trígono (aspecto positivo) com o Sol em Câncer. Ambos são signos associados à busca por aprofundamento emocional e espiritual, à sensibilidade e emoções.

Assim como na perspectiva da Numerologia, também é preciso cuidado com o misticismo negativo.

Como aproveitar a energia do Portal 07/07/2023

Aproveite que o número 7 está em evidência e que temos uma combinação astrológica favorável à espiritualidade para se conectar com a sua.

Se você conhece algum ritual (veja aqui alguns rituais) ou qualquer prática de conexão e acredita na energia dos portais, aproveite essa abertura para potencializar aquilo que você deseja.

Fazer uma limpeza energética também pode ser um uso super positivo da data.

Além disso, o 7 também indica seletividade. Então, outra forma de aproveitar a energia do Portal 07/07/2023 é organizando seus horários e sua rotina e dividindo melhor o seu tempo. Veja aqui dicas de Feng Shui para organizar sua casa.

Aproveite a conexão com a natureza, típica do 7, e a sensibilidade de Peixes e Câncer para pensar sobre a vida, sobre quem você é e sobre o que você quer para você. Esse processo de autoconhecimento é crucial não só no dia 07/07 ou Ano 7 como durante a vida toda.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br