A alimentação vai além da necessidade fisiológica. Muitas vezes, recorremos à comida como uma maneira de suprir sentimentos negativos e preencher vazios emocionais – é o chamado comer emocional. Neste artigo, te contamos o que leva cada signo a “comer suas emoções.

A expressão “comer suas emoções” está ligada a um comportamento comum que temos de aliviar as angústias com a comida. Só é preciso estarmos atentos para que isso não prejudique nossa saúde.

Nesse sentido, o autoconhecimento é essencial, para aprendermos quais são nossos gatilhos e conseguirmos lidar com esse tipo de fome.

Além de terapia e nutrição, o seu Mapa Astral é uma ferramenta que pode ajudar nesse processo. Especialmente a Lua, que está diretamente associada à nutrição, justamente porque ela mostra como cada pessoa reage emocionalmente.

Além disso, ela rege a nossa mãe, nossas raízes e memórias, que também influenciam nossas escolhas alimentares ao longo de toda a vida.

O que leva cada signo a “comer suas emoções”?

Compreender o nosso vazio emocional é um passo importante para desenvolver uma relação mais saudável com a comida. Se você se interessa e quer mudar seus hábitos, conheça aqui o curso de Alimentação e Mapa Astral.

Cada signo lunar tem suas próprias necessidades emocionais, hábitos tradicionalmente enraizados e diferentes formas de nutrição.

Se você ainda não sabe a sua, abra o seu Mapa Astral (faça o seu gratuito aqui) e identifique qual é o signo que aparece ao lado da Lua.

Então, volte aqui e descubra a seguir que leva cada signo a “comer suas emoções” e qual é o antídoto, ou seja, como deveria preencher de fato seus vazios.

LUA EM ÁRIES

Quando guarda emoções e irritabilidade, pode acabar descontando na comida. Dica: você se nutre pelo movimento, independência, desafios e coisas novas.

LUA EM TOURO

Recorre à comida quando falta afeto ou prazer em sua vida. Dica: sua nutrição vem dos afetos, da estabilidade e da segurança material, então, atente-se a isso.

LUA EM GÊMEOS

Quando o emocional não está bem, pode comer demais (ou de menos) por distração ou apenas copiando o prato dos outros. Dica: precisa se nutrir com conversas, trocas e passeios. É uma Lua inquieta e curiosa.

LUA EM CÂNCER

Tem muita tendência a comer suas emoções devido à sua sensibilidade, principalmente quanto tem dificuldades familiares. Dica: nutra-se do seu lar, do seu aconchego e de vínculos importantes.

LUA EM LEÃO

Pode descontar na comida quando não se sente uma pessoa respeitada e valorizada. Dica: você precisa de diversão, então busque estímulos no lazer e na companhia, não só na comida.

LUA EM VIRGEM

Você tem mais ligação com o plano prático da vida, então pode comer suas emoções quando não entende o que sente. Dica: nutra-se de boa rotina e alimentação, alicerçando-se no mundo prático.

LUA EM LIBRA

Você pode descontar na comida quando está em ambientes agressivos e competitivos. Dica: se alimente das suas relações, além de beleza e harmonia, no seu dia a dia.

LUA EM ESCORPIÃO

Você pode comer em excesso em dias ruins ou abusar de bebidas, como se não tivesse nem aí. Dica: você se nutre de profundidade, inclusive nos vínculos, e de tudo o que é intenso.

LUA EM SAGITÁRIO

Você geralmente come toda a sua ansiedade, que costuma ser alta, e às vezes por pura empolgação. Dica: nutra-se de aventuras, de exercícios físicos ou conhecimento que te entusiasmem.

LUA EM CAPRICÓRNIO

Podem acabar comendo demais por excesso de preocupação, muito trabalho ou medo constante do futuro. Dica: tente relaxar enquanto come e aprenda a procurar ajuda quando precisa, até mesmo ajuda profissional.

LUA EM AQUÁRIO

Você pode acabar demais (ou de menos) por excesso de nervosismo e ansiedade. Dica: nutra-se do contato com os amigos, com o coletivo, e também de ideais.

LUA EM PEIXES

Você pode comer em excesso em momentos de sensibilidade, carência e desproteção. Dica: precisa nutrir sua imensa sensibilidade através de vínculos, empatia e fé.

