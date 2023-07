Como calcular o signo lunar e por que é importante

Uma diferença prática entre o signo solar (aquele que todo mundo conhece) e os demais pontos do Mapa Astral, como o signo lunar, é que a posição do Sol é relativamente regular, porque o astro entra e sai de cada signo quase sempre na mesma data. Mas como calcular o signo lunar?

É isso que a gente te conta a seguir e explica por que é tão importante saber o seu signo lunar. Mas para a leitura ficar mais interessante e você se enxergar nas informações, faça aqui o seu Mapa Astral gratuito e descubra em que signo está a sua Lua.

O que o signo lunar significa?

A Lua está relacionada às emoções, a como cada pessoa reage emocionalmente às situações, por exemplo, se somos pessoas mais contidas ou explosivas, se guardamos rancor ou esquecemos logo, etc.

Além disso, ela mostra algumas características nossas bem profundas, que nem sempre são claras para nós mesmos.

“Representa, por isso, nossa zona de conforto mais profunda: sempre que entramos em modo de defesa, o signo lunar vem à luz”, explica o astrólogo Alexey Dodsworth.

Além disso, a astróloga Vanessa Tuleski afirma que a Lua rege o feminino, a maternidade, a casa, a família, o lar, a pátria, as raízes e a memória. Unindo essas questões junto com o emocional, a Lua também tem um sentido geral de nutrição.

“A Lua no Mapa Astral tem relação direta com a nutrição, influenciada por padrões familiares e também pela relação com a mãe. Assim como o emocional também influencia na alimentação, com ocorrências como depressão ou ansiedade, podendo se refletir no apetite”, explica a astróloga.

Autora do Curso de Alimentação e o seu Mapa Astral, Vanessa explica que ao conhecer com profundidade a nossa Lua, podemos promover mudanças significativas na sua alimentação.

Como calcular o signo lunar

A Lua fica em torno de dois dias e meio em cada signo, levando cerca de 29 dias para dar uma volta completa no Zodíaco.

Ao longo de um ano, a Lua completa a roda zodiacal 13 vezes. Aqui você pode ver o início e o signo das Fases da Lua no calendário lunar 2023 completo.

Por conta de ter um trânsito rápido e com horários bem irregulares, a melhor forma de calcular o signo lunar é fazendo o seu Mapa Astral, seja aqui no Personare ou com algum astrólogo de confiança.

Encontrar a Lua no Mapa do Personare é fácil e gratuito. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Clique aqui e vá até o Mapa Astral grátis Personare. No menu Perfil astrológico, embaixo da mandala do seu Mapa, selecione a opção Planetas. Então, procure pela Lua e veja qual signo e Casa aparecem ao lado.

O signo lunar indica como você reage emocionalmente, como se nutre e como enxerga a maternidade. Você pode entender aqui tudo que o signo da sua Lua representa.

Já a Casa ocupada pela Lua representa uma zona da vida em que nos encontramos especialmente confortáveis e onde buscamos acolhimento. Veja aqui o que a Casa onde você tem a Lua significa.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br