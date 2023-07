Mês será tenso, mas evite o drama: veja o resumão astrológico de julho

O novo mês chegou repleto de movimentos astrológicos que prometem testar nosso ego. A principal dica é evitar o excesso de drama, agir com maturidade e fazer acontecer. Por isso, a seguir, te contamos o resumão astrológico de julho.

Mas não esqueça: você tem um Mapa Astral que é só seu, por isso os planetas agem de forma diferente. Acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado, que leva em conta o seu Mapa e te dá dicas individualizadas para viver o mês da melhor forma possível.

🪐Resumão astrológico de julho🪐

01 de julho – Mercúrio e Sol juntos em Câncer

Wow! Que dia intenso com Mercúrio e Sol juntos em Câncer formando um triângulo superbenéfico com Saturno e Júpiter. Algo do passado ou de nossa raiz pode, de repente, vir à tona. Como se a gente pegasse essa herança/força e materializasse.

02 de julho – Quadratura Vênus/Urano

ALERTA! Vênus em Leão em quadratura a Urano em Touro – não só no dia 2, como ao longo de toda semana. Cuidado com perdas ou gastos exagerados e inesperados. Além disso, evite procedimentos estéticos. Não é um bom momento.

03 de julho – Lua Cheia em Capricórnio

À quadratura Vênus/Urano, somamos uma Lua Cheia em Capricórnio — o ápice da lunação geminiana, que reverbera até dia 17 de julho. Por isso, podemos nos sentir em uma montanha-russa de emoções e mais voltados para o trabalho e o sucesso.

Confira aqui o Calendário Lunar 2023 para saber todas as fases lunares e como aproveitá-las.

10 de julho – Marte em Virgem

O planeta da ação sai do festivo Leão e agora precisa curar a ressaca em Virgem. Hora de colocar a casa em ordem. Leia-se casa aqui como tudo, de corpo & alma. Por isso, discipline-se, ajeite-se, pondere. É hora de fazer o que precisa ser feito.

11 de julho – Mercúrio em Leão

Vindo de uma oposição a Plutão, Mercúrio está com um quente e dois fervendo. Por isso, cuidado com o que fala. Melhor usar a criatividade e a autenticidade do que a arrogância durante o período de Mercúrio em Leão (até 26/06 quando entra em Virgem). Além disso, o prazer de criar estará em alta.

20 de julho – Saturno oposto a Marte

Atenção à disciplina e cuidados com a saúde. Saturno em Peixes oposto a Marte em Virgem é o famoso “não fez mais do que sua obrigação”. Por isso, cuide dos seus aspectos energéticos também e coloque o autocuidado (inclusive emocional) nas prioridades.

Observe onde cai o eixo Virgem-Peixes em seu mapa. É só fazer o seu Mapa Astral aqui e procurar em quais Casas estão os signos. Depois, veja aqui o significado das Casas.

22 de julho – Sol em Leão

A grande estrela está em casa em Leão. É onde brilhamos nossa mais alta luz, identidade e originalidade. O que é aquilo que só você tem? é Hora de mostrar para o mundo sem medo de comparações.

ALERTA: O Sol entra em Leão ainda passando por um trígono com Netuno e oposto a Plutão. A briga de cachorros grandes e de egos é inevitável. Por isso, devemos crescer com as crises do momento, entendendo o que precisamos mudar.

22 de julho – Vênus retrógrada em Leão

Vênus fica retrógrada em Leão – veja aqui como isso pode impactar na sua vida. Mas é certo que temas leoninos devem voltar para serem revistos, como: filhos, autoexpressão, talentos, paixões e romances.

27 de julho – Vênus em conjunção a Mercúrio

Vênus retrógrado encontra com Mercúrio, evocando uma expressão mais brilhante e convincente, contanto que façamos o dever de casa na revisão dos temas venusianos – relacionamentos, parceiros, estética e dinheiro.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

