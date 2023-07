Eclipses e retrogradações marcam as previsões para o segundo semestre de 2023

Entramos na metade final do ano. Quer se preparar para o que vem por aí? Veja a seguir as previsões astrológicas para o segundo semestre de 2023.

E não será pouca coisa. Temos eclipses potentes, dois ciclos de Mercúrio retrógrado, além da retrogradação do planeta das relações. Esses são alguns dos trânsitos que marcam os próximos seis meses.

Mas lembre-se que são previsões gerais. Como cada um de nós tem um Mapa diferente, os trânsitos planetários agem em áreas e com intensidade diferentes nas nossas vidas. Para acompanhar diariamente as suas tendências, veja o Horóscopo Personalizado.

Previsões astrológicas para o segundo semestre de 2023

A seguir, dividimos em tópicos alguns dos principais movimentos astrológicos que marcam o período. Se quiser saber todos, clique aqui para ver o Calendário Astrológico 2023 completo.

Ciclo retrógrado de Vênus em Leão

De 22 de julho a 3 de setembro de 2023

Vênus é o planeta dos relacionamentos e ele está em Leão, signo da autoestima. Por isso, ao iniciar sua retrogradação leonina, nos ajuda a lembrar do nosso próprio valor e a redefinir nossos valores pessoais, de maneira que possam comungar com nossos desejos.

Na retrogradação de Vênus em um signo tão solar, reavaliamos o amor, as relações e as finanças de maneira criativa.

As mudanças inesperadas nos relacionamentos podem exigir de nós coragem, com um lembrete anexado: “Não esqueça de se divertir!”

É um período de resgate da autoestima, de nutrir o amor generoso e de tirar a poeira do coração, acertando as contas com o passado – sendo você uma pessoa comprometida ou não.

Aliás, não seria inusitado algum projeto excitante ou uma pessoa criativa e calorosa ressurgir, a ponto de nos fazer transbordar adrenalina e serotonina.

Tudo parece acontecer no improviso, causando alguma insegurança, por isso é importante manter a positividade e a alegria!

Mercúrio retrógrado em Virgem

De agosto a 15 de setembro de 2023

Muito se fala nas confusões e erros que podem vir com a retrogradação do planeta da comunicação. Mas também há pontos positivos e maneiras de aproveitarmos o período.

Se você quiser ir a fundo e compreender todas as complexidades sobre Mercúrio retrógrado e como o fenômeno pode trazer questões para sua vida, leia mais aqui.

A retrogradação em Virgem chega com a promessa de revisar metodologias, ajustar implementações, gerar upgrades, realinhar processos rotineiros e reequilibrar o cotidiano.

Será a fase do check up, dos exames médicos pendentes e de rotina. Além disso, é um bom período para pensar facilitações e maneiras para tornar a vida mais simples.

Sendo assim, pode ser o auge de downloads de apps de exercícios físicos e wellness, pois estaremos mais conscientes das necessidades do corpo e mais abertos para estabelecer novos hábitos ou retomar algumas boas práticas que ficaram para trás.

A passagem de Mercúrio retrógrado por Virgem permite que todo e qualquer erro ou irregularidade possa ser acolhido pela generosa possibilidade de conserto.

Mas não espere que essa chance lhe seja concebida sem antes uma boa dose de cobrança externa e críticas acirradas.

É importante lembrar que somos seres em uma vida experimental, na qual erros e acertos são a forma mais criativa e honesta de existir. De muitas falhas e faltas se criam soluções, e de muitos erros, inovações surgem.

Afinal, não é por linhas tortas que o divino escreve certo?

Mercúrio retrógrado em Capricórnio

De 13 de dezembro de 2023 a 02 de janeiro de 2024

A retrogradação em Capricórnio tem um tom mais maduro e nos leva a pensamentos mais profundos e reflexivos sobre a longevidade, o etarismo e os conceitos culturais de envelhecimento que nos comprimem.

A consciência sobre o relógio da vida parece mais forte, mas perceber que o tempo certo para as coisas é apenas uma convenção social pode ajudar a despressurizar.

Memórias remotas podem vir à tona e nos levar a pensar nas consequências das escolhas que fizemos. Certamente, será uma ajuda do Céu para realinharmos as prioridades, ajustarmos o foco e a rota de elevação pessoal almejada.

O retorno de pessoas ou lugares tende a ser bem significativo, como verdadeiras reencarnações do passado.

Aproveitar a oportunidade para reconstruir projetos potentes ou retomar tradições abandonadas pode ser uma forma feliz de canalizar a energia de Capricórnio em retrogradação produtivamente.

As reclamações acabam sendo mais usuais neste período, mas não sem embasamento. Permeia uma atmosfera tão real que beira o pessimismo pelo olhar de alguns.

Por isso, esta temporada alerta para a necessidade de vigiar a mente e não cristalizar pensamentos calcados em uma visão negativa do momento. Aprenda aqui o poder das afirmações positivas.

Por outro lado, a demanda de esforços repetitivos e incansáveis de Mercúrio retrógrado em Capricórnio nos proporciona uma linha de chegada satisfatória, onde desejamos estar.

Júpiter retrógrado em Touro

De 4 de setembro a 30 de dezembro de 2023

A retrogradação de Júpiter pode ser adorável e um presente dos céus, uma vez que o caminhar reverso faz o planeta retroceder alguns graus. Ou seja, ele ganha mais gradação de tempo e espaço no mesmo signo.

E quem não quer um pouco mais da grandeza que este planeta traz?

Quando Júpiter retrograda, ele fica por ali, naquela energia, naquela casa astrológica, naquele assunto da nossa vida por uma temporada mais longa, permitindo que possamos explorar um pouco mais as oportunidades.

Ele vai reabrir o que parecia ter começado, mas não se materializou antes e agora tem nova chance de acontecer.

Ao final da retrogradação, revisitaremos as proximidades do dia 12 de junho e portas deste passado estarão reabertas para nós.

Como saber onde Júpiter está?

Júpiter é um planeta de trânsito lento, por isso ele demora mais a andar e nem sempre aparece na cúspide de uma Casa astrológica. Assim, nem todo mundo consegue vê-lo no seu Horóscopo Personalizado.

Mas como Júpiter está no signo de Touro, você pode sentir as boas energias jupiterianas na área do seu Mapa onde tem Touro. Todo mundo tem todos os signos.

Urano retrógrado em Touro

De 24 de agosto de 2022 a 22 de janeiro de 2023

A retrogradação deste planeta errático traz um período coletivo de maior questionamento. Como vai ocorrer no Signo de Touro, as ações e decisões precisam ter mais robustez e cadência contínua.

Sabemos que não é possível modificar o passado, mas é possível pensar o futuro olhando para o passado.

Este trânsito nos convoca para causas de grande porte e peso, a repensar os danos, a empenhar esforços com intuito de impactar positivamente grupos maiores e a tirar o foco somente em nossas próprias vidas.

É simples. Às vezes, a situação está confortável, mas, para muitas pessoas, aquilo que usufruímos com certo comodismo é um ponto de falta e dor.

De que adianta ser bom para uns, e não ser legal para outros? Para este outro que não consegue ser incluído, que não adquire o conforto e o bem-estar, devemos nutrir o sentimento e esforços de revolução, como se fosse para nós mesmos.

💡Em meio à retrogradação, o dia 4 de novembro de 2023 promete ser um plot twist.

A reviravolta vem com a oposição de Urano retrógrado ao intenso Mercúrio em Escorpião, que chega ferino, agudo, com visão de águia e língua afiada. É o nó do ponto que não pudemos dar no passado.

Eclipses do segundo semestre de 2023

Já tivemos dois eclipses neste ano, e agora teremos mais dois no segundo semestre.

O Eclipse Solar de 14 de outubro ocorre no Signo de Libra, mexendo com nossos padrões de relacionamento em qualquer área da vida.

Ainda que a energia libriana tenha uma tendência a priorizar a harmonia, eclipses tendem a desordenar antes de organizar. E o caos faz parte do início de um processo maior de alinhamento.

Talvez o segredo seja neutralizar as emoções, deixar de categorizá-las como boas ou ruins, como sentimentos bons ou maus. Toda emoção é necessária, e só se torna danosa se não puder fluir.

Já o Eclipse Lunar de 28 de outubro ocorrerá em Touro, trazendo uma energia sobrecarregada de assuntos relevantes, densos e conectados à materialidade, como finanças e investimentos.

A estratégia é pensar em sustentabilidade:

O que posso sustentar a partir das minhas capacidades, realidade e habilidades? O que sustento emocionalmente?

Essa diretriz nos ajuda a investir naquilo que fará diferença, a evitar desperdícios financeiros e de energia pessoal, e a ligar o desejo ao real. Desta maneira, garantimos nosso progresso sólido e mais feliz.

