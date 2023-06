Previsões da semana indicam mudanças nas relações

As previsões de 02 a 08 de julho chegam com a possibilidade de muitas mudanças nos relacionamentos. Portanto, com Vênus em Leão fazendo quadratura com Urano em Touro, é possível que tenhamos rompimentos inesperados e fim de acordos.

Além desse aspecto abalador, teremos um momento de mais alegria e esperança com o Sol em Câncer fazendo sextil com Júpiter em Touro. Desse modo, essa pode ser uma boa oportunidade para expandir a autoconfiança e a fé na vida.

Para entender como os trânsitos vão agir na sua vida, com maior ou menor intensidade, confira o seu Horóscopo Personalizado! Ele conversa com o seu Mapa Astral e, por isso, sugere tendências ainda mais assertivas.

Relações em revolução com Vênus/Urano

Ao longo desta semana, Vênus em Leão faz quadratura com Urano em Touro, contato que já começou na semana passada.

Desse modo, podemos nos sentir em uma montanha-russa, especialmente, pois já começamos a semana com a Lua Cheia na segunda-feira (03), que reverbera esta agitação pela próxima quinzena, até dia 17 de julho. Confira aqui o Calendário Lunar 2023 para saber todas as datas.

Isto significa que podemos viver um momento de muitas mudanças e efervescência. Portanto, nas nossas relações e parcerias, é possível haver rupturas, novos acordos e rompimentos, a partir do desejo de novas direções e rumos para a vida.

Tal fato poderá ser observado também em parcerias profissionais, entre famosos e países. Há, ainda, chance de imprevistos para você mesmo ou pessoas próximas, além de gastos inesperados.

No coletivo, é possível que haja protestos e mudanças em relação a questões monetárias no nosso país. É um momento de muitas turbulências.

Apesar de ser um período propício para altas de criatividade e reinvenção, já que você se questiona sobre o que realmente deseja para a vida, a perspectiva negativa deste aspecto astrológico fica por conta do possível radicalismo e intolerância.

Não se esqueça de levar em conta os sentimentos e contexto do outro, não apenas os seus.

Progresso por meio de trabalho duro com Júpiter/Saturno

Estamos também na última semana de Júpiter em sextil com Saturno, aspecto que esteve presente em junho.

Esta é uma combinação que sugere a tendência ao progresso e à prosperidade. No entanto, é necessário prestar atenção: essas são melhorias que devem ser construídas a partir do trabalho duro e do esforço.

É como um momento de colheita: após a semeadura e o passar do tempo, você de fato poderá receber os louros do que plantou. Então plante agora, com confiança (Júpiter) e pés no chão (Saturno), para colher adiante!

Otimismo com o Sol/Júpiter

Nesta semana temos também, até quarta-feira (05), o Sol em Câncer fazendo sextil com Júpiter em Touro.

É um aspecto bastante positivo, que sugere a tendência a um período repleto de otimismo e notícias animadoras.

Teremos uma alta de criatividade, bom humor e autoconfiança. Sabe aquele momento em que sentimos mais fé na vida e em nós mesmos? Bem isso, e com a elevação da vitalidade.

Podemos ter também mudanças significativas, mas, atenção! Não basta só desejar, é preciso ir para a ação, acreditar em si e na vida. Ficar apenas esperando e sonhando com grandes transformações não faz com que elas aconteçam, concorda?

Mente cheia de ideias com Mercúrio/Urano

A partir de quarta-feira (05), Mercúrio em Câncer faz sextil com Urano em Touro. Este é um aspeto bastante positivo, que sugere a tendência ao surgimento de novas ideias e novos pontos de vista.

Pensando nisso, que tal revisar e repensar alguns assuntos na sua vida? O Céu está excelente para isto!

Com este aspecto, você pode ter o que chamo de “momento eureca”: aquele em que percebemos exatamente o que devemos mudar e de que maneira. Favorece olhar para as coisas de forma diferente e expandir o pensamento.

Outra boa pedida é prestar atenção na vida ao seu redor: ótimos insights podem surgir a partir do que as pessoas no seu convívio dizem, ou mesmo em coisas que você lê e consome.

Também é possível que algumas coisas venham a se desembaraçar no dia a dia.

E aí? Gostou de saber mais sobre essa semana agitada? Apesar da instabilidade, há boas oportunidades e insights. Vamos juntos!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com