Eis que ingressamos na segunda metade do ano! Antes de partirmos para as previsões para o amor em julho de 2023, que tal conferir como a Numerologia interpreta este mês?

Provavelmente, vamos perceber com mais clareza o quanto estamos todos conectados em um mundo globalizado. Afinal, estamos no Ano Universal 7 e no Mês Universal 5.

Quando o 5 e o 7 se conjugam, há forte influência além-fronteiras. Isso porque ambos são números associados ao estrangeiro.

Portanto, uma atividade que une perfeitamente essas simbologias é a viagem. Felizmente, essa conjugação numerológica calhou de coincidir justamente com a época de férias de inverno no Brasil.

Porém, também existe um potencial maior de mal-entendidos entre países. E isso pode ganhar uma proporção gigante, com possibilidade de acidentes ou explosões de impacto global.

Tanto o 5 quanto o 7 amam aprender. Dessa forma, também é um mês muito apropriado para fazer ou ministrar cursos, palestras e workshops.

Previsões para o amor em julho de 2023

Até aqui, você viu o cenário geral para a Numerologia neste mês. Confira abaixo as previsões pessoais no amor para julho de 2023. Para isso, você precisa saber qual é o seu Mês Pessoal.

Se não sabe, calcule aqui gratuitamente nas Previsões Numerológicas e depois retorne aqui para ler as tendências e dicas para sua vida.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 8

Se você não está se relacionando, pode ser que você prefira manter a liberdade e a independência (ligadas ao 1 e ao 5). Porém, não se pode descartar a possibilidade de você reencontrar alguém do passado.

Há, inclusive, um belo potencial em julho de 2023 de se libertar de um vínculo que vem lhe aprisionando e lhe impedindo de se abrir para uma nova história de amor.

Caso você esteja se relacionando, julho apresenta a importância de saber canalizar sua vontade. Afinal, é preciso evitar se impor tiranicamente na relação, tampouco ser alvo de uma repressão autoritária por parte da pessoa amada.

Talvez você viaje a trabalho e tenha menos tempo para o amor neste mês. De toda forma, tanto você quanto o seu par podem promover mudanças na maneira como ambos se autoafirmam neste vínculo, cada qual respeitando a vontade do outro.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 9

Se não está se relacionando, você se perceberá refletindo bastante sobre alguém ou alguma história do passado. O objetivo aqui é extrair lições e um novo nível de maturidade, para amar de um jeito mais responsável e justo no futuro.

Pode haver um reencontro afetivo para colocar um ponto final de vez nessa ligação. Ou ainda a possibilidade de recomeçarem sobre uma nova base.

Caso esteja se relacionando, você pode realizar um grande sonho na vida a dois, tal como um noivado, casamento, gravidez ou uma viagem de casal.

Há pendências financeiras e profissionais gerando divergências entre vocês. Vale a pena investir no diálogo, para que ambos se comprometam com a reestruturação material e afetiva entre vocês. Assim, vocês poderão resgatar o propósito de estarem juntos.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 1

Se você não está se relacionando, as previsões apontam que julho de 2023 é um excelente mês para iniciar uma nova história de amor.

A coragem, iniciativa e poder de conquista do 1 está a serviço da receptividade ao companheirismo e ao afeto (2 e 3).

Caso esteja num relacionamento, pode ser uma fase importante para você e seu par iniciarem um novo ciclo de maior companheirismo e prazer, inclusive sexual.

Você pode buscar uma atitude nova e uma postura renovada de mais autenticidade e expressividade do que sente pela pessoa parceira. Do mesmo modo, provavelmente quer que seu par também demonstre enfaticamente o que sente por você.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 2

Caso você não esteja se relacionando, o anseio pelo companheirismo do 2 e do 4 pode vencer a resistência em se comprometer do 5. Saiba que é possível estar com alguém sem reprimir sua vida social e sua individualidade.

Se você está numa relação, pode ser importante dividir seu tempo entre a sua individualidade (seus estudos, cursos, viagens, etc.) e sua vida a dois. Também é crucial conversar sobre as coisas que incomodam você, a ponto de cogitar romper o laço.

Se você gosta de seu par, conversem sobre o que precisam mudar e coloquem isso em prática. Uma nova forma de dar e receber afeto pode renovar o companheirismo e as bases deste vínculo.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 3

Se você não está se relacionando, possivelmente viverá o conflito entre o anseio por construir um vínculo afetivo e o desejo por apenas curtir aventuras românticas e sexuais.

Talvez o não querer compromisso vença e você tenha a oportunidade de conhecer gente nova. Não dá para descartar também que alguém do passado retorne. Se realmente mudarem, vocês podem se dar uma segunda chance.

Caso você esteja se relacionando, julho de 2023 pode ser um mês em que você deseja mais estímulo, romance e novidades no amor. Inclusive, dando uma apimentada no sexo entre você e seu par.

Também vale a pena dividir bem seu tempo entre as maiores responsabilidades do 8 de seu Trimestre Pessoal com o lazer simbolizado pelo 3 e pelo 5.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 4

Caso não esteja se relacionando, julho de 2023 é um mês espetacular para você construir um vínculo seguro no amor – emocional e materialmente. Porque o período une três números associados ao companheirismo: o 2, o 4 e o 6.

Você estará com uma predisposição a se envolver com alguém. Diminua um pouco a desconfiança, a rigidez e o idealismo perfeccionista: não existe relação perfeita, nem ninguém perfeito. É possível viver o romantismo com pés no chão.

Se você está numa relação, você pode se deparar com maiores responsabilidades familiares, residenciais ou profissionais. E, com isso, precisar do apoio emocional e financeiro da pessoa parceira. Também pode ser você a pessoa a oferecer apoio a seu par.

Alguma divergência entre vocês pode ganhar uma proporção maior neste mês. Isso demandará mais diálogo e empatia, para que ambos apararem as arestas e assim reestruturem um novo nível de união.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 5

Se você não está se relacionando, pode preferir manter o seu espaço de privacidade e liberdade intacto. Talvez até conheça alguém interessante numa viagem ou curso. Entretanto, o medo de se comprometer pode impedir você de iniciar uma história de amor.

Porém, o cenário muda se você tiver coragem e fé na outra pessoa, na relação e no futuro deste vínculo. Para isso, é claro, é preciso que seu par demonstre ser confiável.

Para você que está se relacionando, julho de 2023 é um mês que pode ser muito apropriado para uma viagem a dois. Também há uma maior necessidade de você ter mais espaço, liberdade e privacidade para estudar ou aprender algo novo.

Esse aprendizado pode inclusive ser um meio para mudar alguma área de sua vida. Por isso, a pessoa parceira precisará ter essa compreensão em relação à sua distância nesta fase, podendo até mesmo estar fisicamente longe de você.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 6

Se você não está se relacionando, pode ser um mês apropriado para iniciar um relacionamento. Aproveite o potencial romântico do 6 e a força realizadora do 8 para assentar as bases de uma relação.

Também pode ser que você reencontre alguém, ou perceba o quanto ainda suspira por uma pessoa do passado. É possível uma segunda chance, se vocês não deixarem o orgulho ferido atrapalhar.

Caso você esteja num relacionamento, é um mês de alguma sonora divergência com seu par, especialmente por motivos familiares (família de um interferindo na relação de vocês, por exemplo) ou financeiros.

Vocês precisarão de muita empatia, maturidade e senso de justiça para se acertarem e, com isso, reconstruírem as bases de companheirismo. Também poderão realizar algum grande sonho, seja noivar, se casar, comprar ou alugar um imóvel, por exemplo.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 7

Se você não está se relacionando, poderá perceber um anseio por um vínculo mais profundo. No entanto, também notará um grande medo do fim ou do abandono.

Aproveite este mês para refletir bastante a respeito de alguns padrões comportamentais ou tipos de pessoas que tem atraído. Esse autoconhecimento será muito proveitoso para não repetir certas histórias num futuro relacionamento.

Caso você esteja numa relação, pode almejar um novo nível de profundidade, intimidade e cumplicidade com seu par. Valerá a pena compartilhar com a pessoa parceira tanto seus desejos quanto seus medos de viver um vínculo mais estreito.

Além disso, será importante vocês dois dialogarem sobre quais hábitos precisam ser mudados para que haja uma troca emocional (e também sexual) mais satisfatória.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br