Na correria do dia a dia, podemos acabar comendo de mais ou até tomando remédios quando a solução está num simples copo de água. Então, para ajudar você a se relacionar melhor com esse elixir da vida, listamos motivos pra cada signo beber mais água.

Afinal, nosso corpo é composto por 70% de água. Por isso, quando não hidratamos corretamente nosso organismo, nossas células começam a ter dificuldades para manter o seu bom funcionamento.

Mas nem todo mundo precisar beber 2 litros de água — como por muito tempo se acreditou. Veja aqui qual a quantidade de água você deve beber.

Por que o seu signo deve beber mais água

E se você precisa de uma forcinha para incluir esse hábito no seu dia a dia, a astróloga Vanessa Tuleski conta a seguir qual parte do seu corpo mais depende da água, porque pode sofrer com a falta dela.

Para isso, considere o Signo da Lua, pois ele está relacionado à nossa nutrição física e emocional.

Lembrando que a água é apenas um dos fatores de saúde. Nosso corpo é super complexo e precisa ser cuidado com carinho, mas sem excessos.

Se você curte o assunto e quer mudar sua relação com seu corpo, conheça aqui o curso Alimentação e o Mapa Astral, onde Vanessa aprofunda o tema.

Como descobrir o signo da sua Lua?

Faça aqui o Mapa Astral grátis do Personare. Olhe a lista de planetas na tabela e procure pela Lua, na segunda linha. O signo que aparece ao lado é o seu Signo da Lua ou signo lunar. Agora, veja a seguir os motivos para o seu signo caprichar no consumo de água.

Lua em Áries

Áries rege a cabeça e a água ajuda a aliviar dores, como enxaquecas, rinite alérgica e sinusite — problemas comuns para a sua Lua.

Lua em Touro

Touro rege o pescoço (tireoide) e a garganta, por isso beber mais água ajuda você a cuidar dessa área do corpo tão importante.

Lua em Gêmeos

Gêmeos rege o aparelho respiratório, por isso a água ajuda a sua imunidade e todo o seu corpo a combater, por exemplo, a vulnerabilidade alérgica que o signo carrega.

Lua em Câncer

Câncer rege toda a parte estomacal. A água é fundamental para o sistema digestivo funcionar bem e para contornar a vulnerabilidade nessa área, como evitar as alergias alimentares.

Lua em Leão

Leão rege o coração e a parte lombar. Tomar água em quantidades ideais pode te ajudar a prevenir problemas nessas áreas do corpo, como dores lombares e reumáticas.

Lua em Virgem

Virgem rege os intestinos, em especial o delgado. Como nem tudo o que lhe cai bem, a água é um elixir que pode melhorar o funcionamento intestinal.

Lua em Libra

Libra rege os rins, você precisa beber mais água para cuidar do seu sistema urinário e garantir a saúde dos seus rins.

Lua em Escorpião

Escorpião rege o aparelho excretor e órgãos sexuais. Assim, beber água ajuda a eliminar as toxinas do seu corpo, assim como cuidar da sua bexiga.

Lua em Sagitário

Sagitário rege o fígado. Se você sente com frequência a boca seca ou amarga, é sinal de que falta água no seu organismo e o seu fígado está pedindo para você beber mais.

Lua em Capricórnio

Capricórnio rege os ossos, joelhos, dentes, articulações, coluna e pele. Portanto, muita atenção à água, pois é fundamental para a saúde dessas partes do seu corpo.

Lua em Aquário

Aquário rege a região do tornozelo e calcanhares, bem como a circulação sanguínea. A água pode ajudar a prevenir pressão alta e varizes.

Lua em Peixes

Peixes rege os pés, o sistema linfático e o imunológico. Beber água em quantidade suficiente pode ajudar a nutrir suas células e equilibrar o seu corpo.

