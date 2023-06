Revelações do Tarot para julho de 2023

Entramos na segunda metade do ano, e com ela chegam as previsões do Tarot para julho de 2023. Este mês é representado pela carta A Força, um poderoso símbolo de coragem, determinação e domínio interior.

O Arcano XI, que marca a metade dos arcanos, representa o meio do ano. Essa coincidência sinaliza eventos significativos e com efeitos diretos na realidade.

Por isso, é provável que julho nos tragam o início de uma nova fase, bem diferente do período anterior. Se você quiser saber as tendências para a sua vida, faça o seu Tarot Mensal aqui.

E quais são os símbolos retratados na carta A Força?

Além da coragem e destemor, a imagem da mulher que segura a boca do leão também pode indicar literalmente situações e eventos que estejam relacionados à fauna em geral, ou a algum animal em específico.

Outra leitura deste símbolo é na área da saúde, uma vez que o domar do leão pode representar o controle de doenças, ou algum avanço que permita mais qualidade de vida às pessoas.

A seguir, veremos mais detalhadamente quais são as previsões do Tarot para julho de 2023 nas áreas de amor, trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade.

Como aproveitar a energia dA Força

O Arcano XI nos lembra da força interior que todos possuímos para superar desafios e controlar nossas emoções. Vejam que temos aqui um Arcano de controle.

O domínio da mulher sobre o feroz e voraz leão é tranquilo, sem qualquer esforço, sugerindo que este pode ser um mês importante para que haja um controle, pelo menos temporário, da vida e dos problemas.

Ao olharmos para a carta da Força como a carta do mês, somos convidados a refletir sobre a maneira como enfrentamos as situações em nossas vidas.

Não é um bom momento para atitudes agressivas. Tudo o que for feito com diplomacia e autocontrole será beneficiado.

A Força nos lembra que não devemos permitir que as circunstâncias externas nos dominem. Em vez disso, deve-se cultivar a coragem, a inteligência e a firmeza necessárias para enfrentar as dificuldades de cabeça erguida.

Este é o momento de usarmos nossa força interior, confiando em nossa capacidade de lidar com as adversidades. A carta da Força nos encoraja a canalizar nossa energia de maneira positiva e direcioná-la para o alcance de nossos objetivos.

Os desafios deste mês serão testes para nossa paciência, resiliência e autocontrole. No entanto, ao abraçar a energia da carta da Força, somos capazes de superar essas dificuldades com confiança e determinação.

É preciso lembrar que temos a capacidade de dominar nossas próprias emoções e agir com serenidade mesmo em situações estressantes.

Portanto, ao longo deste mês, olhe para dentro de si, descubra sua força interior, confie em si e mantenha-se fiel aos seus valores. Assim, você será capaz encontrar a paz e a realização que busca.

Amor no Tarot

Confira a seguir as previsões do Tarot para o amor em julho de 2023, de acordo com o seu perfil. Se precisar de mais conselhos para sua vida amorosa, experimente aqui o Tarot do Amor.

Para quem está numa relação, julho de 2023 traz uma oportunidade para que possam se curtir com intensidade. Com a libido em alta e uma energia sexual pulsante no ar, a vida íntima promete momentos memoráveis de muito amor e prazer.

Se o casal estiver em crise, cogitando se separar, pode ser que não consiga, pois ainda estarão ligados intimamente. Se você e seu par evitarem discussões e tentarem resolver tudo numa conversa amorosa e firme, é possível superar as adversidades.

Quem está em busca de uma relação pode encontrar uma oportunidade muito boa com alguém com quem terá uma forte ligação em todos os níveis, do corpo à alma. Caso não deseje algo sério, este período será repleto de conquistas afetivas e sexuais.

Para quem não busca relacionamento, será um período de autoconhecimento. Você poderá receber elogios que aumentam sua autoestima. Aproveite o período para canalizar energia em coisas de que você gosta, suas metas, objetivos e projetos que lhe são caros.

Dinheiro em julho de 2023

O campo das finanças exige muita organização, inteligência e praticidade. Gastar por impulso pode desequilibrar a sua vida financeira em julho de 2023, segundo as previsões do Tarot.

Mas se você conseguir estabelecer metas e prioridades, não ultrapassando os limites do seu orçamento, é provável que consiga uma melhora significativa da sua vida financeira. Pode até mesmo realizar ou obter o que queria em menos tempo do que pensava.

Trabalho, segundo o Tarot

Se você já está trabalhando, essa área da vida exigirá um pouco mais de você, com situações que demandarão muita disciplina e diplomacia.

Se você sofrer alguma ofensa ou alguém envolver você em alguma situação conflitante, mantenha a calma e a elegância, pois o descontrole pode levar a perdas e prejuízos.

Porém, se você mantiver o autocontrole, poderá sair por cima, conseguindo até alguma vantagem. É hora de dedicação e empenho nos seus objetivos.

Se você está em busca de emprego, pode ser um bom momento para alcançá-lo. Existe uma energia de realização e superação no ar que, se for canalizada adequadamente, garantirá a conquista do que você busca.

Para que você tenha sucesso, é preciso que não deixe as coisas nas mãos dos outros. Ponha-se em movimento, como protagonista de sua vida. Isso deve ser suficiente para sair da estagnação.

Precisa de respostas para alguma dúvida pontual sobre a sua vida? Experimente o Tarot Direto.

Saúde no Tarot

Se você pode começar uma atividade esportiva, faça isso já. Se já está em alguma, dedique-se mais a ela neste mês, pois os nossos corpos terão uma reposta melhor a toda forma de estímulo físico.

Quem não quiser (ou não puder) fazer atividades físicas, é recomendável fazer uma dieta de fortalecimento da saúde e evitar excessos e comportamentos compulsivos.

O Arcano XI mostra uma fase ótima para todo e qualquer cuidado com a saúde, seja ela física, mental ou social.

Espiritualidade

Conexão total: estamos em alta sintonia com o Universo e com o planeta. É hora de você aproveitar essa poderosa energia no ar e usar a sua força espiritual para atingir os seus objetivos e melhorar a sua vida.

O primeiro passo é fazer uma boa limpeza espiritual, com um incenso ou defumar de salva. Depois, vá até um lugar de natureza, bem bonito. O que tiver mais sintonia com você: praia, cachoeira, mata, você decide.

Uma vez no lugar, respire fundo, abra seu coração, entre em contato com toda a natureza à sua volta. Lembre-se de que você faz parte dela.

Sinta o bem-estar de estar ali, busque suas memórias mais felizes e deixe seu coração se encher da alegria que elas te trazem. Por fim, ofereça toda essa felicidade para o mundo natural. Peça saúde, força e o que mais desejar.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

fortuneteller_21@hotmail.com