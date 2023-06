Exercícios físicos de cada signo: guia personalizado para seu Mapa Astral

Você que quer uma ajudinha da Astrologia para saber qual é a melhor atividade para usar sua energia, a gente chega com esse profundo guia dos exercícios físicos de cada signo.

Esta lista vai te ajudar a se conhecer melhor e entender como é sua energia física, disposição e iniciativa. Por isso, é um guia personalizado para o planeta que revela tudo isso sobre você: Marte.

O planeta Marte rege a maneira como você age, como é sua assertividade, e ainda aponta como e onde você manifesta energia, iniciativa e desejo. Ou seja, ao estudar seu Marte no Mapa, você vai entender melhor da sua energia física.

Por que Marte revela os exercícios físicos de cada signo?

Para a Astrologia, Marte é frequentemente associado à energia, ação, força de vontade e capacidade de iniciativa. Esses atributos podem ser relacionados aos exercícios físicos e à vitalidade de uma pessoa.

Por isso, os exercícios físicos de cada signo podem ser mais bem analisados por Marte no Mapa Astral.

Isso por que Marte representa o impulso para agir e se mover, tanto fisicamente quanto mentalmente. O planeta revela a forma como nos motivamos, enfrentamos desafios e expressamos nossa energia.

Portanto, a posição de Marte no Mapa Astral pode fornecer informações sobre a maneira como uma pessoa lida com a atividade física e como canaliza sua energia.

Além disso, Marte também está relacionado à força física e à resistência. A posição do planeta no seu Mapa Astral pode indicar o tipo de esporte ou atividade em que pode interessar mais a sua personalidade.

Como encontrar Marte no Mapa?

Encontrar Marte no Mapa é fácil e simples. Basta seguir o passo a passo abaixo:

1) Vá no seu Mapa Astral grátis Personare e veja como Marte está posicionado.

2) No seu Perfil astrológico, embaixo da mandala do seu Mapa, veja a opção Planetas.

3) Veja qual é o signo e qual é a casa astrológica em que o planeta Marte está.

4) O signo determina as características que Marte implicará na vida da pessoa.

5) Por exemplo, na imagem ao lado, veja que Marte está em Escorpião na Casa 2. Ou seja, os significados de Marte na vida desta pessoa vão ter características escorpianas.

E se eu não me identificar?

Isso pode acontecer. Afinal, você é muito mais do que apenas Marte no seu Mapa, você é o Mapa inteiro, com suas complexidades todas.

Mas essa não identificação também pode indicar que seu Marte, ou outra parte do seu Mapa, está desequilibrada.

Uma forma de aprofundar seu conhecimento é aprendendo mais sobre seu Mapa e fazendo relações com áreas da sua vida, como, por exemplo, entendendo a relação entre sua Alimentação e seu Mapa Astral.

Guia de exercícios físicos de cada signo

Agora que você já sabe a posição de Marte no seu Mapa, veja os exercícios físicos de cada signo deste planeta. Para entender essa análise, você precisa focar em como é sua energia.

Este guia é uma sugestão. É um pequeno passo no seu processo de Autoconhecimento. Por isso, além das ideias de atividades, veja também uma breve análise sobre como é a energia de cada signo de Marte.

Marte em Áries

Quem tem Marte em Áries tende a ser uma pessoa competitiva e cheia de energia. Por isso, combinar sua natureza assertiva e corajosa com suas opções de atividades pode trazer muitos benefícios para vocë.

Exercícios de alta intensidade, como, por exemplo, corrida, treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT), artes marciais ou crossfit, podem ser ótimas opções para estimular seu energia apaixonada.

Além disso, esportes de contato, como rugby, permitem que você canalize sua energia competitiva e seu espírito de luta de forma saudável.

Marte em Touro

Estabilidade e conforto tendem a ser muito valorizados por quem tem Marte em Touro. Além disso, pode ser determinada, resistente e orientada para resultados tangíveis, embora possa ser alguém mais lento e constante em relação aos objetivos.

Por isso, o que envolve resistência e força, como Yoga, pilates ou dança, pode ser excelente escolha. Além disso, atividades ao ar livre, como caminhadas também podem ser atraentes.

Treinamento com pesos e musculação podem ser ótimos também, pois permitem consistência na construção de força e resistência física.

Marte em Gêmeos

Marte em Gêmeos costuma gostar de variedade e movimento e não curtir rotinas monótonas. Dessa forma, é essencial encontrar atividades que estimulem tanto o corpo quanto a mente.

Dança, aeróbica, ciclismo, treinos em grupo ou esportes que envolvam habilidades motoras, como tênis ou basquete, são ideais. A diversidade de opções ajuda a manter seu engajamento nas atividades físicas.

O físico é importante, mas você também pode precisar estimular sua mente ao mesmo tempo. Por isso, tente também quebra-cabeças ou jogos de tabuleiro estratégicos, por exemplo, para complementar sua necessidade de estímulo e diversidade.

Marte em Câncer

Pessoas com Marte em Câncer tendem a canalizar a energia no conforto do lar e no emocional. Por isso, é bem importante sentirem-se emocionalmente motivadas. Dessa forma, exercícios que possam ser praticados em casa ou em lugares acolhedores, podem ser fundamentais.

Por exemplo, Yoga, pilates, treinos com peso corporal, natação ou caminhadas na natureza, podem ser bem gostosos. Também pode se beneficiar de grupos que promovam apoio emocional, como aulas de dança.

Lembre-se de que você tem energia protetora. Tente não investir em atividades que reneguem suas emoções e não sejam cuidadosas com você.

Marte em Leão

A energia de quem tem Marte em Leão costuma ser bastante competitivas, mas também criativa e confiante. É como uma energia quase ardente. Receber reconhecimento em atividades físicas pode ser bem legal.

Por isso, combinar exercícios físicos com expressão criativa, como aulas de dança ou spinning, tendem a ser ótimos. Esportes como tênis, golfe ou crossfit, por exemplo, podem ser gratificantes por causa da superação de limites e da busca por resultados impressionantes.

Engajar-se em esportes competitivos, como futebol, basquete ou vôlei, permite que você expresse sua natureza competitiva, se destaquem em equipe e possa liderar.

Marte em Virgem

A energia de quem tem Marte em Virgem costuma ser disciplinada e focada em detalhes. Além disso, possivelmente é uma pessoa movida pela necessidade de eficiência e melhoria contínua.

É por isso que atividades que envolvam precisão, detalhamento e aprimoramento constante, como Yoga, pilates, treinamento funcional ou corrida de longa distância, podem ser boas opções.

Isso porque quando se trata de exercícios físicos, é importante encontrar atividades que permitam canalizar sua energia de maneira eficiente e prática.

Marte em Libra

Pessoas com Marte em Libra costumam valorizar a energia de parcerias, de cooperação e sem conflitos. Assim, atividades feitas em duplas ou sociais podem atrair sua energia. Por exemplo, aulas de tênis em duplas, Yoga em grupo ou escalada em parede.

Além disso, praticar exercícios em ambientes bonitos e esteticamente agradáveis pode ser um estímulo adicional.

Por isso, participar de aulas de arte física, como circo, acrobacia ou dança aérea, pode ser uma maneira criativa e socialmente envolvente de se exercitar porque combinam movimento, expressão artística e interação.

Marte em Escorpião

Intensa e determinada são descrições que definem a energia de quem tem Marte em Escorpião. Por isso, pessoas com essa posição do planeta no Mapa costumam gostar de superar limites e de desafios físicos e mentais.

Desse modo, atividades como artes marciais, treinamento de alta intensidade, escalada ou natação em águas abertas, podem ser ótimas opções para canalizar sua energia e paixão.

Práticas de yoga mais intensas de yoga, como Ashtanga ou Power, podem ser benéficas porque combinam movimentos vigorosos, alongamento e foco mental.

Marte em Sagitário

Gente com Marte em Sagitário costuma ter energia aventureira e ativa, de modo que a busca por liberdade seja fundamental. Exercícios ao ar livre, como corrida, caminhadas longas, ciclismo, trilhas ou esportes radicais, podem ser estimulantes.

Você também pode gostar de experimentar diferentes atividades físicas, como aulas de dança exótica, como, por exemplo, dança do ventre ou latina, pode ser uma maneira divertida e expressiva de se exercitar.

Praticar Yoga em parques ou praias pode permitir que você desfrute da conexão com a natureza enquanto trabalha seu equilíbrio, flexibilidade e força e, ao mesmo tempo, proporciona sensação de liberdade e expansão.

Marte em Capricórnio

A energia de quem tem Marte em Capricórnio tende a disciplina, ambição e orientação ao sucesso. A prática regular e metódica é importante para canalizar sua energia de ação.

Por isso, exercícios que promovem força, resistência e superação de desafios, como treinamento funcional, corrida de longa distância, escalada em rocha ou natação, podem ser estimulantes para você.

Treinamento de resistência com pesos, como, por exemplo, musculação e levantamento de peso, permite que você construa força, desenvolva músculos e trabalhe sua metas.

Marte em Aquário

Inovadoras, independentes e com espírito de equipe são características comuns da energia de quem tem Marte em Aquário. Combinar atividades dinâmicas com originalidade e que dão sensação de progresso tendem a atrair você.

Tente exercícios em grupo ou atividades que promovam sociabilidade, como aulas de dança em grupo, esportes coletivos ou treinos em equipe.

Desse modo, experimentar atividades não convencionais, como acroyoga ou slackline, pode trazer a você uma abordagem única para seu movimento, equilíbrio e conexão mente-corpo.

Marte em Peixes

A energia de quem tem Marte em Peixes costuma sem bem sensível e intuitiva. É por isso que podem preferir canalizá-la em atividades que tragam equilíbrio emocional e que combinam movimento com conexão espiritual.

Assim, Yoga, Tai Chi, dança meditativa ou caminhadas na natureza, podem ser alguns exemplos que trazem benefícios a você. Isso porque contemplar é uma necessidade da sua energia.

Além disso, atividades aquáticas, como natação, hidroginástica ou mergulho proporcionam sensação de fluidez, conexão com a água e são de baixo impacto, relaxantes e terapêuticos para o corpo e a mente.

Marte em aspecto com outros planetas

Sim, as informações sobre Marte em cada signo não são apenas as listadas acima. Primeiro, porque analisamos apenas os exercícios físicos a partir de Marte, e o planeta é muito mais do que apenas a disposição energética de cada pessoa.

Marte pode ser analisado sob diferentes aspectos, portanto. E um deles são os contatos que Marte faz no seu Mapa com outros planetas.

Por exemplo, se Marte está posicionado de forma harmoniosa em relação a outros planetas, isso pode indicar tendência natural para energia vigorosa e atitude enérgica. Assim, a pessoa pode encontrar prazer em atividades físicas.

Por outro lado, se Marte está em aspectos difíceis com outros planetas, pode haver maior necessidade de trabalhar com os desafios internos relacionados à energia e motivação. Nesse caso, a pessoa pode encontrar dificuldades em manter a consistência nos exercícios físicos ou pode ter tendência a um estilo de vida mais sedentário.

Tudo isso pode ficar muito mais claro quando você ler seu Mapa Astral Personare completo.

