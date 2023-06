Quando falamos em saúde, muita gente logo pensa em ter um bom condicionamento físico e não ter doenças — e aí a Casa 6 é a que melhor revela como é a nossa. Mas o que seu Mapa Astral revela sobre sua saúde mental?

Vale lembrar que saúde mental não é só sobre transtornos, mas também sobre qualidade de vida e está diretamente ligada à saúde física. Você pode descobrir aqui se sua saúde mental está em equilíbrio ou não.

Tão importante quanto realizar o tratamento depois que algum desafio aparece é cuidar também antes de acontecer.

E o nosso Mapa Astral pode ser um caminho de prevenção. A seguir, você descobre o que ele revela sobre sua saúde mental.

Mas desde já fica o alerta: buscar ajuda profissional, como médicos e psicólogos, é sempre importante quando o assunto é saúde mental. O apoio de um especialista é necessário quando você tiver tentado acolher suas emoções sem êxito.

Saúde mental no Mapa Astral

A área do nosso Mapa que indica como é a nossa saúde mental é a Casa 12. Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, a última parte do Mapa também nos mostra nossa vulnerabilidade, sensibilidade e o nosso mundo psíquico.

A Casa 12 trata das fraquezas que nós ocultamos dentro da gente, os bloqueios secretos e a capacidade de experiência na vida.

Por isso, está e a parte conhecida como a mais complicada do Mapa Astral – e por isso mesmo tão importante de ser analisada e compreendida.

Se você quer aprender mais sobre saúde, tanto mental quanto fisicamente, conheça aqui o curso Alimentação e seu Mapa Astral.

Como saber o que seu Mapa Astral revela sobre sua saúde mental?

Todo mundo tem a Casa 12 em seu Mapa, com um signo nela e talvez algum planeta, o que intensifica algumas questões.

Então, para saber o que seu Mapa Astral revela sobre sua saúde mental, descubra antes qual signo você tem na Casa 12. É bem simples:

1) Vá no seu Mapa Astral grátis Personare.

2) No seu Perfil astrológico, embaixo da mandala do seu Mapa, veja a opção Casas astrológicas.

3) Então, veja qual é o signo que aparece ao lado da Casa 12 – é a última!

4) O signo determina as tendências envolvendo a sua saúde mental.

5) Por exemplo, na imagem ao lado, veja que a pessoa tem Aquário na Casa 12.

Além disso, ela tem Marte também. Vale fazer a leitura completa do Mapa para entender a fundo o que isso significa.

Agora que você já sabe que signo tem na Casa 12, veja a seguir o que ele indica de tendências para a sua saúde mental e dicas para prevenir os desafios.

ÁRIES NA CASA 12

Como tende a reter raiva e teimosia, é importante trabalhar como dar vazão a essas emoções e não prendê-las, porque isso pode levar você a adoecer.

TOURO NA CASA 12

Geralmente precisa de segurança na vida, mas tem dificuldade de demonstrar isso. Além disso, inconscientemente, teima muito para que tudo seja feito do seu jeito. É bem importante aprender a lidar com novas experiências.

GÊMEOS NA CASA 12

Pode sofrer ao tentar racionalizar a saúde mental e se preocupar muito com tudo. Também pode ser muito difícil não focar apenas em coisas negativas e nos seus próprios medos. Por isso, é importante trabalhar a negatividade.

CÂNCER NA CASA 12

Tende a ser muito sensível, embora isso nem sempre seja aparente, e emocionalmente instável, ficando irritada e de mau-humor com facilidade. Deve buscar identificar os motivos que levaram à irritação e vulnerabilidade.

LEÃO NA CASA 12

Enquanto de um lado pode ser uma pessoa autossuficiente, costuma ter problemas associados a amores e pessoas próximas, porque tende a reprimir o amor e o afeto. Aqui temos um texto especial para você entender como ser mais feliz no amor.

VIRGEM NA CASA 12

Pode gastar muita energia com problemas que nem aconteceram ou com questões sem importância, porque se apega ao detalhe. Também pode ter uma sensação eterna de insegurança em relação ao trabalho.

LIBRA NA CASA 12

Pode sentir muitos conflitos espirituais por não enxergar com clareza e não ter certeza do que crê e do que está oculto. Também pode ser uma pessoa com amores e casamentos secretos.

ESCORPIÃO NA CASA 12

Pode ter comportamentos de autossabotagem e querer controlar as outras pessoas se fazendo de vítimas. Tem capacidade de ir fundo nos assuntos e a chave da própria libertação é curar problemas emocionais arraigados.

SAGITÁRIO NA CASA 12

Pode sentir necessidade de mergulhar na espiritualidade, viajar e conhecer outras culturas e estudar sobre outros mundos para se desvencilhar do medo da escassez. Meditar pode permitir que você se expanda.

CAPRICÓRNIO NA CASA 12

Tende a viver sua própria espiritualidade dentro dos limites da razão e sentindo-se em segurança com o que pratica. É possível também que ache difícil viver uma vida solitária, principalmente por selecionar muito bem em quem confia, o que pode melancolia.

AQUÁRIO NA CASA 12

Pode ter muita ansiedade e estresse sem saber o porquê, provavelmente por motivos inconscientes do passado. Costuma ter dificuldade para ser diferente, porque não se sente livre, o que pode causar enorme angústia.

PEIXES NA CASA 12

Pode desenvolver bloqueios secretos que a impedem de atingir o sucesso, sentir muita opressão psicológica e ter muitos sonhos caóticos, confusos e perturbadores. Além disso, sentir muito medo de não ter limites e se perder na vida.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

time@personare.com.br