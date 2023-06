Emoções em foco: previsões de 25 de junho a 01 de julho de 2023

As previsões de 25 de junho a 01 de julho de 2023 já chegam com turbulências! Vamos ter uma semana agitada e cheia de emoções com o ingresso de Mercúrio em Câncer e a quadratura de Vênus com Urano.

Apesar de todo o agito, também teremos a possibilidade de mais energia e vitalidade com o Sol fazendo sextil com Júpiter e consolidações com o Sol trígono com Saturno. Assim, esse pode ser um bom momento para colocar os planos em prática, hein?

E aí, ficou com vontade de saber mais? Confira abaixo o resumo astrológico da semana:

Marte em quadratura com Urano fazendo aspecto exato na segunda-feira (26): imprevistos e agitação a caminho; Mercúrio ingressa em Câncer na segunda-feira (26): sensibilidade e emoção à flor da pele; Vênus também faz quadratura com Urano: possíveis momentos turbulentos e rupturas de parcerias ou agito para pessoas próximas; Mercúrio em quadratura com Netuno até quarta-feira (28): cuidado com a confusão nas falas; Mercúrio faz trígono com Saturno e sextil com Júpiter até quarta-feira (28): momento excelente para aquele up na produtividade; Sol faz trígono com Saturno e sextil com Júpiter a partir de sábado (01): expansão e foco nos objetivos

Para entender como esses trânsitos vão agir na sua vida, com maior ou menor intensidade, confira o seu Horóscopo Personalizado! Ele conversa com o seu Mapa Astral e, por isso, sugere tendências ainda mais assertivas.

Marte/Urano: imprevistos e mudanças

Marte vem quadrando Urano desde a semana passada e continua nesta semana, com o aspecto exato na segunda-feira (26). Este é, por excelência, um aspecto bastante relacionado a imprevistos.

Sabe aquela situação em que você sai de casa esperando levar 1 hora para chegar no seu compromisso e acaba levando 2h30? É possível que circunstâncias do tipo apareçam com mais frequência na sua semana.

Assim, se planejar bem se torna ainda mais vital nesse período. Além disso, no coletivo, podemos ter mais chance de acidentes e fenômenos meteorológicos como chuvas ou ventos fortes.

Mercúrio em Câncer: mais sensibilidade e emoção

Mercúrio ingressa em Câncer na segunda-feira (26), onde fica até 11/07, sugerindo a tendência a que o nosso plano mental esteja mais sujeito às emoções e aos sentimentos.

Saindo de Gêmeos, Mercúrio, o planeta do intelecto, se alinhando com o Sol, que também está em Câncer (saiba mais sobre a temporada do signo aqui). Assim, é possível que percebamos mais sensibilidade nas pessoas ao nosso redor ou até em nós mesmos.

Por um lado, é um bom momento para se expressar emocionalmente e prestar atenção nas emoções de quem te cerca. Por outro, é possível haver mais mágoas a partir de mal entendidos.

Vênus/Urano: turbulências e términos

Além disso, nas previsões de 25 de junho a 01 de julho, Vênus também passa a quadrar Urano, com muitas mudanças em acordos e relações, e mais potencial de rupturas.

Entramos, assim, em um período de turbulência neste momento do ano. É possível que vejamos ao nosso redor o fim de parcerias das mais diversas naturezas: artísticas, comerciais, afetivas, etc.

No entanto, é preciso ter cuidado para que essas rupturas não sejam desnecessárias ou precipitadas. Como estamos com dois planetas (Vênus e Marte) em signo de Fogo (Leão), a impulsividade e a volatilidade estão em alta (veja outras características do elemento aqui).

Portanto, é importante também ter cuidado com os términos e avaliar se são realmente necessários ou se um tempo de respiro não ajuda a colocar a mente no lugar.

Além disso, pode ser uma oportunidade para a libertação de padrões, no qual nos sentimos mais fiéis à nossa natureza.

Poderemos também vivenciar acontecimentos inesperados para pessoas próximas.

Internamente, também há chance de mudanças e guinadas. Já no plano coletivo, pode haver mais rebeldia e inquietude, com mais possibilidade de questionamentos e protestos em algumas partes do mundo. Possibilidade de finanças mais instáveis nesta semana.

Mercúrio/Netuno: cuidado com as distrações

Até terça-feira (27), Mercúrio está em quadratura com Netuno. Este é um aspecto que sugere mais distração e mais confusão no dia a dia.

Talvez você sinta que a comunicação com seus pares está mais confusa, ou que fique algum mal-entendido no ar. Pode ser importante prestar atenção na maneira que você se comunica, além de confirmar o que foi dito por alguém antes de dar aquilo por certo.

Além disso, tome cuidado com trabalhos e contratos, para não deixar passar algo importante.

Mercúrio/Saturno/Júpiter: produtividade favorecida

A partir de quarta-feira (28), Mercúrio faz trígono com Saturno e sextil com Júpiter. Temos aí um momento muito bem-vindo de bom senso e ideias produtivas!

Com esses aspectos positivos, poderemos ter momentos de mais produtividade e de mais foco no que realmente desejamos construir. Há no ar uma tendência a sentir que saímos de momentos de confusão rumo à realização e à materialização dos nossos desejos.

Sol/Saturno/Júpiter: alta de vitalidade e energia

Depois da vulnerabilidade em alta de semana passada, com o Sol em quadratura com Netuno, o astro-rei faz trígono com Saturno e sextil com Júpiter nesta semana.

Com estes bons aspectos, há uma sugestão à tendência de aumento da vitalidade e, novamente, de ênfase um lado produtivo da vida.

É um excelente momento para manter o otimismo em relação ao futuro e tocar projetos, desde que levando todo o contexto astrológico desta semana.

Pode haver uma sensação de recuperação de vitalidade, de mais energia e de foco nos propósitos. Há uma tendência a nos sentirmos mais certos de para onde queremos ir: uma combinação entre a prudência de Saturno e a vontade de expansão de Júpiter.

E aí, que tal aproveitar as turbulências das previsões de 25 de junho a 01 de julho para dar uma mudada na sua vida? Vamos juntos!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com