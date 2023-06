Descubra o melhor estilo de Yoga para cada signo

Neste guia personalizado, apresentaremos o melhor estilo de Yoga para cada signo, ajudando você a encontrar uma prática que ressoe com a sua energia. Por isso, é preciso olhar a parte do seu Mapa Astral que rege sua energia, ou seja, Marte.

Por isso, você precisa descobrir qual é o seu signo de Marte. Isso é fácil e simples. Basta ir no seu Mapa Astral grátis Personare e ver como Marte está posicionado.

No seu Perfil astrológico, embaixo da mandala do seu Mapa, veja a opção Planetas. Então, veja qual é o signo em que o planeta Marte está.

Com base nas características de Marte em cada signo no Mapa feitas pelos astrólogos do Personare, analisei a tendência da energia para sugerir o melhor estilo de Yoga para cada signo.

Mas lembre-se de que o Yoga é para todas as pessoas e você pode, sim, experimentar vários tipos. Se quiser conhecer, veja aqui os principais tipos de Yoga, suas origens e seus objetivos e descubra como você pode incluir na sua rotina.

Ashtanga para Marte em Áries

O Ashtanga é um tipo de Yoga com sequências dinâmicas e vigorosas. Essa prática ajuda a canalizar a energia, promovendo força, foco e disciplina. Isso é ótimo para quem tem Marte em Áries.

Isso porque quando o planeta da ação, está em Áries, um signo de fogo, a energia da pessoa costuma ser altamente dinâmica. Você pode ver aqui posturas de Ashtanga para aquecer.

Hatha Yoga para Marte em Touro

São pessoas com que costumam ter muita conexão com o corpo físico e sua busca pela estabilidade. O Hatha Yoga, com suas posturas estáveis e suaves, é ideal para quem tem Marte em Touro, portanto.

Essa prática ajuda a fortalecer os músculos, melhorar a flexibilidade e promover equilíbrio entre suas forças, conforme eu expliquei nesse artigo aqui sobre o que é Hatha Yoga.

Kundalini para Marte em Gêmeos

Quem tem Marte em Gêmeos pode se beneficiar bastante do Kundalini, com sua combinação única de movimentos, mantras e respiração. Ou seja, é muito bom para estimular a mente e o corpo, exatamente como sua energia precisa.

Essa prática ajuda a liberar energias bloqueadas e aumentar a consciência espiritual.

Yoga restaurativo para Marte em Câncer

Como a energia de quem tem Marte em Câncer costuma ser muito sensível e intuitiva, é muito importante valorizar a conexão emocional. Assim, o Yoga restaurativo, com suas posturas suaves e de relaxamento profundo, pode trazer muitos benefícios para você cuidar da sua energia.

Essa prática ajuda a acalmar a mente, liberar o estresse e promover uma sensação de conforto e segurança. Você pode começar com essas posturas de Yoga que combinam os elementos da natureza que eu ensino aqui.

Yoga Vinyasa para Marte em Leão

O Yoga Vinyasa, com suas sequências fluidas e criativas, ou seja, combina muito com as características da energia de quem tem Marte em Leão.

Essa prática ajuda a desenvolver força, flexibilidade e autoconfiança, permitindo que a energia de quem tem Marte em Leão brilhe em sua plenitude.

Iyengar para Marte em Virgem

Iyengar é um tipo de Yoga com foco no alinhamento correto das posturas e no uso de acessórios. Essa prática ajuda a fortalecer o corpo, melhorar a postura e aumentar a consciência corporal, o que pode combinar com quem tem Marte em Virgem.

É porque a energia de pessoas com essa posição no Mapa costuma ser altamente eficiente e disciplinada, mas também prática e organizada. Como essa prática é caracterizada pelo foco na precisão pode ser ótimo para quem tem Marte em Virgem.

Hatha Yoga para Marte em Libra

Pessoas com Marte em Libra costumam ter alimentar sua energia com beleza e harmonia. Por isso, fazer Yoga em lugares bonitos pode ser o primeiro item para você começar sua prática. Escolha um tipo que inclua posturas de equilíbrio físico e mental ao mesmo tempo.

No Hatha Yoga pessoa com Marte em Libra vai encontrar asanas (posturas físicas), pranayamas (exercícios de respiração) e técnicas de relaxamento e meditação. Esses elementos são combinados para criar equilíbrio entre corpo e mente, visando harmonia e saúde. Entenda melhor aqui o equilíbrio entre ser e ter que o Yoga pode promover.

Hatha Flow para Marte em Escorpião

Intensidade e transformação constante costuma ser características da energia de quem tem Marte em Escorpião. Assim, o Yoga Hatha Flow, com suas sequências fluidas e profunda conexão com a respiração, pode ser muito benéfico para essas pessoas.

Essa prática ajuda a liberar tensões emocionais, promover a cura interior e despertar a energia vital. Aqui eu ensino algumas posturas para liberar memórias e emoções.

Ashtanga para Marte em Sagitário

Desafio é uma característica que combina com Ashtanga e com quem tem Marte em Sagitário. As sequências dinâmicas e vigorosas dessa prática ajudam a expandir limites físicos, cultivar a presença mental e estimular a busca por conhecimento espiritual.

Ou seja, exatamente o que pessoas com Marte em Sagitário no Mapa costumam buscar energeticamente.

Yin Yoga para Marte em Capricórnio

A energia de quem tem Marte em Capricórnio costuma ser disciplinada. Buscar estabilidade é algo muito comum e benéfico para pessoas com esse posicionamento no Mapa.

O Yin Yoga combina posturas passivas e prolongadas e ajuda a relaxar os músculos, melhorar a flexibilidade e cultivar a paciência e o autodomínio.

Yoga Aéreo para Marte em Aquário

Um tipo de Yoga diferente e inovador para quem costuma gostar muito de colocar a energia para experimentar coisas novas. O Yoga Aéreo é uma forma de liberar a energia estagnada e promover a criatividade.

Assim, quem tem Marte em Aquário pode se beneficiar muito dessa prática que, além disso, ajuda a despertar a sensação de liberdade e expansão.

Yoga Flow para Marte em Peixes

Uma prática suave, sensível e fluído é ideal para quem tem Marte em Peixes cuidar da sua energia. O Yoga Flow ajuda a acalmar a mente e abrir o coração.

Desse modo, pessoas com Marte em Peixes podem encontrar uma prática benéfica que promove a conexão com o seu eu interior.

Yoga é para todo mundo

O Yoga pode trazer benefícios transformadores para sua vida. Ao adaptar a prática as suas características e personalidade, é possível amplificar sua energia e promover maior alinhamento entre você e o universo.

Experimente os tipos de Yoga sugeridos para o signo em que você tem Marte no Mapa Astral e permita que a prática guie você em direção ao equilíbrio físico, mental e espiritual.

Lembre-se de que, além de Marte, outros aspectos do seu Mapa Astral podem ter relação com suas preferências.

Portanto, ouça sempre a sua intuição e escolha a prática que ressoe melhor com você.

Namastê!

Rosine Mello

Formada em Educação Física, é praticante de Hatha Yoga desde 1998. Atua como professora desde 2005, certificada pelo Simplesmente Yoga.

