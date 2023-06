Começou a estação mais fria do ano e, com ela, a necessidade de adaptação às mudanças. Como cada signo sobrevive ao Inverno?

De acordo com a Medicina Chinesa, o Inverno traz desafios e a oportunidades de nos prepararmos para florescer na Primavera.

Para isso, é preciso passar por esse período mais frio. E como cada signo do zodíaco possui características e necessidades únicas, cada signo sobrevive ao Inverno de maneira diferente. É isso que a gente te conta a seguir.

Como cada signo sobrevive ao Inverno

Para responder à pergunta e dar dicas para cada signo, a equipe do Personare não se baseou no Sol, mas no Ascendente. Afinal, entre as muitas características que ele representa, está a maneira como cada pessoa enfrenta as situações.

Se você ainda não sabe ou tem certeza do seu, veja aqui no seu Mapa Astral gratuito qual é o seu Ascendente.

Ascendente em Áries

Quem tem Ascendente em Áries tende a ser uma pessoa enérgica. Como o Inverno é tempo de recolhimento, pode sofrer um pouco tendo de ficar mais em casa e parar.

Deve tentar criar uma rotina equilibrada e evitar o estresse. Tente usar o óleo essencial de bergamota para acalmar as coisas por aí.

Ascendente em Touro

Pessoas com Ascendente em Touro gostam do conforto do próprio lar e são mais acomodadas, por isso, não têm muito problema com a desaceleração que o Inverno pede.

No entanto, precisam cuidar para não exagerar na comida e descuidar da saúde. Que tal fazer Yoga em casa? Veja como aqui.

Ascendente em Gêmeos

Se você tem Ascendente em Gêmeos, provavelmente é uma pessoa curiosa e comunicativa. Com a chegada da estação fria, podem sofrer um pouco com mais isolamento.

A dica é tentar se manter saudável e, quem sabe, buscar uma nova terapia ou conhecer algum outro tipo de alimentação, como a Ayurveda.

Ascendente em Câncer

Quem tem Ascendente em Câncer tende a ser uma pessoa mais sensível e emotiva. Mas o Inverno é a sua estação, pois a temporada de Câncer começa com o Solstício de Inverno.

Muito ligada à família e ao lar, pode curtir muitos momentos com quem ama nesta estação. Só precisa cuidar para que eventuais problemas emocionais não se tornem doenças. Então, confere aqui a terapia perfeita para você.

Ascendente em Leão

Pessoas com Ascendente em Leão são muito festivas e animadas e conhecidas pela sua vitalidade – como bom representantes de Fogo. No Inverno, pode sofrer um pouco com a desaceleração das coisas.

Cuidado para não se comportar de forma mais dramática do que o necessário, ok? Aproveite esse tempo para mergulhar em si. Experimente essa Meditação para relaxar.

Ascendente em Virgem

Quem tem Ascendente em Virgem tende a ser muito inteligente e crítico, precisando tomar cuidado para não perder tempo com excesso de perfeccionismo.

É interessante aproveitar esse período do Inverno para arrumar as coisas na sua casa, ter um cuidado especial com o próprio corpo e com a saúde.

Ascendente em Libra

Pessoas com Ascendente em Libra gostam muito de fazer amigos e reunir grupos de pessoas, por isso, geralmente, são ótimas anfitriãs.

Mas deve cuidar para não se entregar à distração nesse período frio, e acabar deixando as coisas seguirem no fluxo sem cuidar da saúde.

Ascendente em Escorpião

Quem tem Ascendente em Escorpião tende a ser uma pessoa mais reservada e não costuma ser muito sociável. Isso pode fazer com que o Inverno não seja considerado tão ruim.

No entanto, pode sofrer com enxaquecas, nervosismo e insônia, principalmente, fruto de estresse. Experimente usar o óleo essencial de lavanda para tranquilizar a mente.

Ascendente em Sagitário

Com Ascendente em Sagitário, curtem muito estar com outras pessoas e, ao mesmo tempo, prezam muito pela liberdade. Por isso, podem não curtir muito a vibe fechada do Inverno.

Se tiver dificuldade com essa transição, use florais que ajudam no desapego e a deixar fluir. Na linha do Bach, o Chicory é uma opção (saiba mais aqui).

Ascendente em Capricórnio

Pessoas com Ascendente em Capricórnio podem ser consideradas sérias e desconfiadas, mas enxergam os desafios de forma prática.

Precisam cuidar para que não tenham excesso de pensamentos pessimistas – algo bem capricorniano –, já que o Inverno já tem uma tendência à tristeza. Veja aqui 7 maneiras de se livrar da energia negativa

Ascendente em Aquário

Quem tem Ascendente em Aquário costuma ser muito sociável. Apesar de sua popularidade, tendem a achar que podem contar apenas com poucas pessoas.

Pode ser muito sensível no dia a dia, e essa sensibilidade pode trazer problemas de saúde. Cuide com questões estomacais por causa das emoções, e fique longe de drogas, pelo efeito rebote.

Ascendente em Peixes

Os nativos com Ascendente em Peixes costumam ter facilidade para se mesclar e se adaptar ao ambiente em que se encontram. No Inverno, não deve ser muito diferente disso.

Você pode usar chá de gengibre para aumentar o fluxo energético e sanguíneo, ajudando a expelir energias em desarmonia e equilibrar seu meio interno e meio externo. Veja aqui outras dicas para se manter saudável no inverno.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br