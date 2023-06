Sol entra em Câncer: veja as previsões para todos os signos

Às 11h58 de 21 de junho de 2023, o Sol chega ao signo de Câncer. Seja qual for o seu signo solar, a Temporada de Câncer 2023 é um convite para se dedicar a situações, relações e experiências que tragam a você conforto, segurança e nutrição emocional.

Lembra da história dos “Três Porquinhos”? Pois agora é a sua vez de se perguntar se você vai usar palha, madeira ou tijolos e cimento para construir os projetos prioritários neste momento da sua vida.

Que tipo de estrutura (física, mental e emocional) você está construindo com a base que você tem hoje? Já parou para pensar nisso?

Se o seu signo solar é Câncer, este é o momento perfeito para fazer a sua Revolução Solar, principalmente se você quer ter mais segurança na tomada de decisões importantes. Faça a sua Revolução Solar aqui e veja as tendências e dicas para os seus próximos 12 meses.

Mas, mesmo que você não tenha nascido sob a influência do Sol em Câncer, verá neste artigo como este signo desempenha um papel importante na sua identidade. Além disso, descobrirá o que você precisa fazer para sentir que não lhe falta chão na vida.

O que significa Sol em Câncer

Quando o Sol chega em Câncer, é como se uma porta se abrisse para um tempo de autoconhecimento e cura emocional.

A Temporada de Câncer 2023 é o período do ano em que precisamos desacelerar um pouco, olhar para dentro e cuidar do nosso “eu” interno.

É como tirar o domingo para acordar com calma e ficar espreguiçando na cama até mais tarde. Abrir as janelas e pegar aquele solzinho de inverno que aquece sem queimar.

É colocar mais pratos na mesa para esperar a família que vem para almoçar. Curtir o café, o bom papo e olhar as fotos antigas.

É chorar e rir, chorar de rir, tudo ao mesmo tempo. Se orgulhar do passado e continuar acreditando na história que está contando… É saber que pertence e que sempre terá para onde voltar.

Curiosamente, o período marca também o Solstício de Inverno no Hemisfério Sul, quando as noites são mais longas, e os dias, mais curtos.

E o que melhor representa a noite, senão a Lua, regente de Câncer e astro que simboliza nossas emoções e vínculos?

O que esperar da Temporada de Câncer 2023

A Temporada de Câncer 2023 é o momento propício para você se deixar guiar por suas necessidades e respeitar seus desejos mais profundos.

Assim como uma mãe que se dedica a proteger e alimentar seus filhos, esta é a hora de zelar pelos projetos, pessoas e situações que lhe tragam segurança e estabilidade.

E embora Câncer seja um signo cardinal, que carrega a energia de início e mudança, ele pertence ao elemento água e à polaridade feminina. Ou seja, na prática, nossas ações e escolhas deverão ser feitas com cautela, respeitando o tempo e o sentimento envolvido.

Por isso, a expressão EU SINTO é, provavelmente, nosso guia e mantra durante a Temporada de Câncer 2023.

Especialmente onde você tem Câncer no mapa, esta será provavelmente a área que precisa ser acolhida, nutrida e cuidada. Se ainda não sabe, você pode conferir aqui onde você tem Câncer no seu Mapa (todo munto tem!).

Até porque são os assuntos que envolvem esta casa os que, provavelmente, você tende a se agarrar com mais intensidade. Qualquer desequilíbrio aqui tende a deixar você mais vulnerável.

Eu posso apostar também que questões do passado e lembranças que marcaram as suas experiências nesta área da vida poderão ser revividas agora, mas atenção com a pegadinha!

É mais do se apegar ao que já foi só porque é conhecido e confortável. Talvez o pulo do gato seja abrir mão de refazer ou mudar o passado para deixar o presente ser algo novo.

Sabe quando você vive uma situação que te “dá gatilho” (seja bom ou ruim)? É como se você disparasse um mar de emoções, pensamentos e sentimentos que estão ligados com essa experiência.

O problema é deixar que o medo de entrar em contato com seus sentimentos do passado impeça você de mudar o seu futuro.

Lembre-se de que o passado sempre estará presente. Assim, abrir mão de reviver ou repará-lo é o que permitirá que você viva a energia de Câncer de forma construtiva.

Dicas para todos os signos na Temporada de Câncer 2023

Seja qual for o nosso signo solar, na Temporada de Câncer 2023 todos nós recebemos o convite para mergulhar na energia curativa e nutritiva deste signo.

Este é um momento para voltarmos nosso foco para dentro, explorando o conforto do nosso “lar” interno e aprendendo a estabelecer limites que nos permitam prosperar.

Confira abaixo 6 dicas práticas para tirar o máximo da Temporada de Câncer 2023, independentemente do seu signo:

1. Reconheça a importância dos limites

A energia de Câncer nos ensina que limites são ferramentas importantes para nosso bem-estar e progresso. Eles não são restrições, mas orientações que nos ajudam a viver de maneira mais equilibrada.

2. Identifique áreas-chave

Olhe para diferentes aspectos da sua vida – trabalho, relacionamentos, tempo pessoal – e identifique onde você precisa estabelecer ou reforçar limites. Pode ser necessário mais espaço pessoal ou tempo para si, ou talvez você precise definir limites em um relacionamento ou no ambiente de trabalho.

3. Pratique o “Não”

Câncer nos encoraja a cuidar de nós mesmos, e às vezes isso significa dizer “não”. Se algo não está ressoando com você ou se você está sentindo sobrecarga, é saudável e necessário rejeitar.

4. Autoconhecimento e autoestima

Use este tempo para se conhecer melhor e valorizar a si. Reconhecer o seu valor é um passo importante para definir limites saudáveis e significativos.

5. Priorize suas necessidades

A energia de Câncer nos lembra que nossas necessidades e bem-estar são importantes. Use a Temporada de Câncer 2023 para priorizar a si, suas necessidades e o que faz você sentir segurança e cuidado.

6. Cresça

Os limites não dizem respeito à criação de muros, mas sim à construção de um espaço seguro onde você possa prosperar. Encare os limites como uma forma de nutrir a si e promover seu crescimento pessoal.

Lembre-se: este é um tempo de cuidado e proteção, então vá com calma consigo e com os outros. Aproveite a energia de Câncer para cultivar um ambiente interno e externo que te apoie e te permita florescer.

Suas previsões na Temporada de Câncer 2023

Mesmo que você não seja do signo de Câncer, o Sol sempre está iluminando uma parte da sua vida. Assim, para você saber qual é a área da sua vida que o Sol está iluminando agora, veja no passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personare grátis Com isso, veja os trânsitos que você tem ativo, como na imagem abaixo. Perceba que, no exemplo, a pessoa está vivendo um trânsito de Sol pela Casa 12. É para essa casa que ela vai ler as previsões para a Temporada de Câncer 2023.

O Horóscopo Personare é diferente de ler apenas as previsões para o seu signo. A nossa ferramenta conecta o céu de hoje, ou seja, a posição de cada um dos planetas no céu agora, com o seu Mapa Astral.

O Personare traz para você uma previsão personalizada para cada trânsito astrológico que você está vivendo.

Ou seja, se você é de Touro, por exemplo, suas previsões serão totalmente diferentes de outra pessoa do mesmo signo porque vocês têm Mapas diferentes!

E o melhor: é gratuito!

Agora que você já viu seu Horóscopo, e sabe por qual casa o Sol está transitando na sua vida, veja as suas previsões para a Temporada de Câncer 2023:

Trânsito de Sol na Casa 1

A passagem do Sol em Câncer pela Casa 1, a casa do Ascendente, pode ser um momento de grande energia e oportunidades para o desenvolvimento pessoal. Afinal, a Casa 1 está relacionada com a identidade, aparência e as primeiras impressões.

Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar a Temporada de Câncer 2023:

Reveja sua autoimagem. Este é um ótimo momento para se perguntar: “Como eu me vejo? Como eu quero que os outros me vejam?”. Reflita sobre essas questões e mude o que for preciso. Pratique o autocuidado. Câncer é o signo do cuidado, e nesta temporada o foco está em você. Portanto, invista tempo e energia em práticas que fazem você se sentir bem. Crie espaço para novos inícios. Aproveite a energia cardinal de Câncer para iniciar novos projetos ou hábitos que alimentem sua alma e contribuam para seu bem-estar geral.

Sol passando pela Casa 2

A Casa 2 está relacionada aos valores pessoais e recursos materiais. Portanto, quando o Sol ilumina essa casa, pode ser um momento de foco nas finanças e na construção de segurança e estabilidade.

Confira a seguir algumas dicas práticas para aproveitar este período:

Reavalie seus valores (materiais e emocionais). Este é um ótimo momento para refletir sobre o que realmente importa para você. Avalie suas prioridades e veja se o que você valoriza está alinhado com suas ações. Pratique a autoconfiança. Use a energia de Câncer para nutrir sua autoconfiança. Lembre-se de que você merece e é capaz de construir a vida que deseja. Foque na abundância. Aproveite a Temporada de Câncer 2023 para cultivar uma mentalidade de abundância. Isso não se limita apenas ao dinheiro, mas todas as áreas da vida que você considera ricas. Exercite a gratidão pelo que você já tem.

Trânsito de Sol na Casa 3

A Casa 3 é ligada à comunicação, ao aprendizado e às interações cotidianas. Portanto, a Temporada de Câncer 2023 é um momento excelente para exercitar essas áreas.

Aqui estão três dicas práticas para aproveitar ao máximo essa energia:

Comunique seus sentimentos. Câncer é um signo altamente emocional. Então, use este trânsito para se expressar abertamente e honestamente sobre como você se sente. Fortaleça seus laços comunitários. Se a Casa 3 está relacionada com a comunidade, também Câncer é um signo que valoriza a sensação de pertencimento. Dessa forma, é um ótimo momento para fortalecer os vínculos com o seu entorno. Aprenda algo novo. Câncer pode ajudar você a mergulhar em um novo tópico de interesse. Pode ser algo relacionado à sua profissão, um hobby, ou algo que simplesmente desperte sua curiosidade.

Sol em trânsito pela Casa 4

A passagem do Sol em Câncer pela Casa 4, a casa das raízes, família e lar, pode ser um período de foco na vida doméstica e nas conexões emocionais.

Confira a seguir algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Revisite suas raízes. A Casa 4 é o lar de Câncer, e ambos estão associados às nossas raízes, família e lar. Revisitar suas raízes pode significar passar tempo com sua família, pesquisar sua árvore genealógica ou visitar lugares importantes no passado. Transforme seu espaço. Aproveite a energia de Câncer para tornar seu lar mais acolhedor. Isso pode envolver uma reforma em casa, uma limpeza geral ou apenas adicionar pequenos detalhes que lhe tragam conforto. Cuide de suas emoções. Permita-se sentir suas emoções sem julgamento. Se necessário, busque apoio em amigos próximos, familiares ou um terapeuta. Lembre-se, é completamente normal e saudável pedir ajuda quando precisamos.

Trânsito de Sol na Casa 5

Na Temporada de Câncer 2023, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre autoexpressão, criatividade, talentos, filhos, gravidez, lazer, namoro, prazer e criança interior.

Dessa forma, é super indicado para você fazer o seu Mapa Sexual ( faça a versão gratuita aqui! ). Confira outras dicas práticas:

Expresse sua criatividade. Se a Casa 5 é a casa da criatividade e do prazer, Câncer é um signo profundamente emocional. Então, junte essas energias para se expressar de maneiras criativas, especialmente através da arte. Cuide do seu coração. Aproveite a energia cuidadosa de Câncer para nutrir suas relações amorosas. Se você estiver só, pode ser um bom momento para cuidar de si e se abrir para novas possibilidades amorosas. Redescubra o prazer. Encontre tempo para atividades que lhe tragam alegria e satisfação. Pode ser qualquer coisa que lhe faça feliz, desde ler um bom livro até passar um tempo na natureza.

Sol passando pela Casa 6

A Casa 6 está relacionada ao trabalho, à rotina e à saúde. Assim, a Temporada de Câncer 2023 pede maior foco na organização e aprimoramento das áreas relacionadas a esses temas.

Confira algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Cuide da sua saúde. Talvez seja um bom momento para fazer um check-up médico, começar uma nova rotina de exercícios ou dedicar algum tempo para relaxar e recarregar as energias. Organize sua rotina. Tente tornar sua rotina mais eficiente e agradável. Você pode fazer pequenos ajustes, como reorganizar seu espaço de trabalho ou mudar seu horário para que você tenha mais tempo para si. Seja gentil consigo no trabalho. Lembre-se de que é importante cuidar de si no ambiente de trabalho. Aprenda a estabelecer limites, faça pausas e cuide de suas necessidades emocionais.

Trânsito de Sol na Casa 7

Na Temporada de Câncer 2023, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre seus relacionamentos e parcerias, além de inimigos declarados. Assim, é um ótimo momento para fazer uma Sinastria Amorosa ( veja a versão gratuita aqui! ).

Aqui vão algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Cultive suas relações. Isso pode significar passar mais tempo com seu par, ou talvez trabalhar em melhorar a comunicação e o entendimento mútuo. Defina limites. Câncer prega a importância do autocuidado e da criação de um espaço seguro. Isso se aplica às suas relações (tanto pessoais, quanto de negócios). Se algo não está OK, é um bom momento para estabelecer limites claros. Abra-se para novas conexões. O Sol em Câncer pode ser uma ótima oportunidade para expandir seu círculo social e conhecer pessoas novas.

Sol em trânsito pela Casa 8

A Casa 8 é a casa da transformação e fala sobre o valor do outro e valor compartilhado, crises, encerramentos, heranças, seguros, impostos, morte e sombra. Portanto, este pode ser um período de introspecção e mudanças profundas.

Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar a Temporada de Câncer 2023:

Profundidade emocional. Use este período para explorar os seus sentimentos mais íntimos. Pode ser um bom momento para auto-reflexão, meditação ou terapia. Organize suas finanças. Aproveite a energia protetora de Câncer para revisar suas finanças. Principalmente se você tem investimentos, dívidas ou outros compromissos financeiros conjuntos. Confronte seus medos. Câncer nos encoraja a cuidar de nossas inseguranças. Então, este pode ser um bom momento para enfrentar seus medos e traumas, trabalhando para superá-los.

Trânsito de Sol na Casa 9

O Sol ilumina a área da sua vida que versa sobre Ensino Superior, sua verdade interna, filosofia de vida, justiça, ética, espiritualidade, religião e grandes viagens. Ou seja, todos os assuntos e experiências que agregam conhecimento e trazem crescimento.

Confira algumas dicas para aproveitar a Temporada de Câncer 2023:

Expanda seus horizontes emocionais. Use este período para aprender mais sobre você mesmo e suas emoções. Isso pode vir através de estudos de autoconhecimento, psicologia ou filosofia. Conecte-se com suas crenças. Câncer é um signo protetor e intuitivo. Dessa forma, pode te ajudar a explorar e solidificar o que você realmente acredita. Dedique um tempo para reflexão pessoal, meditação, ou mesmo estudos religiosos ou espirituais. Viagens que nutrem a alma. Se possível, considere fazer uma viagem. Não precisa ser para longe – mesmo um passeio curto pode ajudar você a sair de sua zona de conforto.

Sol passando pela Casa 10

A Casa 10 fala de legado, carreira, liderança, status social, reputação, hierarquia e vocação. Portanto, é hora de plantar ou focar nos seus projetos mais ambiciosos.

Pelo que você quer ser realmente reconhecido? Para te ajudar nesse caminho, uma sugestão é fazer um Mapa Profissional ( veja a versão gratuita aqui! ). Confira abaixo outras dicas:

Estabeleça metas profissionais. Defina metas claras em sua vida profissional e crie um plano de ação para alcançá-las. Isso pode envolver a busca por promoções, mudanças de carreira ou o desenvolvimento de habilidades. Cuide da sua imagem pública. Câncer pode te ajudar a cultivar uma imagem pública que transmita cuidado e compaixão. Assim, pense em como você pode incorporar essas qualidades em sua carreira ou em sua vida pública. Explore suas aspirações de carreira. Talvez seja um bom momento para explorar suas aspirações e focar em como você pode alcançar uma maior estabilidade profissional.

Trânsito de Sol na Casa 11

O Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre esperança, amizades, justiça social, grupos e persona sociais, planejamentos para o futuro e os frutos do seu propósito.

Veja algumas dicas práticas para aproveitar a Temporada de Cãncer 2023.

Cultive suas amizades. Câncer é um signo muito ligado à família e aos laços emocionais. Converse com seus amigos, faça parte de eventos da comunidade ou participe de projetos de voluntariado. Conecte-se com seus ideais. Use a Temporada de Câncer 2023 para refletir sobre suas metas e como você pode trabalhar para torná-las realidade. Nutrir e ser nutrido. Esta é uma ótima época para se permitir ser apoiado pelos outros. Câncer nos ensina a importância do cuidado mútuo, então não hesite em pedir ajuda quando precisar. Da mesma forma, busque maneiras de apoiar os outros.

Sol em trânsito pela Casa 12

Aqui, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre inconsciente, sonhos, sacrifícios, isolamento, medos e empatia. A Casa 12 também é a morada dos inimigos ocultos, pessoas e situações que podem trazer alguma perda ou impor limite, mesmo que não intencional.

Por isso, se você está com a Casa 12 ativada, chegou o momento de pensar no que vai fazer da vida quando o Sol chegar à sua Casa 1, no dia 23 de julho de 2023 (e já fazer a sua Revolução Solar).

Confira algumas dicas adicionais:

Dedique-se à introspecção. Busque uma maior compreensão de si. Boas práticas envolvem meditação, o registro de sonhos ou leituras ligadas à espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Cuide de sua saúde mental e emocional. Identifique áreas que podem ser fonte de estresse e procure formas de lidar com esses sentimentos. Busque terapia, converse com amigos e familiares ou pratique atividades que promovam seu relaxamento. Trabalhe nos bastidores. Dedique-se a atividades que possam ser realizadas na solidão e que possibilitem uma conexão mais profunda consigo. Por exemplo: hobbies criativos, escrever um diário ou meditar.

