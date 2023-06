Para a Astrologia, cada signo do zodíaco está associado a partes específicas do corpo e pode ter uma predisposição a certos problemas de saúde. Neste artigo, a gente te conta quais são as doenças mais comuns em cada signo.

Mas não é o seu signo solar. É o signo que você tem na Casa 6 indica os pontos fortes e fracos em termos de corpo, alimentação, saúde e aparência. Por isso, veja no seu Mapa Astral (faça aqui gratuitamente!) qual signo você tem nessa área.

Como ver no mapa:

Faça ou abra aqui o seu Mapa Astral gratuito. No menu Perfil Astrológico, selecione a opção Casas Astrológicas. Então, procure pela Casa 6, que é a Casa da saúde, dos hábitos e da nossa rotina. Veja em qual signo aparece ao lado, na segunda coluna. No exemplo ao lado, a pessoa tem Libra na Casa 6. Ou seja, é esta Casa que ela vai ler a seguir.

Doenças mais comuns em cada signo

A seguir, você confere quais são as doenças mais comuns em cada signo. Lembre-se que são apenas tendências.

É importante consultar um médico e fazer exames regulares para garantir o bem-estar físico e emocional.

A Astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento que pode ajudar nesse processo. Se você quiser se aprofundar nesse tema, veja aqui o curso sobre Alimentação e o seu Mapa Astral.

Agora, veja quais são os problemas mais comuns do seu signo.

Áries na Casa 6

Enxaquecas, nervosismo e insônia são problemas bem frequentes para este signo, principalmente, fruto de estresse. Outra doença comum é a herpes, que “estoura” na boca, ou a dermatite, na pele, por conta dos excessos.

Touro na Casa 6

Doenças que envolvem garganta, como faringites, gripes e infecções pulmonares, são comuns. Além disso, tem tendência a desenvolver hipo ou hipotireoidismo, bem como o crescimento anormal da tireoide, resultando em bócio.

Gêmeos na Casa 6

Doenças respiratórias, como asma e bronquite, são comuns. Além de vulnerabilidade a gripes e resfriados. Problemas nos ombros, braços e mãos, como tendinite, bursite e lesões por esforço repetitivo, também podem acontecer com quem tem este signo em destaque.

Câncer na Casa 6

Problemas estomacais, como úlceras e azia, são comuns. Além disso, como o útero também é regido por Câncer, existe tendência a inchaços e retenção de líquidos.

Leão na Casa 6

Questões envolvendo a coluna vertebral, a lombar e o coração podem aparecer ao longo da vida, especialmente com o avançar da idade. Atenção especial a veias e artérias, porque podem gerar problemas cardíacos.

Virgem na Casa 6

Problemas como colites, cólicas intestinais e disfunções gástricas são comuns, principalmente pelo nervosismo e perfeccionismo. Tenha muita atenção com os intestinos.

Libra na Casa 6

Doenças ligadas aos rins, como pedras nos rins e infecções urinárias são mais comuns. É preciso ter bastante atenção a esse par de órgãos e ingerir muita água.

Escorpião na Casa 6

São mais comuns doenças ligadas ao sistema reprodutor, como doenças sexualmente transmissíveis, além de problemas nos ovários, útero e próstata. Além disso, não é raro o problema com hemorroidas.

Sagitário na Casa 6

Doenças no fígado podem ser mais comuns, além de problemas ligados ao sobrepeso. Há potencial também de, em momentos de crise, quebrarem a bacia ou o fêmur — que são órgãos regidos por Sagitário.

Capricórnio na Casa 6

Doenças ortopédicas, reumáticas e problemas nos dentes são mais comuns. Por isso, deve ter cuidado com as partes “duras” do corpo, como ossos, joelhos e dentes.

Aquário na Casa 6

Doenças ligadas à circulação sanguínea, como pressão alta e varizes, são mais comuns para este signo. Além disso, Aquário tem propensão a acidentes, devendo cuidar muito da região do tornozelo e calcanhares.

Peixes na Casa 6

Doenças ligadas ao sistema linfático e aos pés, como fascite plantar, são mais comuns. É preciso cuidar, ainda, com doenças de difícil diagnóstico, além de sintomas alérgicos.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

