O que Saturno retrógrado significa para o seu signo?

Saturno faz seu movimento retrógrado anual entre 17 de junho e 03 de novembro de 2023. O planeta duro que rege o tempo está no signo dos sonhos e da empatia. O que significa Saturno retrógrado em Peixes? Vem entender o que pode mudar nas nossas vidas nos próximos meses.

Quando um planeta “anda para trás” (apenas aparentemente), sugere um período apropriado para uma revisão e um aprimoramento nos assuntos que envolvem este planeta e o signo onde ele está.

A seguir, os astrólogos Yub Miranda e Bela Medeiros explicam o que significa Saturno retrógrado em Peixes e dão dicas e previsões para você aproveitar este momento.

Mas há outras retrogradações este ano (salva aqui as datas de todos os planetas retrógrados de 2023).

O que significa Saturno retrógrado em Peixes

Yub Miranda: hora de retomar a terapia

Em palavras simples: Saturno retrógrado em Peixes é uma época para se dar uma segunda chance (ou terceira, ou quarta) e buscar uma melhor conexão com a sua alma, especialmente na área onde você tem Peixes no Mapa (veja como no final do artigo).



É hora de voltar (retrogradação) ao processo terapêutico e de autoconhecimento. Agora com ainda mais comprometimento (que é bastante saturnino).

Além disso, é um bom momento para se comprometer com as mensagens do inconsciente, como mergulhar nos significados dos sonhos (veja mais aqui).

Também pode ser a hora de realizar na prática (Saturno) algum sonho (Peixes). Então, reflita se vem deixando em banho-maria ou na gaveta algo que você sonha em viver.

Como Peixes também envolve a arte de ajudar, vale a pena saber colocar limites (Saturno) na sua forma de dar assistência. Não significa deixar de ajudar, mas evitar para não se doar demais, por mera fuga dos seus próprios problemas.



Com Saturno Retrógrado em Peixes, é hora de encarar a realidade (Saturno) dessa possível inclinação em pensar no outro para esquecer de si (Peixes).

Bela Medeiros: momento de concretizar sonhos

Saturno retrógrado em Peixes é um momento de sonhar com os pés no chão, trazer os sonhos para o que é factível, aproveitando o sextil com Júpiter em Touro na segunda quinzena de junho.

Receber essa benção jupiteriana logo no início da retrogradação é como um empurrão para superarmos com mais leveza os desafios saturninos.

Com Saturno retrógrado, questões inconscientes (inclusive do inconsciente coletivo) podem vir à tona como uma forma de nos ajudar a lidar com medos e fantasias que precisam ser revistos e integrados.

Podemos sentir uma cobrança maior ao revisar temas piscianos, principalmente sobre como eles aparecem em nosso mapa natal (veja a seguir). Nesta área da vida vamos ser chamados à responsabilidade e a cair na real, sem fugir da raia.

Saturno será sempre o limite que ensina, dá caráter e estrutura. Fazer birra não adianta! É muito melhor parar de ser desobediente, aprender com seus ensinamentos e amadurecer.

Previsões de Saturno retrógrado na sua vida vai ser mexida

Saturno está em Peixes, por isso a área da sua vida onde você tem o signo vai ser ativada pela retrogradação e receber todos esses significados que os astrólogos comentaram ali em cima.

Como ver onde você tem Peixes no mapa:

Faça ou abra aqui o seu Mapa Astral gratuito. No menu Perfil Astrológico, selecione a opção Signos nas Casas. Então, procure pelo Signo de Peixes (é o último). Veja em qual Casa o signo está, na última coluna. No exemplo ao lado, a pessoa tem Peixes na Casa 1. Ou seja, é esta Casa que ela vai ler a seguir.

Então, agora que você também já sabe que em que área do seu Mapa você tem Peixes, pode ver a seguir o que essa Casa significa.

Nesta área você pode sentir mais cobranças e um chamado ao compromisso, mas também pode realizar algum sonho.

Peixes na Casa 1

Sua personalidade, seu modo de dar início às coisas, seu temperamento e a maneira como as outras pessoas te veem.

Signo de Peixes na Casa 2

O que te pertence e a forma como lida com suas posses, assim como a capacidade de ganhar dinheiro e o sentido de valor e segurança.

Peixes na Casa 3

O ambiente em que você vive, seu vínculo entre irmãos, tios e primos, além de pequenas viagens e formas de expressão e comunicação.

Peixes na Casa 4

A forma como você lida com seu lar e suas raízes familiares e a influência da sua família de origem

Signo de Peixes na Casa 5

Os hobbies, divertimentos e romances, além da forma como você lida com esportes e atividades físicas e o que você quer para a educação dos seus filhos.

Peixes na Casa 6

Seu dia a dia, como você trata seu trabalho cotidiano, sua saúde e seus hábitos.

Signo de Peixes na Casa 7

Parcerias conjugais e de negócios, o casamento e o que você espera encontrar em quem elege como cara-metade.

Peixes na Casa 8

A maneira como você lida com as posses de outras pessoas e como partilha o próprio dinheiro, assim como heranças, morte e regeneração.

Signo de Peixes na Casa 9

Filosofias, religiões, ensino superior, viagens longas e a relação com o estrangeiro.

Peixes na Casa 10

Sua vida pública, sua profissão e carreira e também como você lida com a fama, o prestígio e o reconhecimento.

Signo de Peixes na Casa 11

Sua turma, os grupos dos quais você faz parte e a relação que você estabelece com suas amizades.

Peixes na Casa 12

A saúde mental e também o inconsciente coletivo, as fraquezas que oculta dentro de si, os seus bloqueios secretos e a capacidade de experiência na vida.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

