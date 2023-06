Semana tem início do Inverno, emotividade com Sol em Câncer e tendência a imprevistos

As previsões de 18 a 24 de junho de 2023 anunciam o início da estação mais fria e da época mais emotiva do ano. Nesta quarta-feira (21), ocorre o Solstício de Inverno e o ingresso do Sol em Câncer.

Mas não é só isso. A semana promete muita imprevisibilidade devido a duas quadraturas. Fatos como o ciclone extratropical que provocou muitas perdas no sul do Brasil e notícias envolvendo a febre maculosa já são a cara desses aspectos tensos.

Como as quadraturas ficarão marcadas no mapa da Lua Nova, infelizmente, podemos ter o próximo mês todos com ocorrências como essas. Ou seja: é bom desde já tentar se prevenir.

Quer saber mais sobre a semana? Confira abaixo o resumo astrológico:

Lua Nova em Gêmeos no domingo (18): bom momento para apostar em novidades; Júpiter e Saturno em sextil a partir de terça-feira (20): questões materiais e progresso favorecidos; Sol entra em Câncer na quarta-feira (21): hora de se voltar para as raízes emocionais e para estar com que se ama; Sol permanece em quadratura com Netuno: possibilidade de confusão nas atitudes e pensamentos; Marte faz quadratura com Urano: imprevisibilidade em alta; Mercúrio faz sextil com Marte e Vênus até sexta-feira (23): agilidade e bons contatos a caminho; Vênus e Marte próximos de Leão: coloque seu brilho próprio para jogo!

Para entender como esses trânsitos vão agir na sua vida, com maior ou menor intensidade, confira o seu Horóscopo Personalizado! Ele conversa com o seu Mapa Astral e, por isso, sugere tendências ainda mais assertivas.

Momento de novos impulsos com a Lua Nova em Gêmeos

Já começamos a semana com boas novidades: a Lua entra na sua fase Nova em Gêmeos já no domingo (18). Como toda Lua Nova, os aspectos que vamos vivenciar nesta semana vão reverberar por aproximadamente um mês.

E como o nome da fase já indica, podemos sentir novos impulsos e uma energia a mais para novas ideias, algo bem ligado à lunação no curioso signo de Gêmeos. Por isso, pode bater uma grande vontade de inovar, fazer as coisas de outro modo.

No entanto, também podemos ter momentos de maior vulnerabilidade e agitação até meados de julho, tempo para a chegada da próxima Lua Nova, tanto no nosso interior quanto na vida ao redor.

Por isso, é importante manter hábitos como a meditação a fim de buscar um alinhamento interior. Você pode entender mais sobre os benefícios de meditar aqui.

Gêmeos é um signo que inspira leveza e, junto à ênfase dos trânsitos em Leão (que você entenderá melhor a seguir), pode ser favorável para curtirmos festas juninas e o aproveitarmos o início do inverno.

Hora de buscar rumos positivos com Júpiter e Saturno em sextil

Temos, ainda, nas previsões de 18 a 24 de junho, Júpiter em sextil com Saturno em aspecto exato na terça-feira (20).

As tendências deste trânsito positivo em relação a questões materiais já vinham sendo sentidas desde o início de junho, nos fazendo acreditar que é possível crescer com esforço e trabalho.

Quem está trabalhando com constância pode receber a recompensa de tanto trabalho duro e também é possível estar dando início a projetos que, com trabalho e empenho, podem render frutos.

É um momento em que sentimos maior possibilidade de progredir em qualquer área na qual empreendermos esforço verdadeiro. Você está preparado para aproveitar acreditar em si e aproveitar este momento?

Mais emoção a caminho com a entrada do Sol em Câncer

Vem aí mais uma grande mudança: o Sol ingressa no signo de Câncer na quarta-feira (21), iniciando o Solstício de Inverno. Por isso, entramos em uma das épocas mais sentimentais do ano!

Questões envolvendo a família, as nossas origens e também das raízes mais profundas das nossas emoções.

É uma boa oportunidade para questionamentos do tipo:

Tenho tempo para aproveitar com as pessoas que amo? Para o quê tenho trabalhado tanto? Que espaço estou dando para a minha família e vida pessoal?

E a estação mais fria do ano sugere momento de quietude e introspecção. Conheça aqui o ritual do solstício de inverno para despertar a coragem e promover limpeza de energias.

Confusão no ar com o Sol ainda em quadratura com Netuno

Um dos dois fatores de imprevisibilidade nas previsões de 18 a 24 de junho é o Sol em quadratura com Netuno, vindo da semana passada.

Esse é um aspecto astrológico que sugere mais caos, confusão no dia a dia, dúvidas e indefinições.

Além disso, é possível ser um momento de maior vulnerabilidade a viroses, com a sensação de uma baixa de vitalidade. Portanto, cuide mais da saúde e preste atenção à imunidade. Confira as dicas para aumentar a imunidade aqui.

Verifique, também, onde pode não estar sendo realista. Será preciso ficar mais atento com ilusões, enganos ou decepções por estes dias.

Imprevisibilidade com a quadratura entre Marte e Urano

O segundo aspecto de imprevisibilidade é uma quadratura entre Marte e Urano, que vai ficar presente nesta e na próxima semana. Marte/Urano é, por excelência, o clássico aspecto do imprevisto.

Assim, esse é um daqueles momentos em que podemos sentir que tudo pode acontecer.

Quase como estar a bordo de um barco e saber que a qualquer momento podem surgir ondas grandes, sabe? Imagine ir para um evento que era para durar três horas e ele durar o dobro do tempo.

Portanto, é necessário ter cuidado: com o inesperado. Se tem algo importante, como um voo internacional, saia com bastante antecedência, pois nunca se sabe.

Com Marte/Urano, por exemplo, um acidente pode embolar o trânsito, algo bastante complicado se você sair em cima da hora.

Podemos sentir também as pessoas ao nosso redor (ou nós mesmos) com mais atitudes intolerantes e radicais. Também pode ser um momento de mudanças e rompimentos. Pense em como você vai usar esta energia de mudanças e viradas.

Vênus e Marte em Leão: mais brilho

Vênus e Marte estão muito próximos no signo de Leão, a partir desta semana até meados de julho.

O lado positivo dessa proximidade cheia de brilho tem muito do melhor de Leão: momentos de festa, expressão de sentimentos, alta de energia e de criatividade, vontade de se divertir e de estar na vida. Tudo isso pode ser favorecido esta semana!

Por outro lado, o aspecto mais negativo deste exuberante signo de fogo também pode fazer surgir autoritarismo, egocentrismo e excesso de teimosia.

Bons contatos com Mercúrio em sextil com Marte e Vênus

Por fim, nas previsões de 18 a 24 de junho, o planeta Mercúrio, até sexta-feira (23), faz sextil com Marte e Vênus.

Assim, este trânsito sugere a tendência a mais agilidade no dia a dia e Vênus, com a possibilidade de auxiliar nos bons contatos.

Pode ser um momento excelente para se ter conversas difíceis ou agilizar questões complicadas. O famoso “jogo de cintura” para lidar com negociações fica facilitado com este aspecto conciliador e sedutor.

Além disso, você pode ter o sentimento de receber uma convocação para externar o seu brilho pessoal falando e se comunicando, a habilidade geminiana (você pode conhecer mais características do signo de Gêmeos aqui).

É um bom momento para reconhecer suas qualidades e buscar o autoaprimoramento, além de boas trocas com outras pessoas.

Caso esteja sentindo um certo cansaço da semana agitada, lembre-se de recarregar a energia estando perto de quem você ama e oferecendo o seu melhor. E relaxe, pois nem tudo está no nosso controle.

E aí? Gostou de saber mais sobre a semana agitada que vem por aí? Vamos juntos!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com