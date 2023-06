Como fazer uma festa junina saudável e com boas energias

Além da chegada de temperaturas mais frias, o inverno também simboliza a época das famosas festas juninas, cheias de comidas de dar água na boca e decorações coloridas. Mas se você está pensando em organizar uma, que tal apostar em uma festa junina saudável e com boas energias?

Neste artigo, especialistas compartilham informações nutricionais, de Feng Shui, Cromoterapia e moda podem ajudar você a montar uma comemoração mais natural e, ao mesmo tempo, super especial. Antes, vale ver aqui como fazer uma limpeza energética no ambiente.

A seguir, aprenda a customizar uma roupa junina, confira sugestões de decoração e descubra como fazer quitutes típicos e deliciosos.

Prepare quitutes saudáveis e saborosos

Festa junina de verdade deve ter muita comida boa, como milho-verde cozido, batata-doce assada, caldos e sopas. Mas na hora das sobremesas, pode ser difícil escapar do exagero no consumo de açúcar.

Segundo a coach em Saúde Integrativa Melissa Setubal, preparar um bolo de fubá com milho pode ser uma opção mais saudável.

As fibras presentes na receita abaixo ajudam na saciedade e no bom funcionamento dos intestinos, além de oferecerem vitaminas que auxiliam no controle do estresse e na melhora da visão.

Conforme Melissa Setubal este prato oferece o melhor dos dois mundos: uma sobremesa feita de milho, sem o malefício do açúcar e sem glúten ou laticínios.

Por fim, dê preferência a ingredientes orgânicos e artesanais, para ficar ainda mais saudável e especial. Veja aqui outras receitas saudáveis!

Receita de Bolo de Fubá saudável

Serve de 8 a 10 pessoas / Preparo: 15 a 20min / Cozimento: 50min / Pronto em: 1h10

Ingredientes:

2 xícaras de fubá fino 2 ovos caipiras Polpa de 1 coco seco* 500 ml de água morna 1 xícara de mel 3 colheres de sopa de óleo de coco ½ colher de bicarbonato de sódio

*Você pode comprar o coco seco, quebrar e retirar a polpa em casa. Ou então verifique se o lugar onde você compra o coco faz esse serviço para você. Muitos mercados hoje em dia vendem a polpa do coco seco já descascado, in natura ou congelado.

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno em temperatura baixa. Bata no liquidificador a água com o coco até virar um leite (cerca de 5 minutos na potência máxima). Acrescente os ovos, o mel, 2 colheres do óleo de coco e bata por mais 2 minutos para misturar. Em uma tigela inox grande, coloque o fubá e incorpore os líquidos. Acrescente o bicarbonato e misture. Unte uma assadeira retangular de vidro pequena com a outra colher de óleo de coco e despeje a massa. Asse por cerca de 45 a 50 minutos, deixando o bolo bem úmido, mas firme.

Cromoterapeuta sugere azul e laranja na decoração

Festa junina é sempre um sinal de muita alegria e diversão. Por conta de toda essa energia, a cromoterapeuta Solange Lima sugere usar cores quentes e vibrantes na decoração.

Podem ser usadas todas as cores, mas as mais chamativas, como o laranja, além de trazer alegria e descontração, ajudam a manter o ambiente equilibrado, quebrando a inflexibilidade e a rigidez das pessoas.

O azul também pode ser usado nas festas juninas, segundo Solange, pois oferece jovialidade e calma ao mesmo tempo.

Uma dica é combiná-lo com outras tonalidades, já que a cor estimula o convívio em grupo, sendo ideal para festas e reuniões.

Cores para as roupas típicas

Segundo a cromoterapeuta, se você quer ser notado e marcar presença, transmitindo alegria e destaque, opte pela cor amarela. Mas misture com outras para dar cara de festa junina!

Uma boa combinação para as mulheres é um vestido de chita nas cores amarelo, azul, rosa e laranja, para dar um toque de ousadia. Para os homens, a especialista sugere uma camisa xadrez nas cores amarelo, laranja e azul.

“A cor rosa estimula o afeto e o amor. Então se o seu desejo é conquistar alguém, em uma união duradoura, invista nessa cor”, reforça Solange.

Feng Shui ajuda a proporcionar boas energias

Aplicar algumas dicas de Feng Shui na decoração da festa junina pode ser uma ótima oportunidade de criar um ambiente aconchegante e cheio de boas energias.

A especialista em Feng Shui Cris Ventura ensina a fazer uma linda festa, sem precisar gastar muito.

Decoração nas cores do arco-íris

Uma boa inspiração para a decoração as 7 cores do arco-íris: violeta, azul-índigo, azul-claro, verde, amarelo, laranja e vermelho.

“A multiplicidade de cores garante muita energia e alegria, sendo uma aposta que agrada a todos, já que cada pessoa tem uma cor preferida e vai encontrá-la no meio da festa”, afirma Cris.

Flores brancas

É sempre bom incluir flores brancas pelos cantos da festa para garantir a harmonia em um ambiente cheio de gente, ensina a especialista. Veja aqui o significado de flores e plantas segundo Feng Shui.

Bandeirinhas

As bandeirinhas podem ter as cores dos cinco elementos do Feng Shui: azul-marinho (Água), verde (Madeira), vermelho (Fogo), amarelo (Terra) e branco (Metal).

Toalha de mesa

Alegria, alto astral e muita energia são características das festas juninas. Então não podem faltar alguns tons de laranja, que podem ser usados nas toalhas de mesa.

Acessórios

Que tal encher de cor o que geralmente é sempre branco? Aposte em copos, guardanapos e pratos coloridos. Para fazer a alegria das crianças, inclua em sua festa junina algumas lanternas, cataventos e balões — as crianças adoram!

Faça você mesmo: vestido de festa junina

Quando as pessoas são convidadas para uma festa junina, geralmente o primeiro impulso é comprar algo pronto. Acontece que, logo em seguida, essa roupa cai em desuso e não é usada novamente.

Uma excelente dica para essas ocasiões é utilizar como base algumas roupas que já possui em seu guarda-roupa, aplicando os famosos retalhos coloridos.

As dicas abaixo foram preparadas pela design de moda Keka Ribeiro. Ela ensina a produzir uma roupa típica bem bacana, evitando o desperdício e utilizando recursos sustentáveis.

Traje com saia ou vestido

Segundo a especialista, o charme das roupas para a festa junina está na saia bem rodada, na cintura marcada e nos detalhes caprichosos, como rendas e laços.

Materiais:

Vestido tipo princesa, daqueles que têm a cintura marcada e a saia bem rodada. Pode ser colorido, neutro ou estampado – até em preto e branco serve. Caso não tenha um vestido, aposte na combinação de camiseta tipo T-shirt com a cintura marcada (evite estampas frontais e localizadas), com uma saia rodada, de preferência curta, que combine com a camiseta já escolhida. Use meias calças. Elas ajudam a proteger dos dias frios de junho e ainda deixa você mais à vontade, no caso das saias mais curtinhas. Escolha opções coloridas. Podem ser estampadas, mas que combinem com a cor da roupa e os detalhes. Use retalhos coloridos e diversos. Você pode consegui-los através uma costureira vizinha ou pode recortar uma roupa que você não usa mais. Se escolher as peças de roupa em tecidos lisos (sem estampas), utilize retalhos com estampas. Mas, se escolher as peças com estampa (florais, listrados e xadrezes), utilize retalhos coloridos, porém sem estampa.

Como aplicar os detalhes:

Você pode costurar, com pontos bem soltos, os apliques nas peças, de modo que após a festa você poderá cortar as linhas e reutilizar as roupas. Ou pode costurar com linhas coloridas e mais grossas, que deixarão à fantasia ainda mais alegre. Para os que não sabem costurar, nos armarinhos também podemos encontrar colas para tecidos, que são acessíveis e funcionam muito bem. Use sua criatividade, proteja nosso planeta e faça desse momento uma diversão!

Traje com camisa

A boa e velha camisa xadrez e uma calça jeans com retalhos é outra opção típica. Segundo a design de moda Keka Ribeiro, é ótima, pois permite reutilizar várias vezes as peças. Mas, para quem deseja inovar e fazer um estilo diferente, ela ensina:

Materiais:

Escolha uma camiseta colorida, lisa ou listrada, com aplique de retalhos em xadrez. Você pode usá-la com uma bermuda ou calça jeans, também com retalhos aplicados. Depois adicione um suspensório, que pode ser encontrado em brechós ou elaborado com fita de cetim. Outra opção é uma jardineira ou um macacão jeans. Essa peça bem caricata pode ser encontrada no guarda-roupa de um amigo ou em brechós, a preços bem acessíveis. É uma ótima opção e ficará linda com apliques de retalhos coloridos e um chapéu de palha.

Para ficar melhor

Use retalhos coloridos e diversos. Você pode consegui-los através uma costureira vizinha ou pode recortar uma roupa que você não usa mais. Se escolher as peças de roupa em tecidos lisos (sem estampas), utilize retalhos com estampas. Mas, se escolher as peças com estampa (florais, listrados e xadrezes), utilize retalhos coloridos, porém sem estampa.

Como aplicar os detalhes:

Você pode costurar, com pontos bem soltos, os apliques nas peças. A ideia é que após a comemoração você corte as linhas e reutilize as roupas. Ou pode costurar com linhas coloridas e mais grossas, que deixarão à fantasia ainda mais alegre. Para os que não sabem costurar, nos armarinhos também podemos encontrar colas para tecidos, que são acessíveis e funcionam muito bem. Seja criativo, proteja nosso planeta e faça desse momento uma diversão!

