O que os Astros revelam sobre personalidade, amores e carreira de Taylor Swift

Taylor Swift, uma das artistas mais populares, premiadas e bem pagas da atualidade, em breve estará pela primeira vez no Brasil com uma turnê. A “The Eras Tour” é uma jornada por todas as eras musicais de sua carreira, como ela mesma descreveu. E que tal fazer uma jornada pela vida da cantora? Vem ver o que diz o Mapa Astral da Taylor Swift.

Com Sol em Sagitário e Ascendente em Escorpião, Taylor mistura otimismo com intensidade. Enquanto a Lua em Câncer marca uma grande sensibilidade, capaz de transformar amor e dor em música (e dinheiro).

Então, em homenagem à estrela pop que logo mais estará em solo brasileiro, o Personare traz um grande resumo do Mapa Astral de Taylor Swift. Se você quiser conhecer a si, faça o seu Mapa Astral gratuito aqui.

Desvendando o Mapa Astral da Taylor Swift

Sol em Sagitário

Nascida em 13 de dezembro de 1989, Taylor Swift tem Sol no signo de Sagitário. Governado pelo expansivo Júpiter, o signo confere a energia livre, aventureira e um pouco inocente que a cantora carrega.

Sagitário é um dos signos mais divertidos e otimistas do Zodíaco. Gosta de viver tudo o que há de bom e acredita que tudo vai dar certo.

Essa forma de encarar a vida demonstra a confiança em si, nos seus desejos e nos seus sonhos. Talvez por isso Taylor arraste tantos fãs ao redor do mundo.

Por falar em fãs, você sabe qual é a música de cada signo de Midnights? Veja aqui!

Ascendente em Escorpião: intensidade

O Ascendente em Escorpião da cantora dá uma equilibrada na energia sagitariana. É o que traz o lado mais reservado a ela.

Mas a combinação Sagitário com Escorpião faz com que Taylor curte a vida como uma grande e divertida aventura que deve ser vivida sem moderações. Afinal, emoções intensas é muito escorpiano.

No entanto, o choque entre o lado sagitariano otimista e a desconfiança escorpiana podem causar mudanças de humor.

Lua em Câncer: a sensibilidade extrema

A Lua rege sentimentos, emoções e a relação com a família. Taylor tem Lua em Câncer, ou seja, o planeta no seu signo regente – o que intensifica a ligação familiar e o lado maternal.

A Lua canceriana também explica a enorme sensibilidade da cantora, assim como indica que é extremamente carinhosa e afetiva com quem ama.

O problema é quando reage de forma exagerada e até dramática. E precisa cuidar muito com o ressentimento, para não guardar as emoções e ficar remoendo o passado.

Vênus em Aquário: amor do tipo amizade

Vênus é o planeta do amor e nos mostra como amamos e seduzimos. No caso de Taylor, ele estava no signo de Aquário quando ela nasceu. Por isso, o amor é, antes de tudo, amizade.

Ou seja, ela tende a prezar pela liberdade e individualidade. Nesse sentido, não costuma curtir ciúmes e posse. O que não significa que não sinta, mas que se esforça muito para excluir tais sentimentos.

Por Aquário ser um signo de Ar, Taylor dificilmente se entrega a paixões cegas. Sente atração por pessoas criativas, inteligentes e, sobretudo, humanas.

Marte em Escorpião

Marte é o planeta da ação, dos desejos, da força física e das lutas. E Taylor Swift tem Marte em um dos mais poderosos posicionamentos do planeta.

Marte em Escorpião indica uma força de vontade muito poderosa e desejos são intensos. Tem capacidade de revolucionar, com coragem e destemor invejáveis, que lhe levam a não abaixar a cabeça para ninguém.

Pode gostar muito de desafios – o que é fácil não lhe atrai. Tem também uma libido elevada e o sexo pode ser uma forma de liberar a grande intensidade emocional que guarda dentro de si.

O problema é que mulheres com esse posicionamento costumam sentir uma forte atração por homens do estilo “cafajeste”. Entenda mais sobre Marte, sexualidade e jeito de seduzir aqui.

Mercúrio em Capricórnio: inteligência financeira

Mercúrio é o planeta do intelecto. Com o planeta em Capricórnio, um signo de Terra e muito prático, Taylor tem uma inteligência extremamente rigorosa e pautada pelas coisas reais.

A disciplina é uma de suas grandes qualidades, levando a pessoa com Mercúrio em Capricórnio a conquistar tudo que desejar.

Para completar, Mercúrio está na Casa 2 no Mapa Astral da Taylor Swift, que é a casa do dinheiro. Ou seja, pode vir daí a habilidade natural e a inteligência para lidar com finanças não é à toa.

Prova disso é o fato de estar em segundo lugar no ranking das 100 mulheres mais ricas do mundo da Forbes, atrás apenas da outra musa Rihanna.

Meio do Céu em Virgem

Meio do Céu é o signo da Casa 10 e representa as vocações e qualidades que cada pessoa deve investir para uma carreira bem sucedida.

Taylor tem o Meio do Céu em Virgem, o que a faz se dedicar incansavelmente para fazer as coisas da melhor maneira possível, sendo muito exigente e crítica com seu próprio trabalho — muitas vezes até mais do que seria preciso.

Você também pode descobrir sua vocação no Mapa Profissional (experimente grátis aqui).

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br