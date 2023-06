Como você sabe, cada Mapa Astral é único e descreve como cada pessoa tende a ser. Desde seu jeito de ser e agir, até suas habilidades, desafios e oportunidades. Por isso, é possível descobrir sua vocação com ajuda do Mapa Astral.

Mas não estamos falando de signo solar ou Ascendente, as posições mais conhecidas da Astrologia. Quando o assunto é vocação, precisamos pensar em Meio do Céu, o signo que se encontrava no alto do céu no momento em que você nasceu.

O Meio do Céu é a Casa 10 do Mapa Astral e representa onde cada pessoa quer chegar na vida, o lugar mais alto que objetiva e os potenciais que têm para chegar lá.

Profissões X vocação no Mapa Astral

A astróloga Marcia Fervienza esclarece que o signo do Meio do Céu não diz “o que” você vai fazer profissionalmente, mas sim “como” você fará aquilo que deseja seguir como profissão.

Nesse sentido, o astrólogo Alexey Dodsworth, explica que a vocação tem relação com talentos, habilidades e potenciais que podem ser aplicados em qualquer profissão.

“Não existe isso de alguém ‘nascer pra ser médico’, de acordo com a Astrologia. Nós, humanos, somos polimorfos – podemos ser o que quisermos, basta querermos. E quando resolvemos ser alguma coisa (médicos, pianistas, engenheiros, filósofos ou caixas de banco), impomos sobre esta coisa as nossas qualidades astrais”, afirma Alexey.

Por isso, o primeiro passo é conhecermos nossa vocação, para então podermos aplicá-la na profissão que escolhermos. Assim, enquanto exercemos nossa atividade profissional usando essas habilidades vocacionadas, poderemos ter prosperidade e felicidade.

Como descobrir sua vocação com ajuda do Mapa Astral

Para saber qual é a sua vocação, você precisa saber qual signo tem na sua Casa 10 (Meio do Céu). No Personare, o Mapa Profissional reúne essa e outras informações importantes relacionadas à área profissional.

Por isso, faça a versão gratuita do Mapa Profissional, seguindo o passo a passo a seguir, para saber o signo do Meio do Céu:

Acesse aqui seu Mapa Profissional grátis Personare. Ao gerar o seu Mapa, desça até a parte em que aparece vários signos a planetas destacados, ao lado da mandala. Procure pelo Meio do Céu (a tarde opção) e então veja qual é o signo que aparece. No exemplo abaixo, por exemplo, a pessoa tem Gêmeos no Meio do Céu. Esse é o signo que aparece na cúspide da Casa 10 no Mapa Astral dela.

Então, agora que você já sabe o signo da que você tem na Casa 10 do Mapa Astral, veja a seguir uma análise das vocações que você tem.

Quais são as vocações de cada signo

A seguir, a astróloga Marcia Fervienza indica algumas características e habilidades vocacionais associadas a cada signo no Meio do Céu.

Meio do Céu em Áries:

Tem vocação para trabalhar arduamente para alcançar seus objetivos profissionais e pode se dar bem em profissões que envolvam risco, aventura e pioneirismo.

Meio do Céu em Touro:

Tem vocação para cargos executivos e para lidar com finanças (como bancos e economia política), além de atividades que envolvam beleza e prazer (como moda e hotelaria).

Meio do Céu em Gêmeos:

Tem vocação para desempenhar mais de uma profissão. Mas são mais favorecidas áreas ligadas à atividade intelectual, como matemática e filosofia, ou comunicação, como comércio, jornalismo e ensino, são propícias.

Meio do Céu em Câncer:

Tem vocação para compreender intuitivamente os desejos das pessoas. Por isso, profissões que envolvam análise do desejo e cuidado com as pessoas (como Medicina, Psicologia e atividades artísticas), além de música e gastronomia.

Meio do Céu em Virgem:

Tem vocação para atividades que exigem atenção aos detalhes e critério e habilidades manuais. Por isso, podem atuar com edição de textos, contabilidade, tecnologia e artesanato.

Meio do Céu em Libra:

Tem vocação para trabalhar com justiça, pelo forte senso de imparcialidade, além de lidar bem com o público e com as artes, podendo atuar em áreas como diplomacia, entretenimento, moda e decoração.

Meio do Céu em Escorpião:

Tem vocação para explorar o desconhecido, podendo atuar em áreas investigativas, psicanálise e esoterismo, e para lidar com cura e morte (por exemplo, atuar em hospitais ou com seguros).

Meio do Céu em Sagitário:

Tem vocação para dar voos altos, como trabalhar no Exterior, com habilidades para atuar na área da educação, vendas, carreiras jurídicas ou na liderança de algum setor.

Meio do Céu em Capricórnio:

Tem vocação para chegar onde quiser, devido à sua perseverança. Tem habilidade para cargos públicos e profissões que exijam seriedade, como na área organizacional de empresas.

Meio do Céu em Aquário:

Tem vocação para o trabalho humanitário, que tenha impacto positivo na sociedade, como grandes organizações, e para aplicar tecnologias inovadoras, além de ocupações relacionadas ao futuro, como Astrologia.

Meio do Céu em Peixes:

Tem vocação para entender as outras pessoas, favorecendo atividades artísticas, como teatro e música, além de atividades da Medicina não-tradicional.

