Conheça o tipo de Yoga para todos

Se você não está habituado a atividades esportivas, tem restrições físicas como lesões e problemas posturais ou é uma pessoa sedentária, então você precisa conhecer o Iyengar Yoga. Resumindo em uma frase, ele é o “Yoga para Todos”.

A modalidade do mestre Iyengar ajuda a desenvolver um corpo firme e uma mente estável, focada, além de despertar um espírito colaborativo, habilidades essas desejáveis em todas as áreas da vida.

Então, vem conhecer a aseguir tudo sobre a prática e seus benefícios! Mas se quiser conhecer todos os tipos de Yoga e ver qual é o melhor pra você, clique aqui.

O que é Iyengar Yoga?

O Iyengar Yoga é uma das várias modalidades do Yoga fundamentada nos ensinamentos do mestre B.K.S Iyengar.

Trata-se de uma modalidade que tem como principal objetivo aproximar o Yoga de qualquer pessoa independente de suas dificuldades com exercícios físicos.

Nessa prática, os asanas são ensinados com um grande rigor técnico e foco no alinhamento.

Por isso, o aluno iniciante rapidamente ganha vitalidade ao levar fluxo de prana (força bital) às suas células, despertando a consciência corporal e melhorando a sua saúde de forma integral.

E se você é iniciante ou quer começar a fazer Yoga, veja essas dicas aqui e experimente alguns exercícios.

Diferenças do Iyengar Yoga

O Iyengar Yoga também se diferencia das outras modalidades por incentivar o uso de materiais externos durante a prática dos asanas, possibilitando que determinados obstáculos possam ser vencidos.

Com o uso de props (um dos materiais de apoio do Yoga), o método Iyengar aumenta a possibilidade de permanência no asana, o que aumenta a confiança do aluno.

Os props (como na foto abaixo) funcionam como “professores assistentes”. São bloquinhos, almofadas, cintos, pranchas e cadeiras que auxiliam a entrada nas posturas respeitando os limites individuais ao mesmo tempo que extraem o alinhamento e equilíbrio necessários dos praticantes.

Os “props” são bloquinhos, almofadas, cintos, pranchas e cadeiras que auxiliam a entrada nas posturas

Mas há outras vantagens do uso dos props:

garantem uma melhor compreensão do aluno sobre seu alinhamento ampliam a possibilidade de movimento na postura fazem com que as mais complexas possam ser desfrutadas com segurança.

Somados o foco no alinhamento físico, o rigor técnico e o uso de props fazem do Iyengar Yoga uma modalidade amplamente segura e terapêutica que pode ser praticada inclusive por pessoas que sofrem de problemas físicos.

Benefícios da prática do Iyengar Yoga

Resumidamente, o praticante obterá os seguintes benefícios físicos, mentais e emocionais.

Benefícios para o corpo

Força: as posturas tonificam todo o corpo (isometria); Resistência: aumenta o rendimento físico; Flexibilidade: cultivo do corpo saudável através do correto alongamento; Postura: conquista de uma postura ereta sem esforço; Energia: melhora do funcionamento das glândulas, renovando a disposição diariamente; Saúde: um estado permanente de bem-estar através do corpo e mente estáveis. Aquecer o corpo no inverno: saiba mais aqui

Benefícios emocionais e mentais

Concentração: a “entrada” em cada postura estende e aumenta a concentração; Estabilidade emocional: o contato direto com o corpo desenvolve emoções positivas, senso de segurança e calma; Paz: estabilidade do corpo, mente disciplinada e respiração fluída geram senso de confiança e paz; Liberdade: a constância da prática conduz à liberdade de comportamentos e emoções negativas.

Analu Matsubara

Professora certificada nível Senior internacionalmente pela Associação Brasileira de Iyengar Yoga ligada ao Ramamani Iyengar Yoga Institute, em Puna, Índia. Organiza workshops nacionais e internacionais de Yoga, e idealizadora de dois estudios: “ESYSP- Estudio de Yoga São Paulo" e da "Casa Azul Yoga”. Também é terapeuta de Somatic Experience.

analu@iyengaryogasaopaulo.com.br