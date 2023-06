Previsões para a semana de Dia dos Namorados

Nas previsões de 11 a 17 junho, o plano mental estará em alta! Isso porque vamos ter muitos trânsitos envolvendo o planeta Mercúrio, que é regente de Gêmeos, signo muito ligado a questões do intelecto.

Além disso, temos também Sol em Gêmeos fazendo uma quadratura com Netuno, que pode sugerir momentos de maior confusão e sensibilidade.

E aí, quer saber mais sobre a semana? Confira abaixo o resumo astrológico:

Plutão retorna para Capricórnio a partir de domingo (11): momento de focar em planos concretos e conquistas materiais; Mercúrio ingressa em Gêmeos na segunda-feira (12): mais curiosidade, versatilidade e capacidade de boa comunicação; Mercúrio faz quadratura com Saturno a partir de terça-feira (13): chance de preocupação e de aumento de entraves no dia a dia; Mercúrio faz sextil com Vênus a partir de terça-feira (13): bom momento para possíveis negociações; Mercúrio forma trígono com Plutão até quarta-feira (14): possibilidade de insights profundos e úteis para promover transformações; Vênus faz quadratura com Júpiter até quinta-feira (15): exageros podem aparecer na vida pessoal e no âmbito coletivo; Sol em quadratura com Netuno a partir de quinta-feira (15): aspecto sugere mais vulnerabilidade, baixa imunológica e confusão; Saturno fica retrógrado a partir de sábado (17): bom momento para reavaliar e aperfeiçoar projetos;

⚠️Spoiler: Essa pode ser uma semana propícia para cuidar da sua saúde mental! Que tal conhecer uma terapia online?

No entanto, para entender como esses trânsitos vão agir na sua vida, com maior ou menor intensidade, confira o seu Horóscopo Personalizado!

O Horóscopo Personalizado conversa com o seu Mapa Astral e, por isso, traz tendências ainda mais assertivas.

Vênus quadra Júpiter: exageros continuam

Trânsito que começou na semana passada, Vênus segue fazendo quadratura com Júpiter até quinta-feira (15).

Este aspecto sugere uma tendência ao exagero: seja nos gastos, na alimentação ou nas expectativas. Afinal, tudo relacionado a Júpiter pode levar ao exagero.

Por isso, continuamos em um período em que é necessário tomar cuidado com os excessos. Tanto nas nossas relações, quanto em decisões na nossa vida. Aliás, podemos perceber grandes perdas e prejuízos no coletivo.

Para as pessoas solteiras, ainda mais com a chegada do Dia dos Namorados, pode ser um momento de excessiva ansiedade e preocupação com a solidão. Já as pessoas comprometidas devem ter cuidado com o excesso de expectativas e de idealização. Portanto, modere o que você espera da data e da pessoa parceira.

Este é um período em que tendemos ao superlativo em tudo. Portanto, é importante buscar manter o pé no chão, até mesmo em relação a projetos.

Plutão volta para Capricórnio: foco no lado concreto da vida

Logo no domingo (11), Plutão volta para Capricórnio, onde esteve por 15 anos. O planeta das transformações deu uma escapada para Aquário por 3 meses e volta agora para Capricórnio por mais um período de sete meses (até 20/01/2024).

É quase como uma despedida, já que 2024 vai ser predominantemente um ano de Plutão em Aquário.

De março até agora, tivemos um gostinho do que esse trânsito aquariano significa, com as grandes mudanças provocadas pelo uso da Inteligência Artificial.

Essa disrupção e esse momento de questionamento das estruturas vigentes são típicos deste signo visionário do elemento Ar.

Como Capricórnio está muito ligado ao foco na vida profissional e em questões materiais, é possível que percebamos nestes próximos meses um foco maior nestas áreas.

Por isso, com o retorno de Plutão para Capricórnio, temos novamente tendência a mais conservadorismo nos temas que nos cercam. Saímos do futuro e das inovações (Aquário), e voltamos ao concreto e ao foco no presente (Capricórnio).

Mercúrio entra em Gêmeos: alta de inteligência e perspicácia:

Essa é uma semana agitada para Mercúrio! Teremos vários trânsitos para o planeta do intelecto. O primeiro deles é o ingresso em Gêmeos na segunda-feira (12), onde fica até dia 26.

Este é um trânsito excelente, já que Mercúrio é o planeta regente de Gêmeos. É possível que percebamos um grande foco no plano mental.

Podemos sentir que temos uma curiosidade maior em relação à vida. Ou, ainda, termos mais facilidade para a comunicação e para navegar em assuntos diversos, abrindo a nossa cabeça.

É um momento para nos sentirmos mais perspicazes, ágeis e inteligentes!

Mercúrio quadra Saturno: possíveis entraves a caminho

A partir de terça-feira (13), Mercúrio faz uma quadratura (aspecto tenso) com Saturno, que pode significar mais momentos de preocupação e de tensão na semana.

Saturno costuma estar relacionado a momentos de mais seriedade e apreensão, e aqui não é diferente.

​Assim, podemos sentir que temos mais entraves e problemas em questões como sistemas, trânsito e Internet. ​

Algumas pessoas também podem notar uma certa dificuldade de debate e no entendimento com as pessoas do nosso cotidiano.

Podemos sentir como se houvesse mais rigidez ou lentidão na nossa rotina diária. Para não se estressar demais, vale a pena investir uns minutos para praticar Mindfulness – veja como aqui.

Mercúrio em trígono com Plutão: possibilidade de percepções profundas

Até quarta-feira (14), Mercúrio também forma um trígono com Plutão. Este bom aspecto favorece, por exemplo, atividades relacionadas à pesquisa e a percepções profundas em relação ao que nos cerca e também em relação a nós mesmos.

​Neste sentido, podemos ter insights importantes. Sabe aquele momento em que dizemos “É isso! Finalmente entendi!” ou então encontrar a solução para um impasse, percebendo melhor o que não estava imediatamente visível.

Sol quadra Netuno: confusões e sensibilidade

O Sol, que está em Gêmeos, faz quadratura Netuno a partir de quinta-feira (15). Este aspecto tenso pode sugerir mais confusão e distração.

Sabe aqueles momentos em que você sente que não consegue focar em nada, e qualquer coisa é motivo para se desconcentrar?

A quadratura do Sol com Netuno favorece este tipo de sensação. Podemos perceber a nós e aos outros mais confusos e distraídos nas falas e ações.

Além disso, pode haver com uma certa preguiça e vontade de fugir das obrigações ou de pequenas chatices do dia a dia.

Portanto, fica o alerta: cuide com o escapismo e tente se organizar melhor. Ao mesmo tempo, dê um espaço para o lúdico, que é algo que este aspecto pede.

De forma geral, é possível surgir alguma notícia que nos abale, vulnerabilize ou decepcione. Ou, ainda, que algo planejado saia dos trilhos, em razão de uma virose, por exemplo.

Aliás, viroses e alergias no geral podem estar em alta. Então, vale a pena reforçar sua imunidade (veja dicas aqui).

Importante, ainda tomar cuidado com o excesso de vitimismo e a falta de clareza nas falas e ações. Talvez você precise apoiar alguém ou, então, sentir esse apoio.

Mercúrio em sextil com Vênus: acordos favorecidos

A partir de sábado (17), Mercúrio também faz sextil com Vênus, que indica um bom momento para fechamento de acordos.

Então, se você precisa fazer negociações de qualquer tipo, esse sextil de Mercúrio com Vênus é um período excelente para isso.

Saturno retrógrado vem aí: prepare-se

Por fim, o último dos eventos astrológicos de destaque dessa semana chega no sábado (17): Saturno fica retrógrado nos próximos cinco meses, período em que é importante rever estruturas e planejamentos com minúcias.

Também é interessante se perguntar se os seus objetivos e intentos estão alinhados com quem você é e com o que deseja. Assim como quais detalhes precisam ser supridos para se criar uma boa estrutura — algo muito saturnino.

Boa semana!

Gostou de saber mais sobre esta semana tão cheia de facetas geminianas?

Se ligue na sua intuição e siga o fluxo!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com