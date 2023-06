Rita Lee e o Tarot: cantora relacionou sua vida com as cartas em seu último livro

Se alguém tinha dúvidas da relação entre a vida de Rita Lee e o Tarot, a própria cantora tratou de acabar com elas. No epílogo de Outra Biografia, seu último livro, a rainha do rock do Brasil espelhou sua trajetória através das cartas de Tarot.

Cada arcano foi relacionado a um fato marcante na jornada dessa heroína. Eu havia visto o box com o livro e o baralho – o riTarô, que é a cara dela! – no perfil do jornalista e editor Guilherme Samora.

Mas não imaginava que, na leitura, seria pega pela mão para passear com “Santa Rita”, arcano por arcano, na estrada dos tijolos amarelos. Por isso, agradeço ao Guilherme por ter trazido luz a essa ideia, ladrilhando o caminho.

Pensando bem, é isso, não é mesmo? O Tarot conta uma história, qualquer história. Intercalando suas figuras, se encara ou se encarnam surpresas, traumas, graças. E, além disso, provas e desafios.

Foi assim que nasceu minha vontade de engrossar o caldo e relacionar letras de músicas de Rita Lee com cartas do Tarot. Assim, esse é o caminho que quero trilhar com você neste texto. Vamos lá?

Rita Lee e o Tarot – e outros misticismos

A relação entre a vida de Rita Lee e o Tarot ganha espaço na última parte do livro lançado em 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. Na obra, a cantora contou sobre sua luta contra um câncer, descoberto em 2021.

Mesmo com essa temática, Rita não deixou de ser Rita. Dessa forma, características como bom humor e irreverência, marcas registradas da rainha do rock, são reconhecidas também na linguagem do livro.

Rita era mítica, animista, panteísta. Não é à toa que vemos piratas, deusas, sereias, discos-voadores, Atlântida e Xangri-lá em suas letras. Isso porque tratava-se de uma imaginação viva, capaz de fundar mundos.

Estava sempre atenta aos símbolos atemporais. Ela falava de si e além de si, captava os augúrios do céu. Era, enfim, perfeita para essa relação Rita Lee e o Tarot.

Certa vez, em uma entrevista, Rita disse que os fãs a traduziam para si mesma. E o Tarot é um palco para esse fim, contando mais da vida simbólica de nossa corista de rock favorita.

A interpretação de Rita Lee

É bom lembrar que os 22 arcanos maiores, além do inerente poder imagético que transcende seus inúmeros significados, representam a organização da sociedade ocidental.

Rita, naturalmente transgressora e sarcástica quando trata de arcanos como O Imperador e O Papa, indiretamente, cita essas figuras com crítica e ironia, isso porque aponta a hipocrisia dos moldes de conduta.

O Imperador

Na relação que fez de sua vida com o Tarot em Outra Biografia, a cantora escreveu: “Na figura do Imperador, o patriarcado cortava minhas asinhas quando invadia a praia dos que diziam me faltar ‘culhões’ para fazer rock…”

O Imperador, arcano IV do Tarot, trata da ordem piramidal em que o chefe, o pai terrestre, dita a lei e a ordem. Em termos atuais, é o establishment, a regra sem rédeas. O Imperador é um déspota quando a carta está mal dignificada.

Já em seu “estado normal”, digamos assim, simboliza o poder da autoridade – o que não é necessariamente bom ou ruim. Rita Lee aprendeu com o pai a ser independente e ganhar a vida – e isso se engrandeceu na terra fértil da sua alma capricorniana. Um bom pai, afinal.

No entanto, isso não a impediu de debochar das regras selvagens do capitalismo, da moda, da ambição desmedida, da hipocrisia dos políticos, dos justiceiros de araque e do machismo.

Inclusive, vale lembrar que Rita Lee foi a letrista brasileira mais proibida pela censura da ditadura militar no Brasil (1964-1985).

Seu nome foi citado em 250 documentos oficiais, conforme narra Guilherme Samora no livro favoRita. Então, incluo a contestadora dos costumes na carta do Imperador, invertendo a imagem.

O Papa

De acordo com a cantora, “O Papa representa a excomunhão da Igreja quando me vesti de Nossa Senhora Aparecida”. Ela escreveu isso sobre a relação entre a sua vida e o arcano V.

Entre inúmeras outras formas de perceber a carta O Papa, representa a transcendência, o poder atemporal da Igreja, os dogmas e a hierarquia cristã.

Criada por uma mãe católica, Rita conhecia bem o catecismo, apesar de não ter nenhuma religião. Além disso, estudou em colégio de freiras e chegou a apreciar a magia da missa rezada em latim.

Curtia orações e mantras e, mesmo tendo a Natureza como via preferencial de acesso ao divino (“ela toma conta da minha cabeça”, dizia), integrava a função transcendente à sua noção de espiritualidade.

Ainda assim, Rita apontou O Papa, representante da Igreja e de Deus na Terra, como aquele que a excomungou. Portanto, para mim, a carta também está invertida. Sua forma mais autêntica de explanar o sagrado está na carta A Sacerdotisa, arcano II do Tarot.

Tarotee da Rita, um brainstorm em hipertexto

A leitura de Outra Biografia me inspirou a criar a lista que apresento aqui. Por isso, para cada um dos 22 arcanos maiores, faço uma relação entre as canções de Rita Lee e o Tarot.

E deixo um convite: teve uma ideia? Acrescenta. Se você sentir que tem aptidão, dá para expandir, criando uma sequência de arcanos, uma leitura, como no exemplo:

O Toque, música do álbum Fruto Proibido, de 1975, se relaciona com as cartas O Julgamento, A Estrela e O Universo.

Assim, a letra começa com o arcano XX, O Julgamento. Ela abre a janela e é tocada por algo, como acordam as personagens da carta XX pelo toque da trombeta de um anjo.

Por isso, a percepção se expande com A Estrela (XVII) e se condensa à luz do Sol, na criança (XIX) do Universo, rede de conexões que segue em direção ao futuro.

Minhas reflexões sobre Rita Lee e o Tarot

Abaixo, enfim, apresento a vocês minha lista sobre Rita Lee e o Tarot. Mantive a ordem e a grafia escolhidas pela dupla Rita & Samora.

Quando coloco parênteses, é uma observação sobre outro arcano muito presente na letra ou o nome do cantor, cantora ou banda que gravou a música em questão.

O Mago

Departamento de criação Com a boca no mundo Arrombou a festa Homem Vinho Bamboogiewoogie Moleque sacana (A Cor do Som)

A Sacerdotisa

Menopower Santa Rita de Sampa (com toques da Força!) Pistis Sophia

A Imperatriz

Mamãe Natureza Miss Brasil 2000 Nave Maria Todas as mulheres do mundo Nefertiti (Ed Motta)

O Imperador

Agora é moda João Ninguém Arrombou o cofre Aviso aos meliantes As loucas Desconforto (Zélia Duncan) Caos (Titãs) Uai Uai (Ney Matogrosso)

O Papa

Jardim de Allah

Os Amantes

Tratos à bola Paixão de minha existência atribulada Caso sério Favorita Só de você Pra você eu digo sim Amor e sexo A Fulana

A Carruagem

Corre-corre 2001 Perto do infinito A força Chega mais Cor-de-rosa-choque Strip tease Benzadeusa O que você quer Rebeldade Pagu As mina de Sampa Fora da lei (Ed Motta)

O Eremita

Ti ti ti Pirata cigano Mutante

A Roda da Fortuna

Balacobaco Pif-Paf (Ronaldo Resedá)

A Justiça

Obrigado não

O Enforcado

Círculo vicioso Bad Trip (Ainda bem) Superstafa Troca-toca Barriga da mamãe Molambo souvenir Deprê Copacabana Boy Tô um lixo

A Morte

História sem fim Tudo vira bosta

A Temperança

Saúde Banho de espuma Degustação Fruta madura Você vem Eu e mim Vidinha

O Diabo

On the rocks Vítima Noviças do vício O gosto do azedo Erva venenosa Cobra Reza

A Torre

Lady Babel Lá vou eu Vírus do amor Glória F. Choque cultural A marca da Zorra O amor em pedaços (com pedacinhos de Os Amantes)

A Estrela

Sucesso aqui vou eu Disco voador Normal em Curitiba Anjo forasteiro (Dominguinhos)

A Lua

Flagra Doce Vampiro Longe daqui, aqui mesmo (em direção ao Sol) Olhos de farol (Ney Matogrosso)

O Sol

Mania de você Baila comigo

O Julgamento

Eu sou do tempo Cilibrinas do Éden O futuro me absolve Filho meu M Tê Vê 3001 Já te falei Change

O Mundo

O Toque (com raios de A Estrela) Vamos voltar ao princípio porque lá é o fim Dançar pra não dançar Só vejo azul Nave Terra

O Louco

Balada de um louco Eu e meu gato E você ainda duvida? Posso contar comigo Que loucura Ovelha negra Tataratlantes Dona Doida Hino dos malucos Meio fio Ôrra meu

Seguramente, é possível continuar essa lista graças ao imenso legado que Rita Lee nos deixou.

E você? O que achou dessas relações entre as músicas de Rita Lee e o Tarot? Espero que, mais do que gostado, você tenha se inspirado a fazer sua lista também. Por isso, se fizer, compartilha com a gente aqui do Personare.

