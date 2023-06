Quais serão os signos mais impactados por Plutão em Capricórnio

Vamos entrar em uma nova era. Não, não é a era de Aquário, mas tem ares do signo. Plutão em Aquário vai durar 20 anos e a gente já viveu um gostinho disso entre março e junho de 2023. Mas este artigo é sobre Plutão em Capricórnio. Afinal, passamos os últimos 15 anos com o planeta neste signo.

O poderoso trânsito de Plutão em Capricórnio retorna às nossas vidas no domingo (11/06/2023), trânsito que vai durar sete meses (até 20/02/2024).

Depois, o planeta volta para Aquário por mais um tempo e então passará seus últimos momentos em Capricórnio, de 19/11/2024 a 08/03/2025.

Plutão é um planeta poderoso. Significa vida e morte, regeneração e transformações profundas. Plutão no Mapa Astral pode revelar o pior e o melhor que há em nós. Um trânsito de Plutão está ligado a profundas transformações sociais.

Por isso, nós conversamos com as astrólogas Vanessa Tuleski, Naiara Tomayno e Bela Medeiros para analisarem os 15 anos de Plutão em Capricórnio e trazerem algumas reflexões para você fazer sobre sua vida nesses próximos meses de despedida do trânsito.

Plutão em Capricórnio: o que significou esse trânsito astrológico?

Plutão é o Senhor das Trevas, dono do que é inconsciente e dos processos terapêuticos. É o planeta rege o subterrâneo e as fraquezas, mas também representa riquezas, poder e transformações.

Capricórnio é um signo do Elemento Terra, ou seja, associado à natureza. Também tem a ver com família, segurança e estrutura.

Assim, um trânsito de Plutão em Capricórnio representa que a base na nossa vida (Capricórnio) tem passado por profundas reestruturações e transformações (Plutão).

Mudanças que aconteceram com Plutão em Capricórnio

O poder de Plutão é tão grande que em poucos meses em Aquário já está ligado ao avanço da Inteligência Artificial em diferentes áreas no mundo todo. Plutão transforma profundamente, como já dissemos, e Aquário tem a ver com tecnologia e outros temas inovadores.

O mesmo aconteceu quando Plutão mudou para Capricórnio em 2008. A transformação profunda veio a partir de uma crise estrutural, que tem tudo a ver com Capricórnio, quando estourou a crise imobiliária nos Estados Unidos, que afetou todo o planeta.

Além disso, a pandemia de Covid-19 também aconteceu durante a estadia de Plutão em Capricórnio. Uma mudança drástica, que revelou o pior e o melhor que há em nós, e transformou o mundo todo.

Veja mais algumas questões importantes que nossas astrólogas relacionam a Plutão em Capricórnio:

Consciência ambiental

Plutão em Capricórnio trouxe mais seriedade para as questões ambientais. Afinal, é um signo que pensa nos recursos — não só financeiros. Por isso, o tema foi alvo de disputas, discussões e transformações nos últimos 15 anos. O período de Plutão capricorniano nos mostrou que o consumo desenfreado de recursos naturais, como a água, precisa ser contido para termos um futuro.

Aumento do conservadorismo

Capricórnio é um signo mais conservador. E vimos o aumento do conservadorismo no mundo nestes últimos anos. Além disso, o apego às velhas estruturas, como uma força de manutenção de poderes e de ideologias, também aumentou e tudo isso é muito ligado a Plutão em Capricórnio.

Pandemia

Não apenas Plutão, mas Júpiter e Saturno também indicavam que 2020 poderia ter crises internacionais e mudanças de paradigmas (relembre aqui), como foi a pandemia. Especificamente Plutão em Capricórnio se configurou como oportunidade de transformar as estruturas da sociedade e repensar regras e restrições.

Crises e transformações pessoais

Nas nossas vidas, esse trânsito também é um indicador de crises e transformações mais profundas. O que mudou radicalmente na sua vida nos últimos 15 anos? Pode ter a ver com a área em que você tem Capricórnio no Mapa Astral (aprenda aqui). É como se não pudéssemos fugir do nosso poder pessoal, até mesmo através de disputas de poder, principalmente nos locais que temos relações hierárquicas ou de responsabilidade, como no trabalho.

Signos mais impactados

Todos os signos sentem as mudanças ligadas a Plutão porque o planeta está envolvido com multidões. Mas cada pessoa pode sentir em intensidades e momentos diferentes. Isso porque, nesse período, o planeta passou por uma área específica do seu Mapa.

Para saber e acompanhar se você tem trânsitos de Plutão ativos agora, é preciso acompanhar seu Horóscopo gratuito do Personare.

Segundo as astrólogas do Personare, as pessoas com Sol, Lua ou Ascendente nos signos abaixo podem ter sentido o trânsito de Plutão em Capricórnio com mais força entre 2008 e 2023.

Ou seja, são os signos cardinais que tinham maior tendência a viver com mais força as tensões e as transformações de Plutão no 10º signo do zodíaco.

Isso significou encerramentos e revelações que mostraram para esses signos a importância da disciplina e esforços.

O que esperar dos últimos meses de Plutão em Capricórnio?

Nossas astrólogas pontuam algumas possibilidades para os últimos capítulos desse importante trânsito. Porém, para isso, vai ser muito importante você saber em qual casa você tem Capricórnio no Mapa. É gratuito e fácil. Veja no passo a passo:

Acesse seu Mapa Astral grátis Personare No lado esquerdo, abaixo da sua mandala, escolha a opção Signos nas Casas Perceba que você tem todos os signos no seu Mapa! Sim, isso mesmo! Agora, procure por Capricórnio. Veja que no exemplo ao lado, a pessoa tem Capricórnio na Casa 4. Portanto, é nos assuntos sobre a Casa 4 que a pessoa vai sentir mais os últimos meses de Plutão em Capricórnio Veja aqui os significados das casas astrológicas.

Agora, veja algumas possibilidades gerais para o trânsito.

Velhas crises

Pode ser que alguma crise volte à nossa vida. Sabe aquela história que achávamos que estava resolvida, mas volta a surgir do nada? Esse ressurgimento ocorre principalmente para trazer novas, melhores e quem sabe definitivas conclusões.

Entendimentos através de crises

Plutão em Capricórnio pode representar um momento de entendimento (mesmo que através de crises), indicando onde devemos investir para consolidar o que realmente queremos. A crise de Plutão vem sempre como uma forma de enxergarmos algo que precisamos mudar e que pode nos trazer poder e melhoria. Embora seja doloroso muitas vezes, é melhor trabalharmos com algo consistente do que permanecer na ilusão ou no autoengano.

Restrições a inovações

Poderemos ver agora algumas restrições a tentativas de regulamentar o que as inovações de Plutão em Aquário já introduziram, como, por exemplo, inteligência artificial e seus desdobramentos.

Medo do incerto

Esse breve retorno de Plutão no signo de Capricórnio pode indicar algum medo de não termos um controle sobre algo relacionado a Aquário.

