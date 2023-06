Muitas pessoas têm percebido a importância de comer melhor, se exercitar e ter uma vida saudável. No entanto, poucas ainda dão a devida atenção à nutrição que vai além do físico — aos alimentos da sua alma.

Para algumas, é estar em movimento. Outras se nutrem de segurança. E há quem precise de liberdade. E será que cada uma está alimentando o seu ser? Primeiro é preciso se autoconhecer e saber quais são os alimentos da sua alma — e o Mapa Astral (acesse o seu aqui) tem a resposta.

É a Lua no seu Mapa que mostra como você se alimenta tanto fisicamente, com base nos padrões familiares e na relação com a mãe, quanto emocionalmente, a partir das necessidades emocionais.

Os alimentos da sua alma

Já sabe o seu signo lunar? Então, confira a seguir quais são os alimentos da sua alma.

Lua em Áries: movimento, independência, desafios e coisas novas. Lua em Touro: afeto, estabilidade e segurança material. Lua em Gêmeos: conversas, trocas e passeios. Lua em Câncer: seu lar, seu aconchego e vínculos importantes. Lua em Leão: diversão, respeito e admiração de outras pessoas. Lua em Virgem: boa rotina, alimentação e praticidade. Lua em Libra: suas relações, beleza e harmonia. Lua em Escorpião: profundidade, inclusive nos vínculos, e intensidade. Lua em Sagitário: aventuras e entusiasmo. Lua em Capricórnio: sua carreira, estrutura e vínculos estáveis. Lua em Aquário: contato com amigos ou com o coletivo, e ideais. Lua em Peixes: sensibilidade, através de vínculos, empatia e fé.

Se você quer se aprofundar e conhecer mais de vêm os seus hábitos alimentares e como mudá-los, conheça aqui o curso de Astrologia e Alimentação.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com