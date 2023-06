Saiba o signo de casais famosos e apaixonados

O que explica o relacionamento de Zendaya e Tom Holland, Beyoncé e Jay-Z, e Ludmilla e Brunna? A Astrologia pode ajudar a entender como a relação de alguns casais dá certo — e até os desafios que podem encontrar. Com a proximidade do Dia dos Namorados, o Personare reuniu alguns exemplos e conta qual o signo de casais famosos e apaixonados.

Para isso, a gente usou a Sinastria Amorosa (que você pode experimentar gratuitamente aqui), que compara o Mapa Astral de suas pessoas, mostrando as afinidades e os desafios do casal.

Mas antes de irmos direto ao ponto, é importante esclarecer que a Astrologia não deve ser encarada como algo determinista. Não é porque alguns signos não são compatíveis que estão fadados ao fracasso, nem será um conto de fadas se for uma união favorável.

Não é porque está escrito nas estrelas que não vai ter dificuldades, desentendimentos e necessidade de paciência, diálogo e muito amor, certo?

Saiba o signo de casais famosos

É importante destacar que o signo solar não é o principal posicionamento a ser considerado quando o assunto é relacionamento afetivo.

A posição de outros Astros, como Vênus (compatibilidade amorosa), Mercúrio (compatibilidade intelectual) e Lua (compatibilidade emocional) são fundamentais na Sinastria Amorosa.

Então, a gente vai contar qual o signo dos casais famosos (o solar), mas também o de Vênus, para a gente entender melhor a afinidade afetiva entre eles.

Zendaya + Tom Holland

Zendaya é sagitariana, signo que combina muito no jeito de ser com o do geminiano Tom. Ambos são comunicativos, alegres e curtem bons papos. Mas quando o assunto é amor, o encontro da Vênus geminiana dele com a Vênus escorpiana não é tão óbvio.

Por um lado, Tom pode se assustar com a intensidade emocional de Zendaya. Por outro, a atriz pode ter um pé atrás com Tom, ficando desconfiada. Mas ambos sentem respeito e admiração um pelo outro!

Kendall Jenner + Bad Bunny

Kendall tem a intensidade de uma escorpiana, enquanto Bad Bunny é um emotivo pisciano. Por isso, tende a ser uma relação de muito amor e aprendizado. A combinação da Vênus ariana do rapper com a Vênus sagitariana da modelo é um match harmonioso e quente.

Os dois amam aventuras, curtem um ritmo de vida mais acelerado e sabem se divertir, mas, ao mesmo tempo, valorizam e respeitam a individualidade um do outro.

Camila Cabello + Shawn Mendes

Ao que tudo indica, Shawn Mendes e Camila Cabello estão realmente juntos de novo. Pelo signo solar, a pisciana e o leonino têm bastante a aprender muito um com o outro. Mas a combinação da Vênus canceriana de Shawn com a Vênus pisciana de Camila tende a ser favorável.

Como ambos são signos de Água, curtem a intimidade, um estilo de vida mais intimista e a entrega total um ao outro. Além disso, são dois signos românticos, dedicados e carinhosos.

Penélope Cruz + Javier Bardem

A estável taurina Penélope Cruz e o sonhador pisciano Javier Bardem mostram que uma relação cresce também nas diferenças. No amor, a Vênus em Áries de Javier com a Vênus em Peixes de Penélope não é, também, o tipo mais fácil de relação.

Mas se somar a autoconfiança e coragem dele com a sensibilidade e o cuidado dela, basta que queiram ficar juntos e terem paciência para dar certo.

Ryan Reynolds + Blake Lively

Blake Lively tem muito mais do que Sol e Vênus em Virgem, ainda tem Lua, Mercúrio, Marte e Ascendente no mesmo signo. Já o marido e pai de seus quatro filhos, Ryan, é escorpiano com Vênus em Sagitário.

À primeira vista, pode ser uma combinação inusitada, pois são padrões afetivos bem diferentes — o que acaba gerando uma atração! —, mas exige um certo esforço. Ele é mais aventureiro, enquanto ela é super discreta. Mas outros pontos da Sinastria Amorosa são super favoráveis para a relação.

Beyoncé + Jay-Z

A combinação de uma virginiana como Beyoncé e um sagitariano exige bastante diálogo, porque Sagitário vê o todo e é idealista, enquanto Virgem percebe os detalhes e é mais pé no chão.

Mas são duas pessoas super dedicadas no amor: ela, com Vênus no signo de Libra, costuma observar muito o que o marido precisa. Já ele, com Vênus em Escorpião, está sempre disposto pro que der e vier. Só precisam vencer a indecisão da cantora e a intensidade (às vezes possessiva) do rapper.

Ludmilla + Brunna Gonçalves

O romance entre uma taurina e uma sagitariana não é nada óbvio. Agora, entre Vênus em Áries (da Lud) e Vênus em Escorpião (da Brunna) forma uma das combinações mais intensas, apaixonadas e quentes do zodíaco.

A cantora tende a expressar suas paixões de forma direta e franca, o que agrada o lado desconfiado de Brunna. É também uma combinação de muito aprendizado, em que ambas tendem a amadurecer muito juntas.

Ellen Degeneres + Portia de Rossi

Duas aquarianas combinam: sim ou com certeza? A tendência é de que formarem um casal de ideias diferentes, mas jeitos muito parecidos. Ambas curtem o diferente!

Além disso, ambas são mais contidas e levam tempo para se entregar, pois Portia tem Vênus em Capricórnio e Ellen tem Vênus em Aquário. A atriz ajuda a trazer estabilidade emocional, enquanto a apresentadora ajuda a mulher a abrir seu medroso coração.

Rihanna + ASAP Rocky

Rihanna já foi vista usando uma pulseira com os símbolos de Peixes e Libra — os signos dela e de ASAP Rocky. Essa combinação pode ser difícil: Peixes precisa compreender que Libra precisa de contatos, e Libra deve entender o lado mais solitário de Peixes.

No jeito de amar, Vênus em Áries dela com Vênus em Leão dele combinam muito bem: os gostos são similares e têm muita paixão pela vida, querendo vivê-la intensamente até o limite, não se importando muito com medos e inseguranças. Veja a Sinastria completa de Rihanna e Rocky aqui.

Viih Tube + Eliezer

Os dois ex-BBBs e papais da Lua (veja o Mapa dela aqui) têm signos opostos complementares, ou seja, existe uma atração natural, mas, para acontecer, a leonina precisa entender o foco nos amigos de Eliezer, e o aquariano precisa compreender o foco em si mesmo de Leão.

Mas no amor, tanto Viih Tube, com Vênus em Virgem, e Eliezer, com Vênus em Capricórnio, são super práticos e curtem a estabilidade. Ambos podem desconfiar muito do outro quando amam e tendem a sofrer muito por não conseguirem abrir o coração.

Taís Araujo + Lázaro Ramos

Companheirismo é a palavra de ordem entre esse casal. O escorpiano só precisa cuidar para não tentar controlar a mulher sagitariana, e ela deve compreender a intensidade do marido. Mas no amor as diferenças acabam.

Taís e Lázaro têm Vênus em Escorpião e vivem a relação da forma mais intensa possível, do tipo “tudo ou nada”, mas não se assustam com isso. Amar, para este casal, representa uma entrega total!

MC Cabelinho + Bella Campos

Aqui temos mais um casal de aquarianos, ou seja, amam o diferente e podem ter muitas afinidades. No jeito de amar, Bella tem Vênus em Capricórnio, e MC Cabelinho tem Vênus no signo de Peixes.

Embora pareçam muito diferentes, eles se comunicam bem, um energiza o outro e há uma sensação de reconhecimento. Além disso, tendem a se divertir muito juntos e, se outros aspectos da Sinastria confirmarem, esta poderá ser uma relação e tanto!

Gio Ewbank + Bruno Gagliasso

Gio Ewbank e Bruno Gagliasso vivem uma relação que pode ter sido mais complicada no início, pois o ator ariano não curte muito ser cobrado, e a apresentadora virginiana é bastante detalhista.

No amor, ambos são extremamente entregues e têm uma imensa necessidade de troca afetiva quando amam, porque Gio tem Vênus em Escorpião e Bruno tem em Peixes. Existe uma atração natural um pelo outro!

Carmo Dalla Vecchia + João Emanuel Carneiro

O leonino Carmo e o aquariano João Emanuel têm uma atração de opostos. Mas, para acontecer, precisam entender que um é mais dos grupos (Leão) e o outro foca mais em si (Aquário).

No amor, o encontro de Vênus em Libra de Carmo com Vênus em Peixes de João pode ser sobre razão X emoção. Mas com tempo (coisa importante para Carmo) e muita paciência, ambos poderão ter um relacionamento de muito aprendizado.

