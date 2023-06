Previsões de 04 a 10 de junho de 2023: fé em alta numa semana intensa

Nas previsões de 04 a 10 de junho de 2023, temos novamente alguns trânsitos complicados, que podem significar perdas e crises. No entanto, a boa notícia é que, no decorrer da semana, o poder da fé e da positividade estarão em alta.

Além disso, temos o início de um trânsito bastante luminoso: Vênus entra em Leão. Até o planeta iniciar sua retrogradação, em julho, temos um bom momento para autocuidado e para o amor — veja aqui as dicas de Vênus em Leão para pessoas solteiras e comprometidas.

Quer saber mais sobre a semana? Confira abaixo o resumo astrológico:

Vênus entra em Leão na segunda (05): desejo de viver a vida com mais alegria, mas é preciso cuidar com atitudes mandonas ou muito autocentradas; Vênus em oposição a Plutão também na segunda (05): potencial de perdas e crises, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo; Mercúrio faz sextil com Netuno a partir de quarta (07): momento excelente para resgatar a fé na vida e no lado bom das coisas; Mercúrio em conjunção com Urano até quinta (08): criatividade em alta, com bons prospectos para novas ideias e pontos de vista. Júpiter em Touro segue em sextil com Saturno em Peixes: vida material favorecida! Momento de semear prosperidade e crescimento com foco.

⚠️Spoiler: temos aí uma excelente semana para usar bem a inventividade!

Mas para entender como esses trânsitos vão agir na sua vida, com maior ou menor intensidade, confira o seu Horóscopo Personalizado! Ele conversa com o seu Mapa Astral e, por isso, traz tendências ainda mais assertivas.

Vênus em Leão: mistura de alegria com drama

Já nesta segunda-feira (05), Vênus ingressa em Leão, para uma longa temporada neste signo de Fogo.

Normalmente, Vênus transita por cerca de um mês em cada signo.

No entanto, devido à retrogradação, que ocorre de 22 de julho a 03 de setembro, Vênus ficará um tempo excepcional em Leão: 4 meses, mudando para Virgem somente dia 8 de outubro.

O lado positivo deste longo trânsito tem muito das melhores características leoninas: será um período propício a atitudes generosas e calorosas, além de um excelente momento para caprichar na aparência e investir em si.

Além disso, é um bom momento para demonstrações de afeto. Leão sugere a necessidade de afirmar com palavras e atitudes o quanto você aprecia quem te acompanha na vida.

Também é um excelente aspecto para vendas — menos nesta semana, por conta de outros aspectos que você lê a seguir —, já que as pessoas tendem a consumir mais coisas que lhes deem prazer.

Mas cuidado…

O lado negativo de Vênus em Leão traz as sombras leoninas, por isso, pode ser um momento de brigas de ego e dramas de todo o tipo.

Por isso, será necessário tomar cuidado com o excesso de gastos, superficialidade e vaidade. Não se comporte como uma rainha ou um rei, sem considerar as outras pessoas.

Além disso, a quadratura que Vênus faz com Júpiter pede atenção aos exageros nos gastos e na alimentação.

Atenção para crises com Vênus /Plutão

Nas previsões de 04 a 10 de junho de 2023, ainda temos Vênus em oposição com Plutão, já a partir de segunda-feira (05).

Ao longo da semana, com esse trânsito, poderemos observar uma tendência possível ao aumento de notícias de perdas dos mais variados tipos:

tanto materiais e financeiras, quanto de pessoas queridas ou notícias desta natureza ao redor.

Além disso, há a possibilidade de crises em relacionamentos, com altas chances de términos e finalizações de relações, bem como problemas com eventos coletivos.

Há também mais chance de disputas de poder. Sabia que meditar pode te ajudar com crises de relacionamentos? Entenda aqui.

Como é uma semana em que possivelmente teremos o ego ferido com facilidade, é importante cuidar do excesso de drama, para ter certeza que não estamos exagerando e entrando em disputas de poder.

Poderemos, ainda, ter questões com filhos e crianças, de uma maneira geral, e notícias mais intensas no âmbito coletivo.

Aproveite o lado bom de Mercúrio/Urano

Desde a semana passada, Mercúrio em conjunção com Urano sugere tendência à abertura para novas ideias e pontos de vista. O trânsito estará presente até a quinta-feira (08).

Se você sente a sensação de estagnação ou crise em alguma área da vida, pode ser um bom momento para buscar novos ângulos e saídas, e desempacar!

No entanto, também é preciso tomar cuidado: com Urano, o dia a dia se torna mais imprevisível. Ainda mais estando na véspera do feriado de Corpus Christi, é importante se prevenir ao viajar, para evitar surpresas ou acidentes.

Se planeje e antecipe bastante, já que pequenos problemas no percurso podem dar as caras.

Foco na fé com Mercúrio fazendo sextil com Netuno

A partir de quinta-feira (07), temos outro ótimo aspecto chegando: Mercúrio faz sextil com Netuno, sugerindo um momento propício para apostar na fé e em um jeito mais compassivo de se expressar.

Como essa é uma semana bastante intensa, com muitos possíveis conflitos, esse é um aspecto que nos leva a buscar uma maneira mais suave para a nossa comunicação.

Podemos ter um bom momento para ferramentas de melhoria na comunicação no dia a dia, como a comunicação não-violenta (entenda mais sobre ela aqui).

Em vez de dizer as coisas de maneira apressada, por que não falar de maneira mais gentil e empática? É importante saber se colocar no lugar do outro sempre.

Possibilidade de ganhos com Júpiter/ Saturno

Por fim, as previsões de 04 a 10 de junho de 2023 seguem com Júpiter em Touro fazendo sextil com Saturno em Peixes.

O trânsito, que começou dia 3 de junho, indica um momento bastante propício para ganhos materiais, tanto nas nossas vidas privadas, quanto no coletivo, pensando no nosso país.

Mas tudo isso envolve foco e trabalho.

Além disso, podemos ter aquele estalo para seguir com mais ideias viáveis sobre projetos e melhorias nas nossas vidas, em um mês muito favorável para isto, tempo que dura este aspecto.

Ainda assim é importante saber que este é um aspecto bom para pensar em semear algo, mas não para pensar em ganhos rápidos do nada. Desse modo, mantenha a seguinte questão em mente ao longo da semana:

O que é viável, mas vai exigir construção, estratégia e paciência?

E aí? Gostou de saber mais sobre a semana intensa que vem por aí? Vamos juntos!

