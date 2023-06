Frio vem aí! Como se manter saudável no inverno

Todos os anos é a mesma coisa. Vamos nos aproximando do inverno e começamos a pensar no frio que se aproxima. E uma das preocupações mais frequentes é: como se manter saudável no inverno?

O inverno é uma estação marcada pelo frio, que pode ser muito rigoroso dependendo de onde você mora, e também por doenças. Mesmo quem não mora nas regiões mais frias provavelmente também sentirá a queda nos termômetros.

E não falo em sentir apenas o frio. O inverno marca um período mais fechado, escuro, entristecido e desanimado. Essas sensações são todas normais, mas é preciso ter um limite e buscar o equilíbrio, como alerta a Medicina Tradicional Chinesa (entenda como funciona aqui).

Nesse sentido, o excesso de determinados sentimentos, mesmo que sejam normais, gera uma desarmonia. Consequentemente, esse desequilíbrio afeta a nossa saúde emocional e física. Por isso, a necessidade de se cuidar no inverno.

Gostando do frio ou não, esse artigo é para você, para que entenda o que ocorre no universo, na natureza e dentro de nós em relação à estação que se aproxima. Assim como ver dicas para se prevenir e manter sua saúde durante os próximos meses.

“Não agir” é o segredo para se manter saudável no inverno

A principal característica do inverno é a infertilidade, portanto, é difícil tentar projetar, produzir ou realizar algo nesse período, porque não há energia para isso. Muito pelo contrário.

O que existe é a falta, por isso a ação principal é a não-ação. Pegar aquilo que ainda temos disponível de energia e trabalhar em função de prolongá-la até o final da estação.

No entanto, o movimento normal do corpo é reagir às transformações e mudanças externas.

Se o inverno chegou com frio, tristeza e escassez, o ideal é nos fecharmos em algum lugar quentinho e tomar um chá debaixo de uma coberta – aliás, veja chás ideias para dias frios aqui.

Sabemos que numa vida dinâmica e com muitos compromissos não é possível fazer isso 100% do tempo. Por isso, o mais indicado é fazer o que precisa ser feito e, fora as obrigações, se recolher.

5 atitudes para ter saúde no inverno

Dito o principal, vamos a outras atitudes que a Medicina Tradicional Chinesa recomenda para conseguir manter sua saúde no inverno sem grandes problemas.

1. Dietoterapia

Este é um período em que precisamos fazer reservas de energia, portanto, alimentos quentes e mais gordurosos são ideais. Use e abuse de chás e caldos bem quentinhos! Invista ainda em especiarias e temperos como canela, anis, erva-doce, pimenta preta, cúrcuma, salsa, alecrim e hortelã, além de abóbora e mel, que são alimentos de natureza morna. Ou seja, são alimentos com calor em sua essência e vão ajudar o seu corpo a produzir calor, dar o movimento necessário, acelerando o metabolismo e aumentando a imunidade. Veja mais dicas de alimentação da Ayurveda para os dias frios aqui!

2. Escalda-pés

Além de aquecer o corpo todo, o escalda-pés promove relaxamento, melhora a circulação sanguínea e movimenta a energia QI. Entenda mais sobre o que é e como fazer escalda-pés aqui.

3. Aquecimento antes da prática esportiva

Com a circulação mais lenta, o nosso corpo precisa de um aquecimento interno para melhorar a circulação. Por isso, invista nos aquecimentos antes de começar a se exercitar, porque o calor vai ajudar nos movimentos e evitar lesões.

4. Use roupas quentes

Parece óbvio, mas precisa ser dito: aqueça-se devidamente, principalmente ao sair depois de passar muitas horas em casa. Não exponha os rins, pés e garganta ao frio – por isso, aqueça bem o peito, os pés e o pescoço. Os rins são vitais na perspectiva da Medicina Chinesa (entenda aqui) e são os órgãos mais afetados nesta época fria. Então, se você quiser evitar infecções urinárias, desregulações menstruais, dores articulares e lombalgias, não esqueça dessa parte do corpo.

5. Faça Acupuntura

A Acupuntura – ramo da medicina tradicional chinesa no qual finas agulhas visando estimular determinados pontos pelo corpo – previne e trata dores, como a maioria das pessoas sabe. Mas o método também promove o desbloqueio da circulação da Energia Vital e do Sangue, e libera neurotransmissores de ação anti-inflamatória e analgésica. Além disso, aquece o corpo, promove relaxamento e melhora a circulação sanguínea e da energia QI.

Imunidade pode cair, mas ficar doente não é normal

Como tudo está devagar do lado de fora, é natural que dentro (o nosso corpo) também fique assim, já que há escassez de energia.

Por isso, não se cobre tanto se sentir o impacto da estação aí. Você apenas está fluindo de acordo com o movimento do universo.

Mas fechar-se e ficar mais contido é um processo que baixa um pouco a nossa imunidade. Embora isso seja esperado, ficar doente não deveria ser normal.

Portanto, ter uma boa e equilibrada saúde no inverno passa por se auto-observar e se adequar às circunstâncias e características do frio.

Medicina Oriental propõe uma reflexão

O frio tem seu reinado na sombra, mas seu apogeu é no inverno.

Nesse período, a vida não corre normalmente, as flores não florescem, a circulação no organismo é menor e temos escassez energética. Entende-se que este é um momento Yin máximo, em que nos fechamos.

Não é à toa que nos referimos a alguém sem sentimentos e empatia com alguém frio. É natural, portanto, estaremos menos dispostos a conversar e a nos abrir, e mais suscetíveis a lembranças de situações desagradáveis e ressentimentos.

Harmonia com o universo para um corpo saudável

A filosofia da Medicina Tradicional Chinesa existe há mais de 3 mil anos a partir da observação dos ciclos e movimentos da natureza e comparando com as nossas reações.

Com isso, passaram a aplicar suas técnicas de acordo com as mudanças externas com apenas um objetivo: harmonizar-se com o universo.

Então, as dicas da medicina oriental são simples, mas seus resultados, associado às Terapias Integrativas, certamente vão garantir uma boa saúde no inverno.

Eric Flor

Eric Flor Francisco é terapeuta integrativo formado em fisioterapia, acupunturista e mestre em Reiki. Faz atendimentos no Rio de Janeiro com Auriculoterapia, Ventosaterapia, Moxaterapia, Orgoniteterapia, Cristalterapia e PranicHealing para promoção de equilíbrio, vida saudável e bem-estar.

eriflorfrancisco@gmail.com