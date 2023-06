Meu relacionamento vai dar certo? Numerologia responde

Meu relacionamento vai dar certo neste ano? Esta é uma pergunta super recorrente. Quem está se relacionando quer saber como será o futuro de sua vida afetiva — aliás, se a relação vai ter futuro.

Esta é uma questão difícil de responder objetivamente, com ‘sim’ ou ‘não’. Afinal, você já parou para destrinchar as várias perguntas contidas em um “vai dar certo”?

Para uma relação dar certo não basta apenas gostar e receber o amor da pessoa parceira. Vários fatores influenciam:

libido baixa? Você está num período de mais tesão e seu par com uma Você se encontra numa fase de maior introversão, e a pessoa com a qual se relaciona está bem sociável, ou vice-versa? Você e seu par se encontram num período de mais desafios profissionais e financeiros, com necessidade de economizar ou falta de tempo? Vocês estão tendo responsabilidades familiares maiores ?

Antes de irmos para as previsões e como encontrar respostas nos números, é importante você fazer essa avaliação da sua vida e da sua relação. Se precisar de ajuda, chame os especialistas em Amor do Personare.

Ano universal: tendências coletivas para o amor

Para analisar as possibilidades de um relacionamento dar certo, a Numerologia pode ser uma aliada, mostrando as tendências coletivas para o amor.

Sabendo de antemão quais situações e comportamentos estarão em alta no período, pode ficar mais fácil entender os possíveis desafios que você pode enfrentar ao longo do ano.

2023 é regido pelo número 7, que carrega uma forte simbologia de autoconhecimento e espiritualidade — ou seja, favorece muito esse mergulho interno.

Quanto ao amor, o significado é claro: antes só do que mal acompanhado. O 7 é um número super seletivo. Por isso, a Numerologia para 2023 sugere trabalhar as próprias questões para as trocas afetivas serem mais ricas e o seu relacionamento dê certo.

Ano pessoal: tendência personalizada para o amor

Além do contexto geral, é importante entender o seu momento e o da pessoa parceira. Para isso, é importante descobrir o Ano Pessoal de cada um – entenda como aqui.

Esse número que representa as tendências, o que está favorecido e quais os desafios durante o período de um ano, de janeiro a dezembro.

O seu Ano Pessoal e o da pessoa parceira apontam várias possibilidades a serem vividas no seu relacionamento. A partir disso, é possível alinhar expectativas, desejos e comportamentos.

Afinal, para entender como a combinação entre vocês funciona, é preciso considerar não só os desafios e aprendizados mostrados pelo seu Ano Pessoal, mas também os de seu par.

É por isso que não dá simplesmente para dizer “sim” ou “não” à pergunta “Meu relacionamento vai dar certo?”.

Então, para uma resposta completa, é preciso ver como esses números se conjugam, para entender os desafios e potenciais que estão associados ao seu Ano Pessoal e do de seu par.

As Previsões do Casal fazem isso para você – é possível ver uma amostra gratuita aqui.

Conhecendo as tendências para a sua vida amorosa no ano, bem como o que o futuro reserva à pessoa amada, você tem melhores chances de viver um relacionamento mais satisfatório.

Principalmente porque saberá as reações mais comuns que você e seu par poderão ter em cada área da vida. E, o melhor, como isso poderá impactar na vida conjugal.

A partir das escolhas maduras e construtivas que você e seu par fizerem, após se conscientizarem sobre os desafios e as oportunidades de cada um, terão mais chances de chegar no final deste ano e dizer: meu relacionamento deu certo!

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

