Dois planetas retrógrados e mais: o calendário astrológico de junho 2023

Junho vem chegando de mansinho e parece inofensivo depois de dois meses marcados por eclipses e Mercúrio retrógrado. Mas o calendário astrológico de junho de 2023 mostra que, a partir da metade do mês, dois planetas ficam retrógrados por quase o resto do ano.

O estruturado Saturno, que recém entrou em Peixes, e o nebuloso Netuno, que está neste mesmo signo desde 2012, começam seus movimentos de desaceleração ao longo de junho. Por isso, será preciso também desacelerar para entender as mudanças.

E não teremos apenas as retrogradações marcando o sexto mês do ano. Vênus inicia um longo período em Leão, Plutão retorna para Capricórnio e o Sol entra no emotivo signo de Câncer. Entenda todos esses movimentos a seguir.

Mas não esqueça de que eles podem agir em maior ou menor intensidade na sua vida. Para entender como será, fique de olho aqui no seu Horóscopo Personalizado, que compara os movimentos astrológicos atuais com o seu Mapa de nascimento.

Calendário astrológico de junho de 2023

05/06 — Vênus em Leão: em geral, o planeta do Amor passa cerca de 45 dias em cada signo. Porém, como Vênus vai retrogradar a partir de julho, ficará quatro meses no signo de Leão. Por isso, aproveite para se preparar e fortalecer suas relações antes da retrogradação. Veja dicas para aproveitar Vênus em Leão aqui. 11/06 — Plutão em Capricórnio: o planeta mais transformador do zodíaco passou 15 anos em Capricórnio, demolindo estruturas e regras. Neste ano, Plutão começou a mudar para Aquário, onde estava desde março. Agora, na véspera do Dia dos Namorados, ele volta para mais um breve período em Capricórnio. 11/06 — Mercúrio em Gêmeos: Mercúrio é o planeta regente de Gêmeos, por isso esse trânsito é importante para todos os signos. As informações tendem a se espalhar e os diálogos se intensificam. É um bom momento para assinatura de contratos, acordos, sair com amigos e conversar muito. 17/06 — Início de Saturno retrógrado em Peixes: o planeta das estruturas entrou em Peixes em março deste ano, onde permanece até 2025. Quando retrograda, é importante ter mais atenção aos detalhes, ter mais paciência e revisar assuntos ligados a trabalho e autoridades. 18/06 — Lua Nova em Gêmeos: a lunação começa às 01h37, mas seus efeitos se estendem por um mês. E a Lua Nova em Gêmeos pode trazer mais leveza, curiosidade e trocas. 21/06 — Sol em Câncer e início do Inverno: às 11h57 do dia 21, o Sol ingressa no sentimental signo de Câncer e marca o início do Inverno. Com isso, tendemos a ficar mais voltados aos nossos sentimentos, substituindo a racionalidade geminiana. Além disso, é momento de mais recolhimento e de cuidar da nossa energia interna, que fica mais reduzida — veja aqui como se manter saudável no inverno. 26/06 — Mercúrio em Câncer: o planeta que rege o plano mental também ingressa no sentimental Câncer. Com isso, pode aumentar a afetividade e a emotividade, mas também pode haver distorção das coisas por sentimento, como excesso de ciúmes e possessividade. 30/06 — Início de Netuno retrógrado em Peixes: o planeta da espiritualidade e da autoilusão retrograda mais uma vez no sensitivo signo de Peixes. Por isso, até dezembro, teremos tendência a mais escapismos, ilusões, pseudo-espiritualidade e fake news.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br